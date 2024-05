Leclerc premagal urok, silovito trčenje, Red Bull brez pnevmatik

"Zmagali smo! Končno!" To so bile prve besede dirkaškega inženirja Charlesa Leclerca (Ferrari). "Ja! Ja! Ja!" Samo to je lahko izustil Monačan, ko je dobil domačo veliko nagrado Monaka. Doslej doma ni bil še niti na stopničkah. Drugo mesto je na osmi dirki sezone osvojil Oscar Piastri (McLaren), tretje pa Carlos Sainz (Ferrari). Max Verstappen (Red Bull) je bil na progi, kjer se z modernimi dirkalniki formule 1 ne da prehitevati, nemočen na šestem mestu. Dirko je zaznamovalo silovito trčenje treh voznikov v prvem krogu, zaradi česar je bila za 45 minut prekinjena in so štartali še enkrat.

Na Perezovem dirkalniku je ostala samo zadnja desna pnevmatika. Foto: Guliverimage Ozka ulična steza in široki moderni dirkalniki formule 1. Recept za kaos v uvodnem krogu. Charles Leclerc (Ferrari) je z dobrim štartom zadržal prvo mesto, za njim je Carlos Sainz (Ferrari) v prvem zavoju napadel Oscarja Piastrija (McLaren). Rahlo sta se dotaknila, a ravno toliko, da se je predrla pnevmatika na Ferrariju. V ozadju je na pospeševanju iz prvega zavoja prišlo do silovitega trčenja treh voznikov. Kevin Magnussen (Haas) je skušal priti desno ob Sergia Pereza (Red Bull), a sta se dotaknila, kar je vodilo v vrtenje Mehičana in silovito trčenje v zaščitno ogrado. Odbilo ga je prek proge še v ograjo na drugi strani. Ostal je brez treh pnevmatik in še zadel v Nica Hülkenberga (Haas). Z vsemi tremi je vse v redu, je bilo pa na stezi toliko ostankov dirkalnikov, da je vodstvo dirke izobesilo rdečo zastavo. Dirkači so zapeljali v bokse, do njih se je uspel prebiti tudi Sainz. Sledila je 45-minutna prekinitev, nato pa ponoven stoječi štart z enakim vrstnim redom kot prvič, česar je bil najbolj vesel Španec v Ferrariju, saj se je vrnil na tretje mesto.

A big impact moments after the start but all drivers are out of their cars - Perez, Magnussen and Hulkenberg#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/X83ZC7U2J3 — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

Charles Leclerc ni več izpustil prvega mesta. Foto: Reuters Drugi štart velike nagrade Monaka je minil brez drame in trčenj. Dirkaški so se razvrstili, kot so bili na štartih mestih: Leclerc pred Piastrijem, Sainzom in Landom Norrisom (McLaren) na belih trdih gumah, nato pa George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) in Lewis Hamilton (Mercedes) na mehkejših rumenih na mestih od pet do sedem. Prvi štirje so bili en za drugim, naslednja trojica je z varčevanjem pnevmatik večala svoj zaostanek (na 20 sekund). Čakali smo postanke v boksih, da bi se le kaj zgodilo. A prvih pet na menjavo sploh ni zapeljalo (obvezno menjavo gum so opravili pred ponovim štartom). Menjala sta samo Verstappen in Hamilton. Tako sta hitro ujela petega Russella, a na tej ozki stezi s kratkimi ravninami se z modernimi dirkalniki pač ne da prehitevati, četudi imaš 50 krogov novejše pnevmatike.

Prva zmaga v Monaku. Foto: Reuters Po 78 krogih dirke je nogometni zvezdnik Kylian Mbappe pomahal s karirasto zastavo in Leclerc je vendarle prvič dobil svojo domačo dirko. To je njegova šesta zmaga v formuli 1, prva po dveh letih. V zadnjih 10 krogih je svojo prednost pred drugim Piastrijem in tretjim Sainzom povečal na 10 sekund. Vodilni v prvenstvu Verstappen je končal na zanj skromnem šestem mestu. Če ne štejemo odstopa letos v Melbournu, je bil Verstappen nazadnje tako "slab" v Singapurju in Braziliji 2022 (sedmi in šesti). Od Imole 2022 samo petkrat ni bil na stopničkah - 49 dirk, 39 zmag.

VN Monaka, končni vrstni red:



1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Oscar Piastri (McLaren) +7,1

3. Carlos Sainz (Ferrari) +7,5

4. Lando Norris (McLaren) +8,6

5. George Russell (Mercedes) +13,3

6. Max Verstappen (Red Bull) +13,8

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +14,9

8. Juki Cunoda (RB) +1 krog

9. Alex Albon (Williams) +1 krog

10. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog

11. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 krog

12. Daniel Ricciardo (RB) +1 krog

13. Valtteri Bottas (Sauber) +1 krog

14. Lance Stroll (Aston Martin) +1 krog

15. Logan Sargeant (Williams) +2 kroga

16. Guanju Džov (Sauber) +2 kroga

Odstop: Esteban Ocon (Alpine), Sergio Perez (Red Bull) Nico Hülkenberg (Haas), Kevin Magnussen (Haas)

"Zaradi tega sem si želel postati dirkač formule 1"

"Ni besed, s katerimi bi pojasnil občutke. To je tako težka dirka," je bil ob svoji prvi zmagi na domačih ulicah povsem iz sebe Leclerc. "Zaradi tega sem si želel postati dirkač formule 1. Med dirko sem razmišljal o očetu, ki mi je omogočil, da dirkam." Čeprav se je zdelo, da je zmagal zlahka, pa ni bilo tako lahko. "Ni bilo lahko 76 krogov voziti z istimi pnevmatikami. Zadnjih 10 krogov sem pritisnil. Dirkalnik je bil odličen. Hvala ekipi, ki mi je omogočila, da sem končno zmagal na veliki nagradi Monaka."

V skupnem seštevku letošnjega svetovnega prvenstva formule 1 po prvi tretjini sezone še naprej vodi zmagovalec petih dirk Verstappen, a je Leclerc 48 točk zaostanka zmanjšal na 31. Naslednja dirka bo čez 14 dni v Kanadi.

Kako se je razpletala VN Monaka



CILJ! Leclerc je zmagovalec VN Monaka. Vodil je od štarta do cilja! Njegova prva zmaga po dveh letih. Verstappen pa šele šesti, tako slab ni bil od jeseni 2022.



Zadnji krog!



Predzadnji krog: 1. Leclerc, 2. Piastri +9,1, 3. Sainz, 4. Norris, 5. Russell, 6. Verstappen +16,9, 7. Hamilton, 8. Cunoda, 9. Albon, 10. Gasly, 11. Alonso, 12. Ricciardo



Še 8 krogov: Postankov najboljših petih ne bo, je pa Leclerc zdaj nehal varčevati z gumami in stopil na plin. Ima šest sekund prednosti pred Piastrijem, Sainzom in Norrisom, ki so en za drugim. Verstappen ne more napasti Russella.



Še 10 krogov: 1. Leclerc, 2. Piastri +4,1, 3. Sainz, 4. Norris, 5. Russell, 6. Verstappen +20,9, 7. Hamilton, 8. Cunoda, 9. Albon, 10. Gasly, 11. Alonso, 12. Ricciardo



Še 13 krogov: Vse bolj se zdi, da prvih pet ne bo šlo v bokse. Verstappen in Hamilton sta z novejšimi gumami zdaj zelo hitra, ampak ali lahko prehitita Russella? Prvi štirje pa imajo nato 15 sekund prednosti pred to trojico. Ostali zaostajajo za krog.



Še 14 krogov: 1. Leclerc, 2. Piastri +1,5, 3. Sainz, 4. Norris, 5. Russell, 6. Verstappen +22,1, 7. Hamilton, 8. Cunoda, 9. Albon, 10. Gasly, 11. Alonso, 12. Ricciardo



Še 18 krogov: Prvih pet še vedno brez postanka. Ker so pred ponovim štartom menjali gume, jim sicer na postanek ni treba. Verstappen je skoraj ujel Russella, pa je bil v boksih. V Monaku se s postankom izgubi samo 10 sekund.



Še 22 krogov:: 1. Leclerc, 2. Piastri +1,4, 3. Sainz, 4. Norris, 5. Russell, 6. Verstappen +33,0, 7. Hamilton, 8. Cunoda, 9. Albon, 10. Gasly, 11. Alonso, 12. Ricciardo



Še 25 krogov: Varen in hiter postanek za šestega Verstappna.



Še 26 krogov: Vendarle se začenjajo postanki, prvi na menjavo sedmi Hamilton. Pred osmim Cunodo je imel toliko prednosti, da se je vrnil na sedmo mesto.



Še 28 krogov: Še kar vsi najboljši brez postanka, prvi štirje so v razmaku vsega štirih sekund in vsi na belih (trdih) gumah. Šesti Verstappen zaostaja 22 sekund.



44. krog: 1. Leclerc, 2. Piastri +2,6, 3. Sainz, 4. Norris, 5. Russell, 6. Verstappen +22,0, 7. Hamilton, 8. Cunoda, 9. Albon, 10. Gasly, 11. Stroll, 12. Alonso



39. krog: Polovica dirke. Čeprav že tarnajo nad zrnjenjem gum, vsi še vztrajajo na stezi. Že ves čas pa varčujejo z gumami in zato ni nobenih napadov.



34. krog: 1. Leclerc, 2. Piastri +1,1, 3. Sainz, 4. Norris, 5. Russell, 6. Verstappen +20,0, 7. Hamilton, 8. Cunoda, 9. Albon, 10. Gasly, 11. Stroll, 12. Alonso



28. krog: Po kaosu ob prvem štartu zdaj mirna dirka, Leclerc sekundo in pol pred Piastrijem in na poti do prve monaške zmage. Še brez postankov.



20. krog: 1. Leclerc, 2. Piastri +1,4, 3. Sainz, 4. Norris, 5. Russell, 6. Verstappen +17,4, 7. Hamilton, 8. Cunoda, 9. Albon, 10. Gasly, 11. Stroll, 12. Alonso



14. krog: Prvi trije so en za drugim, peti Russell pa varčuje z gumami in za njimi zaostaja že 7 sekund, kar pa ni všeč šestemu Verstappnu. Vodilni v prvenstvu je že 13 sekund za vodilnim Leclercom. Obeta se taktična dirka, prehitevanja na tej ozki stezi s temi širokimi dirkalniki praktično niso mogoča.



12. krog: 1. Leclerc, 2. Piastri, 3. Sainz, 4. Norris, 5. Russell, 6. Verstappen, 7. Hamilton, 8. Cunoda, 9. Albon, 10. Gasly, 11. Stroll, 12. Alonso



8. krog: Leclerc je sekundo pred Piastrijem. Peti Russell zaostaja že šest sekund, sedmi Verstappen več kot osem.



4. krog: 1. Leclerc, 2. Piastri, 3. Sainz, 4. Norris, 5. Russell, 6. Verstappen, 7. Hamilton, 8. Cunoda, 9. Albon, 10. Gasly, 11. Stroll, 12. Alonso



Štart: V drugem poskusu brez trčenj. Leclerc vodi pred Piastrijem in Sainzom. Prvi štirje zdaj dirkajo s trdimi gumami, Mercedesa in Verstappen za njimi z rumenimi.



Štartna mesta (76 krogov): 1. Leclerc, 2. Piastri, 3. Sainz, 4. Norris, 5. Russell, 6. Verstappen, 7. Hamilton, 8. Cunoda, 9. Albon, 10. Gasly



Rdeča zastava: Dirkači se vozijo na štartna mesta. Ta bodo enaka kot ob prvotnem štartu, saj niso dokončali prvega kroga. Sainz bo tako tretji. Dirke ne bodo nadaljevali Perez, Magnussen, Hülkenberg in tudi Ocon.



Rdeča zastava:: Ponoven štart osme dirke sezone ob 15.48.



Rdeča zastava: Na stezi je ogromno ostankov razbitih dirkalnikov, tako da sledi daljša prekinitev. Sainz se je uspel privleči v bokse in bo nadaljeval kot 16.



1. krog (rdeča zastava): 1. Leclerc, 2. Piastri, 3. Norris, 4. Russell, 5. Verstappen, 6. Hamilton, 7. Cunoda, 8. Gasly, 9. Albon, 10. Ocon, 11. Stroll, 12. Ricciardo



Štart! Leclerc je zadržal vodstvo, Sainz je v prvem zavoju napadel Piastrija. Prišlo je do dotika. Dva zavoja pozneje je dirkač Ferrarija parkiral ob stezi s predrto pnevmatiko. Za njimi pa silovito trčenje Pereza, ki je raztreščil svojega Red Bulla, pnevmatike so odletele. Bil je v sendviču obeh Haasov. Odstop vseh treh. Zgodilo se je na pospeševanju iz prvega zavoja. Rdeča zastava. A big impact moments after the start but all drivers are out of their cars - Perez, Magnussen and Hulkenberg#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/X83ZC7U2J3 — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

Krog za ogrevanje.



Še 10 min do štarta: Sončen in topel dan v Monte Carlu. Prvih pet na štartu še nima zmage na tej ikonični dirki. Leclerc, Monačan, še niti stopničk.



Leclerc in prekletstvo Monte Carla

Charles Leclerc Foto: Guliverimage Na osmi dirki letošnjega prvenstva formule 1 sta bila v prvi štartni vrsti Leclerc in Piastri. Za ekipo s poskočnim konjičem na dirkalniku je bil to 250. "pole position" v formuli 1, 13. na najprestižnejši dirki, veliki nagradi Monaka. Monačan v Ferrarijevem dirkalniku si je prvi štartni položaj na domači dirki priboril tretjič, a pravzaprav z njega sploh še ni štartal. Leta 2021 zaradi težav z dirkalnikom sploh ni nastopil na dirki, predlani pa se je dirka začela za varnostnim avtomobilom. Je pa res, da mu "pole position" ne pomaga vedno, saj 12-krat zapored z njega ni dobil dirke (rekord ima Rene Arnoux s 13.). V Monte Carlu Leclerc ni zmagal še v nobeni dirkaški seriji, v formuli 1 ni bil še niti na stopničkah. Tudi sicer že dolgo čaka zmago, nazadnje je slavil na veliki nagradi Avstrije poleti 2022. To je bila njegova peta zmaga v kraljici avtomotošporta.

Oscar Piastri še nima zmage na veliki nagradi formule 1. Lani je sicer dobil eno šprintersko dirko. Foto: Guliverimage

Verstappen: Dirkalnik se obnaša kot gokart

Max Verstappen ta konec tedna dirka z "gokartom". Foto: Guliverimage Trikratni svetovni prvak, vodilni v letošnjem prvenstvu, potem ko je dobil pet od sedmih dirk, Verstappen je bil šele na šestem štartnem mestu. Na kvalifikacijah je v zadnjem hitrem krogu naredil napako, a imel že pred tem obilo težav. "Marsikaj smo poskusili spremeniti na dirkalniku, a nič ne pomaga. V drugem sektorju smo res slabi. Sploh se ne smem dotakniti robnikov, saj to takoj vznemiri dirkalnik. Takoj izgubiš nekaj tisočink." Podal je zanimivo primerjavo: "Dirkalnik se obnaša kot gokart. Kot ne bi imel vzmetenja. Ves čas poskakuje." Ni mogel verjeti, kolikokrat je skoraj trčil v zadnjem zavoju.