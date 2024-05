Blišč Monte Carla. "Najlepši konec tedna v letu, razen nedelje."

"Najlepši konec tedna v letu, razen nedelje." S temi besedami je Fernando Alonso opisal najbolj posebno dirko formule 1 – veliko nagrado Monaka. Na sporedu je ta konec tedna. Vodilni na prvenstvu Max Verstappen bo za svojo tretjo zmago na tej ulični stezi dirkal pred številnimi slavnimi in bogatimi. Lando Norris in Charles Leclerc, ki sta bila na zadnjih dirkah najbolj konkurenčna, tu še nista zmagala. Za Leclerca je bila domača dirka za zdaj zakleta. A če je res podoben Harryju Potterju, bi si morda v nedeljo vendarle lahko pričaral zmago. Start dirke bo ob 15., kvalifikacije v soboto ob 16. uri.

Hladen in deževen četrtek v Monaku. Fernando Alonso je v enem stavku opisal čar in bedo VN Monaka. Foto: Guliverimage Prvenstvo formule 1 se nadaljuje z najbolj posebno dirko – veliko nagrado Monaka. Široki in težki moderni dirkalniki so za dirkanje na ozki in zaprti ulični progi v kneževini vse prej kot primerni, a gre vseeno za edino nepogrešljivo dirko na koledarju. To je bila ena od sedmih dirk, ki je bila leta 1950 del prvega svetovnega prvenstva formule 1. "Najlepši konec tedna v letu, razen nedelje." S temi besedami je dvakratni zmagovalec Fernando Alonso v četrtek opisal monaško dirko. Tukaj se ločijo dobri vozniki od slabih, na kvalifikacijah odločajo milimetri, moč dirkalnika ni tako pomembna.

Ayrton Senna je VN Monaka dobil kar šestkrat. Foto: Guliverimage In dirkači imajo zato radi tukajšnji izziv. Podobno kot prejšnji konec tedna v Imoli. Tudi tam je proga prava dirkaška, a samo za treninge in kvalifikacije. Žal se v nedeljo vse spremeni, saj so s temi dirkalniki na tako ozkih stezah prehitevanja skoraj nemogoča. Čeprav so v zadnjih treh desetletjih Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel in zdaj Max Verstappen nizali zmage, kralj Monaka s šestimi ostaja Ayrton Senna. Schumacher je tu slavil petkrat, kot tudi Graham Hill. Ob Hamiltonu je v Monte Carlu trikrat zmagal še Nico Rosberg, ob Alonsu pa denimo po dvakrat še Sebastian Vettel, Mark Webber in David Coulthard.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Monaka:



2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Sergio Perez (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2020 – odpoved zaradi pandemije

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Daniel Ricciardo (Red Bull)

2017 – Sebastian Vettel (Red Bull)

Norris: V Monaku se lahko zgodi vse

Koliko pomeni zmaga v Monte Carlu? Samo spomnite se na ta prizor iz leta 2018, ko se je Daniel Ricciardo takole vrgel v bazen. Foto: Reuters Aktualni prvak in s petimi zmagami vodilni na letošnjem prvenstvu Verstappen (Red Bull) je v Monte Carlu zmagal lani in pred tremi leti. Potem ko mu je bil Lando Norris (McLaren) v zadnjih krogih VN Emilije Romanje tako blizu, se zaveda, da bo tesen razplet tudi nedeljske dirke. "Ta steza za naš dirkalnik ne bo najboljša, saj imamo težave, ko je veliko neravnin v asfaltu in robnikov. Letos smo sicer boljši na počasnejših dirkališčih kot lani, a mislim, da ta konec tedna za nas ne bo najlažji. A čeprav imaš hiter dirkalnik, Monako ni nikoli brezskrbna dirka." Kvalifikacije pomenijo večji del naloge na poti do zmage, a se lahko v trenutku vse zalomi, če zadeneš v zid oziroma ograjo ali če ti hiter krog prekine rdeča zastava ob napaki tekmeca.

Oscar Piastri in Lando Norris bosta za svojo prvo monaško zmago dirkala z McLarnom v barvah Ayrtona Senne. Foto: Guliverimage "To bi bilo neverjetno. Monako je dirka, na kateri želi zmagati vsak dirkač. Zaradi zgodovine dirke, ker je tako posebna in prestižna," je pred začetkom osmega letošnjega dirkaškega vikenda poudaril Norris, ki je pred tremi tedni svojo prvo zmago dosegel v Miamiju. "Res bi rad tu zmagal. Ampak zmagal bi rad na vsaki dirki, ne samo v Monaku. Smo osredotočeni, imamo dobro vzdušje v ekipi. Motivacija in energija vseh sta na visoki ravni, saj smo imeli zadnje dirke res dobre rezultate. Če bomo tako delali, imamo možnosti za zmago." Ali bo McLaren, ki bo obarvan v barve ikonične čelade pokojnega Senne, morda celo najhitrejši v kneževini, si mladi Britanec ne upa napovedati. "Mislim, da imamo konkurenčen dirkalnik, zadnje dirke smo se borili z Red Bullom in Ferrarijem. V Monaku pa se lahko zgodi vse. Glavo dol in trdo delo." Norris je v Monte Carlu odpeljal štiri dirke formule 1 in bil pred tremi leti najboljši do zdaj, tretji.

V barvah nekoč ikonične čelade Ayrtona Senne. Foto: Guliverimage

Spored VN Monaka:



Petek, 24. maj:

13.30 – 1. trening

17.00 – 2. trening



Sobota, 25. maj:

12.30 – 3. trening

16.00 – kvalifikacije



Nedelja, 26. maj:

15.00 – dirka

Za "Harryja Potterja" šteje le zmaga, a je bila do zdaj zakleta

Charles Leclerc je bil v Monte Carlu na kvalifikacijah vedno hiter, a doma dirke še ni končal niti na stopničkah. Foto: Guliverimage Še precej bolj si zmage v Monaku želi Charles Leclerc (Ferrari), saj gre za njegovo domačo dirko. Sicer več dirkačev živi v Monte Carlu, a je on dejansko Monačan. In ta dirka je bila do zdaj zanj zakleta: pet nastopov, tri ničle, četrto in šesto mesto. Obenem na svojo šesto zmago v formuli 1 čaka že skoraj dve leti, od VN Avstrije 2022. "Tukaj smo vedno imeli konkurenčen dirkalnik, upam, da bo tako tudi letos. A razplet dirke ni bil nikoli po mojih željah. Pripravili smo se na najboljši možen način. Upam, da bo letos dober vikend." Na prvem startnem mestu je bil tu že dvakrat. Samo s prvimi stopničkami se ne bo zadovoljil. Ko so ga vprašali, kaj bi mu te tu pomenile. "Ne veliko. Ne veliko. Drugo ali tretje mesto me ne navdušuje. Ciljati moramo na zmago."

Podoben Harryju Potterju? Foto: Guliverimage Na račun Leclerca so se na četrtkovi novinarski konferenci dirkači precej nasmejali. Vprašanje je bilo, kateri je njihov najljubši film vseh časov. In Monačan je odgovoril: "Pravzaprav Harry Potter. Ob tem sem odraščal. In še zdaj ostaja eden mojih najljubših. Ko sem imel deset let, sem znal besedilo na pamet. Govorili so mi celo, da sem podoben Harryju Potterju." Alex Albon (Williams) je nato dejal, da mu je z očali res podoben. George Russell (Mercedes) pa celo pravi, da ima posnetek Leclerca še iz dni, ko sta dirkala z gokarti, ko si je dal Charles med noge še metlo in bil kot čarovnik. "Ta video kar obdrži zase," mu je odgovoril dirkač Ferrarija. "Jaz bi ga pa rad videl," se je smejalo Verstappnu. Kolegom ga je pokazal, čakamo, da ga objavi še na družbenih omrežjih.

Skupni seštevek pred VN Monaka (7/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 161 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 113

3. Sergio Perez (Red Bull) 107

4. Lando Norris (McLaren) 101

5. Carlos Sainz (Ferrari) 93

6. Oscar Piastri (McLaren) 53

7. George Russell (Mercedes) 44

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 35

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 33

10. Juki Cunoda (RB) 15



1. Red Bull Honda 268 točk

2. Ferrari 212

3. McLaren Mercedes 154

4. Mercedes 79

5. Aston Martin Mercedes 44

6. RB Honda 20