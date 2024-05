Tudi ta konec tedna na VN Monaka se bo svet formule 1 spominjal Ayrtona Senne. Prvega maja je minilo 30 let od njegove prezgodnje smrti. Tri naslove svetovnega prvaka je osvojil z McLaren Hondo, šestkrat je zmagal v Monte Carlu. McLaren bo tako kralja Monaka, kot so ga tudi imenovali, počastil s posebno poslikavo svojega dirkalnika – ta bo v barvah ikonične Ayrtonove čelade.

McLaren Senna za letošnjo VN Monaka Foto: McLaren Racing Tudi če formulo 1 spremljate le bežno, vam je ob pogledu na rumeno-zeleno čelado jasno, da gre za čelado Ayrtona Senne. In prav te barve je za poslikavo svojega dirkalnika za prihajajočo Veliko nagrado Monaka izbral McLaren. Pokojni brazilski dirkač je največ uspehov dosegel s takrat belo-rdečim McLarnom. Med letoma 1988 in 1993 je z britansko ekipo dobil 35 dirk (od svojih 41), vse tri naslove prvaka, pa tudi štiri konstruktorske lovorike. Čeprav je od Ayrtonove smrti 30 let minilo prvega maja, spominu pa so se poklonili že pretekli konec tedna, ko je bila dirka v Imoli, kjer se je zgodila tragedija, pa je McLaren za počastitev spomina nanj izbral Monte Carlo.

Na uličnem dirkališču v kneževini je dobil kar šest dirk, od leta 1989 je zmagal celo petkrat zapored. Niti Michael Schumacher (pet) in Lewis Hamilton (tri), ki sta rekorderja po številu zmag na večini dirkališč, nista presegla Sennovega dosežka na tem ikoničnem prizorišču dirk.

Ayrton Senna je na VN Monaka zmagal šestkrat. Toliko zmag v kneževini nima noben drug dirkač. Foto: AP / Guliverimage

Poglejte, kakšen bo ta konec tedna McLaren, v spomin na kralja Monaka:

For the King of Monaco. 👑 We're proud to race in his honour and in his colours at the #MonacoGP.



Pelo Rei de Monaco. 👑 Estamos orgulhosos de pilotar em sua homenagem e com suas cores no #MonacoGP

"Senna je še danes največja ikona formule 1. In najuspešnejši dirkač McLarna. Njegov doprinos McLarnu je bil ogromen. Ne le z dosežki, tudi s svojo prezenco v ekipi in danes dediščino. V ponos nam bo, da bodo na njegovi najuspešnejši stezi dirkalniki v njegovi zeleno-rumeno-modri barvi," je ob predstavitvi dirkalnika za letošnjo VN Monaka, ki so ga poimenovani McLaren Senna, dejal direktor McLarnovih dirkaških ekip Zak Brown. "Ob 30-letnici njegove smrti smo se odločili, da počastimo njegovo življenje na njegovi najljubši in najuspešnejši dirki, v Monaku. Komaj čakamo na dirko v teh lepih barvah."

Oscar Piastri bo imel tudi posebno čelado, podobno Ayrtonovi:

Še bolj poseben bo konec teden v Monaku za McLaren, če še dosežejo zmago. In ta ni izključena. Lando Norris je v nedeljo v zadnjih krogih v Imoli ogrožal vodilnega in nato zmagovalca Maxa Verstappna (Red Bull), dva tedna prej pa v Miamiju tudi dosegel svojo prvo zmago v formuli 1. Na Floridi je imel Norris nekaj pomoči varnostnega avtomobila, a v McLarnu so prepričani, da bodo prej ali slej lahko zadnja tri leta skoraj nepremagljivega Verstappna ugnali tudi v neposrednem dvoboju na stezi.