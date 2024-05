Dirka v Imoli ob 30-letnici Ayrtonove smrti

Poklonili so se spominu na Ayrtona Senno in Rolanda Ratzenbergerja, ki sta v Imoli umrla pred 30 leti. Foto: Guliverimage S sedmo dirko letošnjega svetovnega prvenstva se je karavana formule 1 vrnila v domačo Evropo, kjer bo letos le devet od skupno 24 dirk. Prva je ena od klasik tega tekmovanja, pa čeprav se je po 14 letih leta 2020 na koledar vrnila sprva zgolj kot zamenjava v koronavirusni sezoni. To je dirka v Imoli, ki jo zdaj poznamo kot Veliko nagrado Emilije Romanje. Med letoma 1981 in 2006 se je imenovala Velika nagrada San Marina. Ta mestna državica je od dirkališča Enzo in Dino Ferrari oddaljena le nekaj deset kilometrov. Je pa steza kraj ene največjih tragedij v zgodovini formule 1. Prvega maja 1994 je za posledicami trčenja v Tamburellu umrl trikratni svetovni prvak Ayrtona Senna. Z McLaren Hondo je v letih 1988, 1989 in 1991 tukaj zmagal. Skupaj je v kraljici avtomotošporta dobil 41 dirk.

S Sebastianom Vettlom so dirkači tekli do spomenika Ayrtona Senne in počastili spomin nanj in na Roland Ratzenbergerja, ki je umrl dan prej:

Fotogalerija 1 / 10

Zadnjih šest zmagovalcev dirke v Imoli:



2023 – odpovedana zaradi poplav

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2006 – Michael Schumacher (Ferrari)

2005 – Fernando Alonso (Renault)

2004 – Michael Schumacher (Ferrari)

Alonso: Za mojo generacijo je bil navdih

Tudi za Fernanda Alonsa je bil Senna zgled. Foto: Guliverimage Spominska slovesnost je v Imoli potekala že prvega maja, se bodo pa pokojnemu brazilskemu dirkaču poklonili tudi ta konec tedna. Mlajši dirkači sodobne formule 1 so o njem samo poslušali zgodbe, starejšim je bil vzornik. "Za mojo generacijo je bil navdih," pravi Fernando Alonso. "Ostaja moj edini idol, ki sem ga kadarkoli imel," pa Charles Leclerc. "Gledam, kaj je takrat delal na stezi. To je bilo res nekaj posebnega," pove Lance Stroll. Mlajšim se zdi danes nepredstavljivo, da je v Monte Carlu volan držal z eno roko, a dirkal na meji. "Še danes motivira ljudi," pa poudarja Valtteri Bottas.

Ferrari bo imel na dirkalniku nalepke s podobo Senne:

It's been 30 years since the darkest weekend in our sport. This week we remember both Ayrton Senna and Roland Ratzenberger in Imola 🇮🇹#ImolaGP pic.twitter.com/6bcTRBJfu6 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 16, 2024

Spored VN Emilije Romanje:



Petek, 17. maj:

13.30 – 1. trening

17.00 – 2. trening



Sobota, 18. maj:

12.30 – 3. trening

16.00 – kvalifikacije



Nedelja, 19. maj:

15.00 – dirka

Vettel v Sennovi McLaren Hondi iz leta 1993

Takole nasmejan se je prvič letos v "paddocku" pojavil Sebastian Vettel. Leto in pol mineva od konca njegove kariere. Foto: Guliverimage Zmagovalec štirih letošnjih dirk in vodilni v točkovanju Max Verstappen (Red Bull), pa tudi Lando Norris (McLaren), ki je nedavno v Miamiju vendarle prvič zmagal, sta v četrtek, ko so dirkači prišli v Imolo, ostala v senci štirikratnega svetovnega prvaka, ki se je v "paddock" formule 1 vrnil prav zaradi spomina na Senno. To je Sebastian Vettel. Danes 36-letni zmagovalec 53 dirk je svojo bogato kariero končal po sezoni 2022. Tistega leta je osvojil tudi svoje edine točke v Imoli, tri za osmo mesto z dirkalnikom ekipe Aston Martin. Zdaj so na tem kultnem dirkališču vse oči uprte vanj, ker bo s Sennovim dirkalnikom iz sezone 1993 – to je McLaren MP4/8 – zapeljal na stezo, kjer je Brazilec umrl. Vettel je šest sezon dirkal tudi za Ferrari, dobil 14 dirk in bil dvakrat podprvak. V Italiji ga imajo še danes zelo radi.

Skupni seštevek pred VN Emilije Romanje (6/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 136 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 101

3. Charles Leclerc (Ferrari) 98

4. Carlos Sainz (Ferrari) 85

5. Lando Norris (McLaren) 84

6. Oscar Piastri (McLaren) 41

7. George Russell (Mercedes) 37

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 33

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 27

10. Juki Cunoda (RB) 14



1. Red Bull Honda 237 točk

2. Ferrari 189

3. McLaren Mercedes 124

4. Mercedes 64

5. Aston Martin Mercedes 42

6. RB Honda 19

Govorice: Vettla snubi Mercedes

George Russell, ki bo postal prvo ime Mercedesa, se je v Imolo pripeljal s sto let starim Mercedesovim dirkalnikom. Foto: Guliverimage Vettlovo vrnitev v "paddock" pa naj bi po vročih govoricah skušali izkoristiti tudi pri Mercedesu. Vprašanje sicer, koliko je resnice na tem, da se bo sestal z vodjo ekipe Totom Wolffom. Da bi ga prepričali, da se vrne in v sezoni 2025 dirka s srebrno puščico. Mercedes namreč še naprej išče zamenjavo za sedemkratnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona, ki po sezoni odhaja k Ferrariju. Snubili naj bi sicer tudi Carlosa Sainza. A Mercedes naj bi iskal dirkača zgolj za eno sezono, kar pa za marsikaterega dirkača ne pride v poštev. V sezoni 2026 naj bi dal Mercedes svoj drugi sedež namreč Andrei Kimiju Antonelliju (prvi dirkač bo George Russell).

Po dveh šprinterskih koncih tedna bomo v Imoli znova spremljali običajni dirkaški konec tedna: tri proste treninge, sobotne kvalifikacije in nedeljski dirko ob 15. uri.

Tehnični direktor Red Bullove ekipe Adrian Newey, ki se je dogovoril za prekinitev pogodbe in bo dokončno prvake zapustil po prvi četrtini naslednjega leta, je dal v pogovoru z Eddiejem Jordanom jasen namig, da kljub 65 letom še ni pripravljen za upokojitev. Pravi, da se vidi, da dela za drugo ekipo. A najprej potrebuje nekaj počitka.