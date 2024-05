Čeprav sta samo še dva dneva do začetka VN Emilije Romanje v Imoli, se v svetu formule 1 še naprej govori o Landu Norrisu, ki je na VN Miamija dočakal prvo zmago. Ko se je že zdelo, da je ta za dirkača McLarna zanj zakleta, saj je bil pred tem že 15-krat na stopničkah. A pravzaprav je sedem dirkačev, ki so zmagali v kraljici avtomotošporta, na svojo prvo čakalo še dlje. V nadaljevanju preberite, kdo jo je čakal najdlje.

Čeprav ima šele 24 let, pa Lando Norris v formuli 1 dirka že šesto sezono. Ker je v zadnjih letih dirk precej več kot nekoč, jih je tako odpeljal že 110. Prvič je bil na stopničkah na uvodni dirki sezone 2020, sezono pozneje pa je bil v Sočiju le nekaj krogov oddaljen od svoje prve zmage. A se je odprlo nebo in je s pnevmatikami za suho stezo prepozno zapeljal v bokse in končal na sedmem mestu. Takrat je svojo stoto zmago dosegel njegov starejši rojak Lewis Hamilton. Dirko prej je z McLarnom zmagal Daniel Ricciardo, pa je bil tisto leto Norris precej boljši. Odtlej se je zdelo, kot da je zmaga za mladeniča zakleta. Lani je bil petkrat drugi, drugi tudi letos na Kitajskem, ko je naredil napako v prvem zavoju.

V Miamiju je zmagal z nekaj sreče (pomoči varnostnega avtomobila), a McLaren je vse boljši in prej ali slej bo imel priložnost, da Maxa Verstappna premaga tudi v neposrednem dvoboju. Foto: Guliverimage "Tolikokrat sem bil blizu, a mi ni uspelo zmagati. Številni so dvomili vame. Govorili so, da ne bom nikoli zmagal. A sam nisem bil zaskrbljen. Prepričan sem bil, da imam letos vse, kar potrebujem za zmago. Bil sem potrpežljiv," razlaga Norris. "Ni treba, da sem vsem všeč. Ni treba, da me vsi podpirajo. A ko dvomijo vame, si še bolj želim dokazati, da se motijo." Številni so ga zadnji dve leti že selili drugam, češ da mu z McLarnom ne bo uspelo. A sam je verjel v angleško ekipo in lani podaljšal do konca sezone 2027, pa čeprav McLaren ni več tako uspešen, kot je bil nekoč. Njen zadnji svetovni prvak je Hamilton leta 2008 (pred 35 leti je z njim zmagoval Ayrton Senna).

Häkkinen po prvi zmagi naslednji dve leti prvak

Mika Häkkinen je postal prvak v sezonah 1998 in 1999. Foto: Guliverimage Sedemkratni svetovni prvak Hamilton je prvič zmagal že v svoji prvi sezoni, na šesti dirki. Drugi sedemkratni prvak Michael Schumacher je prvič slavil v svoji tretji polni sezoni. Štirikratni prvak Sebastian Vettel je na prvo zmago čakal 22 dirk. Da tudi za šampione ni nikoli prepozno, je dokazal Mika Häkkinen. Dvakratni prvak je prvič zmagal na zadnji dirki svoje sedme sezone. To je bil njegov 96. nastop v formuli 1 – VN Evrope v Jerezu, ko mu je zmago pravzaprav prepustil novi svetovni prvak Jacques Villeneuve, potem ko je bilo prvenstvo po trčenju s Schumacherjem odločeno. Takrat si ni nihče mislil, da bo naslednji dve sezoni z McLarnom prevladoval prav Häkkinen. Devet dirkačev je na svojo zmago čakalo še dlje.

Deset zmagovalcev, ki so na prvo zmago čakali najdlje:



Mika Häkkinen – 96. dirka, VN Evrope v Jerezu 1997

Lando Norris – 110. dirka, VN Miamija 2024

Giancarlo Fisichella – 110. dirka, VN Brazilije 2003

Nico Rosberg – 111. dirka, VN Kitajske 2012

Jenson Button – 113. dirka, VN Madžarske 2006

Jarno Trulli – 117. dirka, VN Monaka 2004

Rubens Barrichello – 124. dirka, VN Nemčije 2000

Mark Webber – 130. dirka, VN Nemčije 2009

Carlos Sainz – 150. dirka, VN Velike Britanije 2022

Sergio Perez – 190. dirka, VN Sakhirja 2020

Po prvi zmagi za Pereza pogodba z Red Bullom

Carlos Sainz je prvič zmagal pred dvema letoma v Silverstonu v svoji osmi sezoni v F1. To je bila njegova 150. dirka. Foto: Guliverimage Najdlje sta torej na prvo zmago čakala dva, ki dirkata še danes, Carlos Sainz in Sergio Perez. Španec v prvih šestih sezonah s Torom Rossom, Renaultom in McLarnom ni imel pravega dirkalnika za zmago, nato je prestopil k Ferrariju. In uspelo mu je v drugi sezoni, potem ko je bil desetkrat prej na stopničkah (enkrat z McLarnom, devetkrat s Ferrarijem). Danes je pri treh zmagah. Šest zmag ima Mehičan, ki je potreboval deset let, da je dobil zmagovalni dirkalnik. A pravzaprav je Perez zmagal že sezono prej, v Bahrajnu z dirkalnikom ekipe Force India (oziroma Racing Point, kot se je imenovala tisto sezono). Takrat bi ga sicer najverjetneje prehitel George Russell, a je moral na svoji prvi dirki za Mercedes (menjava za bolnega Hamiltona) zaradi predrte pnevmatike na dodatni postanek.

Sergio Perez je prvič zmagal na svoji 190. dirki, in to z dirkalnikom ekipe Racing Point. In si tako prislužil sedež pri Red Bullu. Foto: Reuters

Brown: Maxa lahko premaga v neposrednem dvoboju

Zak Brown verjame, da ni hitrejšega od Norrisa. Foto: Guliverimage V Miamiju je Norrisu uspelo z nekaj sreče, tekmeci so pnevmatike menjali, tik preden je na stezo zapeljal varnostni avto, sam pa je dobil postanek brez večje izgube časa in tako prehitel Verstappna. A prvi mož McLarna Zak Brown verjame, da lahko aktualnega prvaka premaga tudi v neposrednem dvoboju na stezi. McLaren bo namreč tako kot lani po seriji posodobitev tudi letos še boljši v drugi polovici prvenstva. "Res verjamem, da lahko premaga Maxa v neposrednem dvoboju. To bi bila izjemna borba. Te dirke bi se končale s solzami, za enega ali drugega. Kar se tiče surovega talenta za hitrost, ni hitrejšega od Landa. Mogoče se kdo ne bo strinjal, a jaz ne vidim dirkača, ki bi bil hitrejši od Landa. Me pa navdušuje, da se bo z nekaj več izkušnjami z njim lahko kosal tudi Oscar," je z velikimi besedami o svojih dveh dirkačih govoril Brown.

Najverjetneje ima McLaren z Landom Norrisom in Avstralcem Oscarjem Piastrijem, ki je še leto mlajši (23 let), res najbolj talentiran mladi dirkaški par. Brown, ki je minuli konec tedna sam dirkal na zgodovinski veliki nagradi Monaka z Williamsovim dirkalnikom iz leta 1980, še meni, da Norris na naslednjo zmago ne bo čakal dolgo. "Prva zmaga te sprosti in se ti ni več treba tako zelo truditi." Morda pa mu uspe že to nedeljo v Imoli.