Ferrari potrdil prihod še dveh okrepitev iz vrst rivalov

Loic Serra bo v Ferrariju postal šef inženirjev za razvoj šasije. Delo bo nastopil 10. oktobra. Bo torej drugi mož tehničnega oddelka, za tehničnim direktorjem Enricom Cardilejem. Francoz je prišel v formulo 1 z opremljevalcem pnevmatik Michelin, pozneje delal za BMW Sauber, od leta 2006 pa je bil v različnih vlogah pri Mercedesu.

Oktobra bo delo pri Ferrariju začel tudi Jerome d'Ambrosio. Nekdanji dirkač bo namestnik vodje ekipe Frederica Vasseurja. Pri Mercedesu je Belgijec, ki je v formuli 1 odpeljal 20 dirk, delal kot direktor njihovega dirkaškega podmladka. Še nekaj let nazaj je uspešno dirkal v formuli E. V tem tekmovanju je bil tudi vodja ekipe Venturi.

Scuderia Ferrari HP is pleased to announce it is further strengthening the team with the arrival of Loic Serra and Jerome d’Ambrosio



