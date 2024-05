Konec ugibanj, res zapušča šampionski Red Bull

Adrian Newey Foto: AP / Guliverimage Ekipa formule 1 iz angleškega Milton Keynesa je v sredo dopoldne le potrdila govorice, ki so udarile prejšnji teden. Njihov tehnični direktor Adrian Newey, snovalec vseh šampionskih dirkalnikov Sebastiana Vettla in Maxa Verstappna, po koncu te sezone zapušča Red Bull Racing. Pogodba se mu bo iztekla v prvi četrtini naslednjega leta (ima enoletno protikonkurenčno klavzulo), bo pa to sezono še prisoten na nekaj dirkah. A na letošnjem dirkalniku formule 1 ne bo več delal, posvetil se bo samo zaključku Red Bullovega projekta hiperšportnega avtomobila RB17. Morda bo torej maja 2025 že lahko nastopil službo pri svojem naslednjem delodajalcu. Glede na spremembe v tehničnem pravilniku bi si ga ta želel za snovanje dirkalnika za leto 2026. Najbolj realna izbira za naslednjo Neweyjevo destinacijo se zdi Ferrari.

The Team announces that Chief Technical Officer Adrian Newey will leave the Red Bull Technology Group in the first quarter of 2025.



The engineering supremo will step back from Formula 1

design duties to focus on final development and delivery of Red Bull’s first hypercar, the… pic.twitter.com/jkYL0EiU7B — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 1, 2024

Newey je pri Red Bullu vse od začetka, od leta 2006. Podpisal se je pod dirkalnike, ki so osvojili sedem dirkaških in šest konstruktorskih lovorik. "Od malega sem si želel dizajnirati hitre avtomobile. Moje sanje so bile, da postanem inženir v formuli 1. Imel sem srečo, da sem sanje uresničil. Skoraj dve leti sem imel to čast, da sem imel pomembno vlogo v Red Bull Racingu. Napredovali smo od novinca do večkratnega prvaka. A mislim, da je zdaj trenutek, ko lahko žezlo predam drugim in poiščem nove izzive. Do takrat pa se bom posvetil zaključku razvoja RB17," je ob napovedi slovesa dejal Newey. Šef ekipe Christian Horner pa se mu je v sporočilu za javnost zahvalil za 19 let uspešnega sodelovanja.