Odhod iz Red Bulla je samo še vprašanje ur

Adrian Newey Foto: Guliverimage Prejšnji teden je najprej nemški Auto Motor und Sport poročal, da se je Adrian Newey odločil zapustiti Red Bull Racing, češ da mu delovno okolje zaradi afere Horner ni več všeč. Vroče govorice so nato s pomočjo svojih virov v ekipi potrdili tudi uveljavljeni britanski Autosport, motorsport.com in Sky Sports. V Red Bullovi ekipi formule 1 tega niso želeli komentirati, zapisali so le, da nič ne vedo. A ta torek Autosport in tudi BBC pišeta, da bo Red Bull Racing še pred začetkom velike nagrade Miamija, ki bo ta konec tedna, objavil njegovo slovo. Ker ima v pogodbi zapisano, da eno leto po izteku pogodbe oziroma po njeni prekinitvi ne sme delati za drugo ekipo, mu je v interesu, da se razhod zgodi čim prej, da bo lahko pri novem delodajalcu začel snovati dirkalnik za sezono 2026 že v prvi polovici leta 2025.

Z Neweyjevim dirkalnikom je zmagoval tudi Sebastian Vettel. Foto: Guliverimage Ponudb Neweyju ne bo manjkalo. Že nekaj časa jo ima na mizi iz ekipe Aston Martin, zdaj naj bi mu jo dal tudi Ferrari. Obe pa naj bi bili precej višji od plače, ki jo dobiva pri Red Bullu. Kot piše BBC, naj bi resno razmišljal o Ferrarijevi, Aston Martin mu kljub sodelovanju s Fernandom Alonsom in še naprej s Hondo očitno ni prva izbira. A ker britanski inženir še ni odločen, lahko v boj zanj skoči še kdo drug, omenjata se tako McLaren kot Mercedes, zanimivo pa je, da Audi za zdaj ne. Zakaj je tako cenjen in zaželen, smo pisali že pred dnevi: zrisal je dirkalnike, ki so osvojili sedem dirkaških in šest konstruktorskih lovorik.