Potres v F1: ključni mož zapušča ekipo Red Bull

Max Verstappen z Neweyjevim dirkalnikom zmaguje tudi letos. Foto: Reuters V zadnjih mesecih se je že nekajkrat ugibalo, da bi Adrian Newey lahko zapustil Red Bull Racing, še posebej kot je izbruhnila afera Horner. A nato je vse skupaj nekoliko potihnilo. Ta četrtek pa je najprej nemški Auto Motor und Sport objavil, da se je 65-letni britanski dizajner odločil, da zapusti ekipo aktualnih prvakov. Nato sta informacijo prek svojih virov potrdila britanska Autosport in motorsport.com, ki običajno zgolj govoric ne objavljata. "Neuradno je povedal nekaj vodilnim ljudem Red Bulla, da bi rad zapustil ekipo," pa je poročal novinar britanskega Sky Sports, Craig Slater.

Tako je očitno res nekaj na tej zgodbi. Red Bull Racing je sicer v kratki izjavi za javnost poročanja medijev zavrnil: "Adrian ima pogodbo do konca leta 2025. Mi ne vemo nič o tem, da bi se pridružil kakšni drugi ekipi." Newey je lani podaljšal pogodbo z Red Bullom, a naj mu zdaj ne bi bilo niti najmanj všeč zakulisno dogajanje v ekipi, ki je izbruhnilo potem, ko je uslužbenka neprimernega ravnanja obtožila šefa ekipe Christiana Hornerja. Proti Hornerju sta se nato postavila Helmut Marko, Red Bullov svetovalec v ekipi, in Jos Verstappen. Pripadnost Marku pa je izrazil tudi Max Verstappen.

Torej Newey ima z Red Bullom sklenjeno pogodbo še za sezono 2025, obenem pa je v njej tudi zapisano, da nato vsaj eno leto ne sme delati za nobeno drugo ekipo, torej do sezone 2027. Nov tehnični pravilnik in novi dirkalniki prihajajo s sezono 2026. Zanimanja za Neweyja seveda ne bo manjkalo, pravzaprav je prvo ponudbo že dobil. Ob robu letošnje VN Savdske Arabije ga je snubil lastnik ekipe Aston Martin, kanadski milijarder Lawrence Stroll. A marsikdo Neweyja vidi v Ferrariju. Newey in Lewis Hamilton, najuspešnejši inženir in najuspešnejši dirkač v isti ekipi? In to v legendarnem Ferrariju, ki nima dirkača z lovoriko že vse od sezone 2007. Ferrari ga je v prejšnjih letih že snubil, a je vabila vselej odklonil.

Najuspešnejši dirkalniki Adriana Neweyja:



Red Bull RB19 (2023) – 22 dirk, 21 zmag, obe lovoriki

Red Bull RB18 (2022) – 22 dirk, 17 zmag, obe lovoriki

Williams FW18 (1996) – 16 dirk, 12 zmag, obe lovoriki

Red Bull RB9 (2013) – 19 dirk, 13 zmag, obe lovoriki

Red Bull RB7 (2011) – 19 dirk, 12 zmag, obe lovoriki

Williams FW15C (1993) – 16 dirk, 10 zmag, obe lovoriki

Williams FW14B (1992) – 16 dirk, 10 zmag, obe lovoriki

McLaren MP4/13 (1998) – 16 dirk, 9 zmag, obe lovoriki

McLaren MP4-20 (2005) – 19 dirk, 10 zmag, brez lovorike

Red Bull RB16B (2021) – 22 dirk, 11 zmag, samo dirkaški naslov

Red Bull RB6 (2010) – 19 dirk, 9 zmag, obe lovoriki

Williams FW19 (1997) - 17 dirk, 8 zmag, obe lovoriki

Red Bull RB8 (2012) - 20 dirk, 7 zmag, obe lovoriki

Williams FW16B (1994) - 16 dirk, 7 zmag, samo konstruktorski naslov

McLaren MP4/14 (1999) - 16 dirk, 7 zmag, samo dirkaški naslov

Newey v formuli 1 zelo uspešno dela že več kot tri desetletja. Leta 1996 je dizajniral šampionski dirkalnik Damona Hilla. Nato je odšel k McLarnu in z njegovim dirkalnikom je dvakrat prvak postal Mika Häkkinen. Leta 2006 pa ga je premamil ambiciozni projekt Dietricha Mateschitza in pridružil se je Red Bullu. Zrisal je dirkalnike, ki so osvojili sedem dirkaških in šest konstruktorskih lovorik.