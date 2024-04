V Red Bullovi ekipi formule 1 so priznali, da so že v Suzuki v svoje vrste vabili Carlosa Sainza, ki po sezoni ostaja brez sedeža pri Ferrariju. A Španec ima finančno precej boljšo ponudbo Audija, zdaj razkriva Helmut Marko. Medtem je Mercedes v dirkalniku formule 1 prvič preizkusil svojega 17-letnega talenta Andreo Kimija Antonellija.

Carlos Sainz je marca dobil VN Avstralije. Foto: Guliverimage Po odločitvi Fernanda Alonsa, da ostane pri ekipi Aston Martin, se barantanje na dirkaški tržnici za sedeže v sezoni 2025 šele zares začenja. Na voljo jih je še 12. Najbolj zaželena sta Red Bullov in Mercedesov, največ zanimanja pa velja za Carlosa Sainza. Sam je pred začetkom VN Kitajske dejal, da ima odprte še vse najboljše možnosti. A če bo pri Špancu pretehtala ponujena plača, potem ne bo izbral ne aktualnih prvakov ne srebrne puščice. Vsaj tako je, kar zadeva njihovo dirkaško zasedbo, za avstrijski Kleine Zeitung razkril Red Bullov mož odločitve Helmut Marko. "Pogovarjamo se z njim. Ima svojo najboljšo sezono v karieri, a ima tudi zelo mamljivo ponudbo Audija, ki je mi ne moremo izenačiti." Nemški koncern Audi je kupil Sauberjevo ekipo, a kot nova tovarniška ekipa v formulo 1 vstopa v sezoni 2026. Sainza torej želita tako Red Bull kot Audi.

Red Bull sicer v prihodnosti stavi še na Liama Lawsona, ki letos opravlja vlogo rezervnega voznika. Lani je dve dirki kot zamenjava za poškodovanega Daniela Ricciarda že odpeljal. Govori se, da bi Novozelandec v dirkalniku ekipe RB lahko zamenjal Avstralca že sredi te sezone, če izkušeni Ricciardo ne bo pokazal več.

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull: Max Verstappen in ?

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in ?

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in ?

Alpine: ? in ?

Williams: Alex Albon in ?

RB: ? in ?

Haas: ? in ?

Sauber (Audi od 2026): ? in ?

Novi Kimi prvič v dirkalniku formule 1

“An incredible experience. I loved every second of it!” 📲😄



Talking through Kimi’s first F1 test ✌️ pic.twitter.com/bymuFzAKza — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 17, 2024

Še eno vroče ime na dirkaški tržnici pa je komaj 17-letni italijanski talent Andrea Kimi Antonelli, ki je deveti po uvodnih šestih dirkah svoje prve sezone v formuli 2. Je član Mercedesove akademije. Zdi se tvegana odločitev, da bi ga Mercedes že v naslednji sezoni postavil v svoj kokpit kot zamenjavo za Lewisa Hamiltona. Obenem pa se bojijo, da jim uide h konkurenci, če mu ne bodo dali priložnosti. In prvo je zdaj že dobil. Ta teden je s tri leta starim Mercedesovim dirkalnikom prvič izkusil moč motorja in sile G, ki jih ima formula 1. V torek zaradi sneženja sicer ni mogel veliko dirkati, je pa več v sredo in je tako v dveh dneh skupaj na avstrijskem Red Bull Ringu naredil 500 kilometrov. Bil je navdušen.

Spoznajte mladeniča, ki je dobil ime po Kimiju Räikkönenu: