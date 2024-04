Dirka, na kateri sta se osramotila največja, Schumacher in Hamilton

Formula 1 se je vrnila na Kitajsko, kjer obeležujejo 20-letnico prve dirke. Letošnja je sicer 17., saj je zadnje štiri leta zaradi pandemije ni bilo na koledarju. Čeprav ne gre za dirko z veliko tradicije, tudi Kitajska ni motošportna velesila, je dirkališče v Šanghaju pravo za dirkanje ter je ponudilo nekaj prelomnih mejnikov in dramatičnih trenutkov. Nekaj teh se spominjamo v tokratnem Sportalovem skoku v športno preteklost. Michael Schumacher in Lewis Hamilton z dirke nimata samo lepih spominov.

Izkušeni Schumacher trčil še pred startom dirke

Razočarani Michael Schumacher v Šanghaju leta 2005. Foto: Guliverimage Uvodne tri dirke v Šanghaju je zaznamoval sedemkratni svetovni prvak Michael Schumacher, a je bil samo enkrat razplet zanj srečen. Na prvi leta 2004 se je zavrtel na kvalifikacijah, na dirki pa ostal brez ene same točke. Še bolj ponesrečen, prav bizaren, pa je bil njegov nastop na veliki nagradi Kitajske leto pozneje. S svojim Ferrarijem bi moral biti v tretji startni vrsti, a ko je pol ure pred startom počasi, zelo počasi, peljal na startno mesto, je vanj priletel Christijan Albers z Minardijem. To je bila zadnja dirka tiste sezone, pa tudi zadnja v formuli 1 za to malo italijansko ekipo, ki je nato v lasti novega lastnika Red Bulla postala Toro Rosso.

Nemec je med četrtim in petim zavojem res vozil počasi, obenem pa se je še pomaknil v levo in precej hitrejši Nizozemec je trčil vanj. Sprednji levi del Ferrarijevega dirkalnika (pnevmatika, vpetje, krilce ...) je bil povsem razbit. So bili pa to še časi, ko so imele ekipe rezervne dirkalnike in sta lahko oba dirko vendarle odpeljala, a startala iz boksov. A Schumacher je ni končal. V 22. krogu se je zavrtel in obtičal v peščeni izletni coni. In to v času, ko je bil na stezi varnostni avtomobil.

Res ena najslabših Nemčevih dirk v formuli 1. To je bila tako le pika na i sezoni, ko je izgubil večletno premoč v tem tekmovanju. S sedmimi zmagami in 15 uvrstitvami na zmagovalni oder je z Renaultom prvič prvak postal Fernando Alonso. Španec je z vodstvom od starta do cilja dobil tudi kitajsko veliko nagrado.

Usually the on-track drama happens AFTER the lights go out



Not so in our season finale back in 2005 😱#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/MbqNd7FVrh — Formula 1 (@F1) April 18, 2024

Sedemkratni svetovni prvak zmagal še zadnjič

Srečni Michael Schumacher v Šanghaju leta 2006. Pozneje se je izkazalo, da je šlo za njegovo zadnjo zmago v formuli 1. Foto: Guliverimage Alonso je podobno (7 zmag, 14-krat na stopničkah) naslov osvojil tudi v sezoni 2006, le da je tistega leta Schumacher dobil dirko v Šanghaju. Še več, pred VN Kitajske je Nemec zmagal na VN Italije v Monzi, Španec pa je tam odstopil in prvenstvo se je začelo zapletati.

V prvem delu dirke v Šanghaju je bil Alonso še v boljšem položaju, saj so imeli na mokri stezi dirkalniki s pnevmatikami Michelin prednost (Schumacher je bil šele šesti). A steza se je počasi sušila, Schumacher pa je prehiteval enega za drugim, Ferrari je namreč uporabljal gume znamke Bridgestone. Čeprav je imel po nekaj krogih dirkač Renaulta že 20 sekund prednosti, ga je Ferrarijev tekmec ujel in prehitel v 31. krogu. V zadnji tretjini dirke, ko so po drugem postanku dirkali že s pnevmatikami za suho stezo, je bil znova hitrejši Alonso. Z najhitrejšimi krogi na dirki je dohiteval vodilnega Schumacherja. A mu je zmanjkalo nekaj krogov. Dirko je končal tri sekunde za velikim tekmecem.

In tako sta imela pred zadnjima dirkama enako število točk, 116. Pozneje se je izkazalo, da je bila to zadnja, 91. zmaga Michaela Schumacherja v formuli 1. Na naslednji dirki v Suzuki je odstopil, na finalu v Interlagosu pa bil četrti. Fernando Alonso je s prvim in drugim mestom še drugič ter za zdaj zadnjič postal svetovni prvak.

Novinec Hamilton zapravil naslov prvaka

Razočarani Lewis Hamilton, ko je v Šanghaju leta 2007 zapravil zmago in tudi naslov svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

Ne le Schumacher, tudi drugi, danes sedemkratni svetovni prvak je v Šanghaju podobno odstopil, na kar ne more biti niti najmanj ponosen. A Lewis Hamilton je bil takrat, leta 2007, še novinec v formuli 1. Novinec, ki se je z McLarnom boril za naslov prvaka. In to proti ekipnemu tekmecu Alonsu, ki je Renault zamenjal z McLarnom, in Kimiju Räikkönenu, ki je v Ferrariju nasledil Schumacherja. Hamilton je vso sezono navduševal s prvimi startnimi mesti, štirikrat zmagal in bil še osemkrat na zmagovalnem balkonu. Zasenčil je aktualnega prvaka Alonsa.

Z McLarnom bi bil lahko Lewis Hamilton prvak že v svoji prvi sezoni formule 1. A je lovoriko podaril Kimiju Räikkönenu. Foto: Guliverimage VN Kitajske je bila tisto leto predzadnja dirka, pred njo je imel mladi Britanec 12 točk prednosti pred Špancem in kar 17 pred Fincem. Takrat so točkovali še po starem sistemu, z desetimi točkami za zmago, osmimi za drugo in šestimi za tretje mesto. Hamilton bi torej naslov lahko izgubil samo sam. In ga tudi je. Na mokri stezi v Šanghaju je vodil, a odstopil. In to na precej bizaren način. Prehiter je bil v zavoju ob vstopu v bokse za menjavo pnevmatik. Obtičal je v pesku in dirke je bilo zanj konec. V McLarnovi garaži so se vsi držali za glavo. Zmago je tako prepustil Räikkönenu, ki je dobil tudi finalno dirko v Interlagosu in postal prvak točko pred Hamiltonom in Alonsom.

There has never been a rookie champion in Formula 1.



But it was so agonisingly close to happening back in 2007... 💔#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/zd6heEYKQQ — Formula 1 (@F1) April 18, 2024

Prva zmaga za Red Bull in prva za Mercedes

Leta 2009 je na VN Kitajske sploh prvo zmago v formuli 1 dosegla ekipa Red Bull. Dan prej tudi prvi "pole position". Foto: Guliverimage Iz zgodovine velike nagrade Kitajske velja omeniti še dva prelomna trenutka za ta šport. Leta 2009, ko se je dirka premaknila iz jesenskega na spomladanski termin, jo je dobil Red Bull Racing. Novi tehnični pravilnik je tisto sezono povsem premešal razmerja moči in najboljša dirkalnika sta imeli ekipi Brawn (nekdanja Honda, bodoči Mercedes) ter Red Bull z inženirskim genijem Adrianom Neweyjem in bodočim štirikratnim prvakom Sebastianom Vettlom. Predvsem zaradi šestih zmag na uvodnih sedmih dirkah je tisto leto prvak postal Jenson Button, edino na Kitajskem ni zmagal. Tam je slavil Vettel. In zakaj zgodovinski trenutek? Ker je bila to sploh prva zmaga za Red Bullovo ekipo, dan prej pa so dosegli tudi prvi najboljši startni položaj. Petnajst let pozneje imajo že 100 najboljših startnih položajev, Max Verstappen pa to nedeljo tu dirka za njihovo 117. zmago.

Tri leta pozneje, na svetovnem prvenstvu 2012, pa se je v Šanghaju po Red Bullovem začelo še Mercedesovo obdobje. Dve leti prej se je nemški koncern po 55 letih vrnil v formulo 1 kot tovarniška ekipa (vmes je bil le dobavitelj motorjev), prevzel je ekipo Rossa Brawna. Sicer je leta 2012 Vettel še četrtič postal prvak, tudi konstruktorski naslov je ostal v lasti Red Bulla, je pa takrat še peti v ekipnem seštevku Mercedes prav v Šanghaju osvojil prvo zmago. In ne Michael Schumacher, po najboljšem startnem položaju jim jo je pridirkal Nico Rosberg. Zares pa se je Mercedesova premoč začela dve leti pozneje, ko so v formulo 1 uvedli turbo-hibridne pogonske sklope.

Nico Rosberg je leta 2012 Mercedesu pridirkal prvo zmago v novem obdobju nemškega avtomobilskega giganta v formuli 1. Foto: Guliverimage