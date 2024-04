Samo nekaj krogov veselja za veterana Hamiltona in Alonsa

Za Maxa Verstappna s šampionskim Red Bullovim dirkalnikom ni ovir. Na šprinterski dirki v Šanghaju je prehitel izkušena Lewisa Hamiltona in Fernanda Alonsa in kot prvi s četrtega štartnega mesta dobil krajšo 100-kilometrsko dirko. Sobotno dogajanje na veliki nagradi Kitajske se bo nadaljevalo s kvalifikacijami za glavno nedeljsko dirko.

Iz prve vrste sta prvo letošnjo šprintersko dirko začela po petkovih dežnih kvalifikacijah Lando Norris (McLaren) in Lewis Hamilton (Mercedes). Starejši od Britancev je bolje speljal in bil v prvem dolgem zavoju na boljši notranji liniji, mlajšega je tako zaneslo s proge in sedemkratni prvak je povedel pred Fernandom Alonsom (Aston Martin) in Maxom Verstappnom (Red Bull). Slednji v prvih krogih ni bil najhitrejši, napadal ga je celo Carlos Sainz (Ferrari) in moral je spremeniti nastavitve na pogonskem sklopu.

Ko so imeli sredi 19 krogov dolge dirke vsi vse več težav s pnevmatikami in stabilnostjo dirkalnika v dolgih zavojih, je začel aktualni prvak dirkati vse hitreje. In najprej je brez pravega boja prehitel Alonsa, v 10. krogu pa še Hamiltona. Tako je Verstappen šprint dobil kar 13 sekund pred sedemkratnim prvakom. Tri kroge pred ciljem pa je bil odločen mnogoboj za tretje mesto, vse počasnejši Alonso je v nekaj zavojih izgubil pet mest. Prišlo je tudi do dotikov, Španec je s predrto pnevmatiko moral v bokse na menjavo, a krog pozneje odstopil, očitno je bilo z dirkalnikom narobe še kaj drugega. Dotaknila sta se tudi ekipna tekmeca v Ferrariju, zato precej jezni Charles Leclerc je vseeno končal na četrtem mestu, pred Sainzom. Norris je po ponesrečenem štartu osvojil tri točke za šesto mesto. Na šprintu se namreč delijo točke od osem do ena za prvih osem mest.

Max Verstappen je dobil prvo od šestih letošnjih šprinterskih dirk. Ta zmaga prinese osem točk za prvenstvo. Foto: Reuters

VN Kitajske, šprinterska dirka:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +13,0

3. Sergio Perez (Red Bull) +15,2

4. Charles Leclerc (Ferrari) +17,4

5. Carlos Sainz (Ferrari) +20,6

6. Lando Norris (McLaren) +22,0

7. Oscar Piastri (McLaren) +24,7

8. George Russell (Mercedes) +25,6

9. Guanju Džov (Sauber) +31,9

10. Kevin Magnussen (Haas) +37,3

11. Daniel Ricciardo (RB) +37,8

12. Valtteri Bottas (Sauber) +38,2

13. Esteban Ocon (Alpine) +39,8

14. Lance Stroll (Aston Martin) +40,2

15. Pierre Gasly (Alpine) +40,8

16. Juki Cunoda (RB) +41,8

17. Alex Albon (WIlliams) +42,9

18. Logan Sargeant (Williams) +46,3

19. Nico Hülkenberg (Haas) +49,6

Odstop: Fernando Alonso (Aston Martin)



Skupni seštevek po šprinterski dirki (4/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 85 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 70

3. Charles Leclerc (Ferrari) 64

4. Carlos Sainz (Ferrari) 59

5. Lando Norris (McLaren) 40

6. Oscar Piastri (McLaren) 34

7. George Russell (Mercedes) 25

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 24

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 17

10. Lance Stroll (Aston Martin) 9



1. Red Bull Honda 155 točk

2. Ferrari 129

3. McLaren Mercedes 74

4. Mercedes 42

5. Aston Martin Mercedes 33

6. RB Honda 7

Peta letošnja velika nagrada se v soboto ob 9. uri nadaljuje s kvalifikacijami za nedeljsko klasično dirko. Štart 305-kilometrske dirke bo v nedeljo ob 9.00 po srednjeevropskem času.