Prvi maj bo vselej zaznamovan s tragično smrtjo Senne #video

Mineva 30 let od tragičnega prvomajskega konca tedna, ki je v Imoli 30. aprila 1994 najprej vzel Rolanda Ratzenbergerja, prvega maja pa se je usodno ponesrečil še Ayrton Senna. Trikratni svetovni prvak še danes velja za enega največjih vseh časov, če ne kar za največjega, pa čeprav je odtlej več dirkačev preseglo njegove dosežke. Ob ogledu naslednjih videoposnetkov, Senne v šampionskem McLarnu, pa v Williamsu, ki mu ni bil usojen, in s progreba, se vam bodo znova orosile oči.

Ayrton Senna v McLarnu leta 1993 Foto: AP / Guliverimage Ayrton Senna je v formuli 1 dirkal desetletje. Na 161 velikih nagradah je osvojil 65 najboljših štartnih položajev in 41-krat zmagal. Svetovni prvak je z belo-rdečo McLaren Hondo postal v sezonah 1988, 1990 in 1991. V formuli 1 je debitiral z ekipo Toleman, leta 1985 pa z Lotusom na Portugalskem prvič zmagal. Leta 1994 je prestopil k Williamsu in najverjetneje postal prvi svetovni prvak z dirkalnikom dizajnerja Adriana Neweyja. Ekipa Franka Williamsa je tisto leto osvojila konstruktorski naslov, 34-letni Senna pa je brez točk ostal na prvih dveh dirkah, nato pa se na VN San Marina v Imoli tragično ponesrečil. Nesreča s smrtim izidom je predvsem Brazilijo, kjer je bil veliki junak, zavila v črno. Nenazadnje je trajno spremenila tudi formulo 1, saj je odtlej varnost postala prioriteta, kar je vplivalo tudi na dizajn dirkalnikov in manj atraktivno dirkanje.

Nepozabni belo-rdeči McLaren in Ayrton Senna:

Hamilton: Tako kot je vsem v Braziliji je tudi v mojem srcu

"Zaradi smrti Ayrtona Senne leta 1994 vsi vemo, kaj smo delali tisti dan. Jaz sem bil mlad dirkač in nisem mogel verjeti, kaj se je zgodilo. Še danes je težko verjeti, da se je to zgodilo. In da je minilo že 30 let," je ta teden v New Yorku razlagal zdaj šef Mercedesove ekipe formule 1 Toto Wolff. Ta konec tedna bodo dirkali v Miamiju, nato pa sledi prav dirka v Imoli. "Samo nekaj dni po 30. obletnici njegove smrti gremo v Imolo. Je najverjetneje največja osebnost, ki jo je formula 1 kadarkoli imela."

Še 30 let pozneje je zgled novim generacijam dirkačev. Foto: Getty Images

Ayrton Senna v Williamsu na začetku sezone 1994. Foto: AP / Guliverimage In prav zato ga slavijo, se po njem zgledujejo tudi dirkači današnjega dne. "Žal ga sam nisem imel priložnosti gledati v živo. Je bil pa moj oče velik Ayrtonov navijač in me je navdušil nad njim. Je ikona formule 1. Bil je zelo predan športu, močan karakter in zelo hiter dirkač. Tudi meni je to dalo motivacijo. Bil je zgled za mojo kariero," pove Charles Leclerc, ki se je rodil tri leta po Sennovi smrti. Lewis Hamilton ga je kot mali deček spremljal po televiziji in želel tudi sam postati tako hiter in uspešen. In to mu je tudi uspelo. S sedmimi naslovi in 103 zmagami je najuspešnejši dirkač vseh časov. "Tako kot je vsem v Braziliji je tudi v mojem srcu. Čeprav ga nisem nikoli srečal, sem ga oboževal. Kot otrok sem želel postati kot on. Mislim, da je v najinem slogu dirkanja kar nekaj podobnosti." Še Francoz Romain Grosjean je pred leti dejal, da je sam sicer kot deček navijal za Alaina Prosta, ki je bil Sennov veliki tekmec, a vseeno obenem oboževal tudi brazilskega šampiona.

Ayrton Senna je z Williamsom nastopil samo na treh dirkah:

Ecclestone: Bilo je, kot bi Kristusa živega križali

Tragična nesreča v Imoli Foto: Reuters "Bilo je, kot bi Kristusa živega križali," je o tragediji v Imoli dejal takratni šef formule 1 Bernie Ecclestone. Na kvalifikacijah se je smrtno ponesrečil avstrijski dirkač Roland Ratzenberger, ki je zapeljal čez robnik in polomil krilce. Namesto da bi se vrnil v boks, je nadaljeval vožnjo, a svojega dirkalnika ni več mogel obvladati in s hitrostjo 314 kilometrov na uro je v ovinku Villeneuve trčil v betonski zid.

Dan pozneje je bil betonski zid usoden še za Senno. Ta je bil po smrti kolega in tekmeca žalosten, pretresen, a sla po dirkanju mu ni dovolila, da ne bi šel nazaj na stezo. Po pisanju nemškega časnika Welt je bil zadržan do nastopa. Za voznikov sedež je zapičil zvito avstrijsko zastavo, s katero je v primeru zmage nameraval pomahati v spomin na Ratzenbergerja. Toda sedmi krog dirke je bil usoden. V blagem, a hitrem levem zavoju Tamburello je njegov dirkalnik natanko ob 14.17 zletel s proge in se s hitrostjo 211 kilometrov na uro zaletel v zid, pri čemer je Williamsu odtrgalo sprednje desno kolo in nos dirkalnika. Že s televizijskih posnetkov je bilo takoj jasno, da se je hudo poškodoval. Poškodbe so bile res usodne, umrl je v bolnišnici v Bologni.

Prizori s pogreba Ayrtona Senne:

Domenicali: Ratzenberger in Senna nista umrla zaman

Tragična nesreča v Imoli Foto: Reuters Po tej nesreči je Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) poostrila varnostne ukrepe. "Ratzenberger in Senna nista umrla zaman," je dejal Stefano Domenicali, zdajšnji direktor formule 1. Betonski zidovi so danes varovani z zaščitnimi pnevmatikami. Uvedli so tudi t. i. sistem Hans, ki v primeru nesreče ščiti glavo in vrat ter preprečuje bazilarni zlom lobanje. Povečali so tudi stranske stene kokpita. V formuli 1 nesreč s smrtnim izidom ni bilo naslednjih 20 let, vse do VN Japonske v Suzuki, ko je Francoz Jules Bianchi oktobra 2014 na razmočenem cestišču zdrsnil s steze in zadel v rob vozila za odstranjevanje dirkalnikov. Bianchi je bil več mesecev v umetni komi zaradi hudih poškodb glave, a je julija 2015 umrl.

V Imoli se ga še danes spominjajo. Foto: Jaka Lopatič V Imoli pripravljajo poseben dogodek ob 30-letnici tragičnih nesreč Senne in Ratzenbergerja, ki se ga bodo udeležili tudi Domenicalli in številni drugi, vključno z visokimi političnimi predstavniki iz Italije in Brazilije. "Prvi maj bo vselej zaznamovan s tragično smrtjo Senne in Ratzenbergerja. V dirkaškem muzeju bomo imeli Sennin dirkalnik, njegove čelade, obenem pa bo na voljo tudi razstava likovnih del z njegovo podobo," je dejal Giancarlo Minardi, danes predsednik dirkališča v Imoli. "Zdi se, kot da je Senna umrl včeraj. Zame nikoli ni zares umrl, saj je njegova smrt ključno vplivala na razvoj tega športa. Ne le v formuli 1, temveč tudi v mlajših kategorijah je njegova nesreča vplivala na številne spremembe glede varnosti."