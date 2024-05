Albon ostaja zvest Williamsu

Tajskega voznika so povezovali tudi z Mercedesom, saj se bo leta 2025 po odhodu Lewisa Hamiltona v Ferrariju sprostil eden izmed sedežev.

Toda Alexander Albon se je namesto tega odločil, da bo ostal pri Williamsu, potem ko je v sezoni 2023 dosegel 27 od 28 točk britanske ekipe v seštevku SP. Ekipa je v seštevku konstruktorjev končala na sedmem mestu, kar je njena najboljša uvrstitev po letu 2017. A v letošnji sezoni Albon še ni privozil točke.

Here to stAAy ✍️



We're delighted to confirm @alex_albon has committed his long-term future to the team! 💙