Ta konec tedna je na obeh straneh velike luže čas za najbolj prestižno dirko: v Evropi, na prvenstvu formule 1, je na sporedu velika nagrada Monaka, v ZDA, v seriji indycar, pa 500 milj Indianapolisa. Na ulicah Monte Carla dirkajo od leta 1929, na Brickyardu pa že od leta 1911. V svetu avtomotošporta največ pomeni naslov prvaka formule 1, a mnogi so mnenja, da bi morali, ko govorimo o najboljših dirkačih vseh časov, gledati, kdo je bil uspešen v različnih tekmovanjih. Ob formuli 1 in indycarju sem štejemo še vzdržljivostne dirke. Pri tem pa je najbolj cenjena 24-urna dirka v Le Mansu. Ta je lani obeležila stoletnico. Je že kdo osvojil trojno krono? VN Monaka, Indy 500 in Le Mans?

Motošportna trojna krona pomeni zmage na najbolj prestižnih dirkah treh različnih tekmovanj – svetovnega prvenstva formule 1, ameriškega prvenstva indycar in vzdržljivostnih dirk. Velika nagrada Monaka in 500 milj Indianapolisa sta običajno na sporedu celo isto nedeljo ob koncu meseca maja, 24. ur Le Mansa pa sledi na začetku junija. Najstarejša je dirka na ovalu v Indianapolisu, kjer je prvo leta 1911 dobil Američan Ray Harroun (Marmon Wasp). Pri Le Mans sta leta 1923 osvojila Francoza Andre Lagache in Rene Leonard z avtomobilom Chenard-Walcker Type U3 15CV Sport. William Grove-Williams pa je z Bugattijem osvojil prvo veliko nagrado Monaka.

Trojno krono je dandanes precej težko osvojiti, saj gre za dirke v treh različnih prvenstvih, pa še terminsko običajno sovpadajo. Tudi sicer si je težko predstavljati, da bi danes pri 24 dirkah formule 1 kakšen od dirkačev iz tega tekmovanja odšel na dirko v Le Mans ali na 500 milj Indianapolisa. Niti dirkači formule 1 niso vajeni dirkanja na ovalu.

Graham Hill s karirasto zastavo v Indianpolisu. Foto: Guliverimage Tako je edini, ki je doslej osvojil trojno krono Britanec Graham Hill. Monaško veliko nagrado je prvič dobil leta 1963 (pozneje še štirikrat), tri leta pozneje je zmagal na 500 milj Indianapolisa, najtežje pa mu je bilo osvojiti Le Mans. Med letoma 1958 in 1966 je vsako leto nastopil na tem francoskem dirkališču, a kar šestkrat odstopil, ter bil najboljši drugi. Mu je pa nato vendar uspelo ob koncu kariere v formuli 1, ko je v Le Mansu leta 1972 nastopil z Matro in Henrijem Pescarolom. Je bila pa ta zmaga še toliko bolj posebna, saj sta drugouvrščeni dirkaški par z enakim dirkalnikom prehitela za kar 11 krogov.

Je pa trojno krono osvojila tudi ena ekipa. To je McLaren. Najprej ji je uspelo zmagati v Indianapolisu, leta 1972 (pozneje še v letih 1974 in 1976). V Monte Carlu imajo 15 zmag, prvo iz leta 1984. V Le Mansu pa je McLaren slavil samo leta 1995.

Alonsu manjka samo zmaga v Indianapolisu

Fernando Alonso se (je) odkrito spogleduje s trojno krono. V Monaku je zmagal dvakrat. V Indinapolisu še ni bil uspešen. Foto: Guliverimage

Alonso ima tudi zmago v Le Mansu. Foto: Guliverimage S trojno krono se odkrito spogleduje Fernando Alonso. Monaško dirko je dobil v sezonah 2006 in 2007. Ko je leta 2017 dirkal za McLaren, je izpustil VN Monaka in nastopil v Indianapolisu. Ni dirkal slabo, 21 krogov pred karirasto zastavo pa mu je odpovedal Hodnin motor. Je pa s Toyoto v letih 2018 in 2019 zmagal v Le Mansu. Z McLarnom je bil v sezonah 2019 in 2020 znova neuspešen v Indianapolisu in leta 2021 se je vrnil na prvenstvo formule 1. Od aktivnih dirkačev ima dve od treh dirk trojne krone osvojene še en veteran Juan Pablo Montoya. Monako je zmagal leta 2023, Indy 500 pa v letih 2000 in 2015.

Še pet drugih dirkačev je osvojilo dve od treh dirk trojne krone: Tazio Nuvolari (Le Mans, Monako), Maurice Trintignant (Le Mans, Monako), A. J. Foyt (Indy 500, Le Mans), Bruce McLaren (Le Mans, Monako) in Jochen Rindt (Le Mans, Monako).

Dve alternativni motošportni trojni kroni

Jacques Villeneuve je dobil Indy 500, ni pa bil uspešen v Monaku ter Le Mansu. Bil pa je prvak formule 1. Foto: Guliverimage Motošportna trojna krona je sicer povsem neuraden naslov, zanj se seveda ne podeljuje kakšna nagrada. Tako nekateri celo menijo, da, ker je naslov prvaka formule 1 toliko vreden, bi morali za trojno krono šteti Le Mans, Indy 500 in naslov prvaka formule 1 in ne zmaga v Monaku. Tudi v tem primeru bi bil Graham Hill edini z osvojeno trojno krono, bi imeli pa zato precej več dirkačev z dvema osvojenima. To bi bili Mike Hawthorn, Phil Hill, Jim Clark, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi in pa Jacques Villeneuve, ki si je želel zmag v vseh treh tekmovanjih. Leta 1997 je postal svetovni prvak formule 1, nekaj let prej pa je osvojil 500 milj Indianapolisa, pa tudi lovoriko prvenstva. A Kanadčan nima zmage na dirki formule 1 v Monte Carlu, v Le Mansu pa je bil leta 2008 drugi s Toyoto.

Obstaja pa še trojna krona vzdržljivostnih dirk: 24 ur Le Mansa, 24 ur Daytone in 12 ur Sebringa. To ima devet dirkačev. Lahko bi jih bilo 10, a je leta 1966 Ken Miles po fotofinišu ostal brez zmage v Le Mansu.