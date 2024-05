Monačan Charles Leclerc je s časom 1:10,270 odpeljal najhitrejši krog zadnjega dela kvalifikacij na domačih ulicah Monte Carla. Manj kot dve desetinki se mu je približal samo Oscar Piastri (McLaren). V prvih dveh vrstah bodo vozniki Ferrarija in McLarna, za tisočinko je drugo vrsto zgrešil George Russell (Mercedes). Noben od prve peterice na štartu, tudi tretji Carlos Sainz (Ferrari) in četrti Lando Norris (McLaren), na tej dirki še ni zmagal. Dvakratni zmagovalec velike nagrade Monaka in vodilni v letošnjem prvenstvu Max Verstappen (Red Bull) je zaostal skoraj tri desetinke in dosegel zanj skromen šesti čas.

"Občutek je odličen. A iz preteklosti vem, da kvalifikacije vendarle niso vse. Smo pa v dobrem položaju. Zmaga je naš cilj," je v prvi izjavi povedal Leclerc, ki je bil doslej že dvakrat na prvem štartnem položaju na domači dirki v Monaku, a je ni še nikoli končal na stopničkah. "Pomemben bo štart. Če bomo na prvih dveh mestih, bomo nato lahko nadzorovali dirko in bomo lažje prišli do zmage." Sainz mu je po kvalifikacijah obljubil pomoč v boju za zmago pred njegovimi domačimi in rojaki.

VN Monaka, kvalifikacije:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:10,270

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,154

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,248

4. Lando Norris (McLaren) +0,272

5. George Russell (Mercedes) +0,273

6. Max Verstappen (Red Bull) +0,297

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,351

8. Juki Cunoda (RB) +0,588

9. Alex Albon (Williams) +0,678

10. Pierre Gasly (Alpine)

Leclerc po petku najhitrejši tudi na sobotnem treningu

Da je Leclerc oziroma Ferrari prvi favorit kvalifikacij, je bilo jasno že po opoldanskem treningu, ko je Monačan dosegel najboljši čas 1:11,369. Dve desetinki je zaostal Verstappen, dobre tri pa na tretjem mestu Lewis Hamilton (Mercedes). Srebrna puščica se zdi najhitrejša letos, a še vedno za Ferrarijem, Red Bullom in McLarnom. So pa na tej ozki in zaprti ulični steze razlike med dirkalniki še manjše kot sicer. Na tretjem treningu je bilo tako kar prvih 15 v razmaku vsega sekunde.