Nepričakovani snubec za Sainza

Kje bo kariero nadaljeval dirkač Ferrarija Carlos Sainz? Na to vprašanje je odgovarjal tudi v Monte Carlu. Ostaja skrivnosten. Se je pa pojavil nov snubec, ki ga nismo pričakovali. To je nekoč šampionska ekipa Williams, ki že dolga leta ne pozna slasti zmag.

V Monte Carlu ima Carlos mlajši ta konec tedna lepo priložnost za vrhunski rezultat, morda tudi zmago. Foto: Guliverimage Dirkaška tržnica v formuli 1 že leta ni bila tako zanimiva kot letos. Ogromno se je že zgodilo, pa je še vedno prostih 11 kokpitov za naslednjo sezono. Najprej je senzacionalni prestop od Mercedesa k Ferrariju oznanil Lewis Hamilton, nato je Fernando Alonso podaljšal pogodbo z ekipo Aston Martin, nedavno z Williamsom Alex Albon, Nico Hülkenberg pa se je medtem dogovoril z Audijem, torej po sezoni ekipo Haas zapušča in odhaja k Sauberju, ki bo leta 2026 postal Audijeva tovarniška ekipa.

Zdaj je v središču Carlos Sainz. Pri Ferrariju zanj ne bo več prostora. Na mizi ima bogato dolgoročno ponudbo Audija, a Nemci na njegovo odločitev ne bodo več dolgo čakali. Omenjalo se je tudi Red Bull, a ti naj mu ne bi bili pripravljeni ponuditi toliko denarja in se zdaj nagibajo k temu, da še za eno leto podaljšajo s Sergiom Perezom. Pa čeprav je Mehičan ves čas deležen kritik ob toliko slabših rezultatih od Maxa Verstappna. Nizozemca sicer gotovo ne moti, da nima enakovrednega ekipnega tekmeca. Tukaj je še Mercedes, ki pa ne želi izgubiti 17-letnega italijanskega talenta Andree Kimija Antonellija.

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull: Max Verstappen in ?

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in ?

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in ?

Alpine: ? in ?

Williams: Alex Albon in ?

RB: ? in ?

Haas: ? in ?

Sauber (Audi od 2026): Nico Hülkenberg in ?

Bo v Williamsu naslednjo leto ob Alexu Albonu res sedel Carlos Sainz? Foto: Guliverimage Se je pa v "paddocku" v Monte Carlu, kjer ta konec tedna poteka osma velika nagrada sezone, razširila precej zanimiva zgodba o Sainzu. Kot je prvi poročal motorsport.com, je španski dirkač v resnih pogovorih z ekipo Williams. Pa ta finančno zagotovo ne more konkurirati Audiju. Williams je že vrsto let bleda senca starih uspehov, je pa res, da se letos zdijo nekaj boljši od Sauberja. Z novim vodjo Jamesom Vowlesom optimistično zrejo v prihodnost. V svoje vrste celo vabijo inženirja Adriana Neweyja (ta konec tedna je v Monte Carlu, a v petek ni bil oblečen v Red Bullove barve). Najprej morajo sicer milijone vložiti v novo opremo svoje tovarne. Pozitivne vibracije iz Williamsa prihajajo tudi zato, ker naj bi bil Mercedes pri razvoju novih motorjev za sezono 2026 na zelo dobro poti, potem ko je pri trenutni generaciji pogonskih sklopov zaostal za Hondo in Ferrarijem.

Sainz se pred vsako dirko sooča z vprašanji o svoji prihodnosti, a ne izda ničesar. "V zakulisju jaz vem več. Vi imate samo govorice. Brez skrbi, ničesar ne bom izdal. Na mizo bom dal vse možnosti in nato sprejel odločitev. Lahko samo povem, da ko se bom odločil, se bo vse zelo hitro zgodilo," je v Monte Carlu dejal zmagovalec letošnje dirke v Melbournu.