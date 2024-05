McLaren Senna hiter, a ne kot Ferrari, upanje za Hamiltona

Prvi trening je presenetljivo dobil Lewis Hamilton. Foto: Reuters Dolgo v Monte Carlu v petek niso dirkali, ampak sta petkova treninga potekala v četrtek. Ta tradicija je pred nekaj leti padla. Zdaj je tudi na najbolj posebni veliki nagradi leta časovnica dogajanja enaka kot na drugih. Rezultatom prvega treninga velikega pomena ne bomo dali, saj je bil z 1:12,169 najhitrejši Lewis Hamilton (Mercedes), pa vemo, da je bila srebrna puščica na zadnjih dirkah šele četrti najboljši dirkalnik.

V Monaku je kaznovana najmanjša napaka, poglejte, kaj se je zgodilo Džovu:

Even small errors get punished at Monaco 💥



Zhou's brush with the barriers brought out a red flag in FP1 🚩#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/P08tWJsDvh — Formula 1 (@F1) May 24, 2024

Dirkača zadnjih sezon premočnega Red Bulla Max Verstappen in Sergio Perez sta bila šele 11. in 12. Ob aktualnem svetovnem prvaku v najožji krog favoritov v kneževini spadata Lando Norris (McLaren) in Charles Leclerc (Ferrari). Njiju je na treningu ločila ena sama tisočinka. Bila sta četrti in peti. McLaren in Ferrari sta v Monako prišla s posodobljenim zadnjim krilcem, ki spominja na Red Bullovega. McLaren je tudi v posebnih barvah v spomin na pokojnega Ayrtona Senno, ki je umrl pred 30 leti.

Charles Leclerc bi rad na svoji domači dirki končno prvič zmagal. Do zdaj ni bil še niti na stopničkah. Foto: Reuters

VN Monaka, 1. trening:



1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:12,169

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,029

3. George Russell (Mercedes) +0,126

4. Lando Norris (McLaren) +0,227

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,228

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,606

7. Lance Stroll (Aston Martin) +0,620

8. Juki Cunoda (RB) +0,706

9. Daniel Ricciardo (RB) +0,732

10. Carlos Sainz (Ferrari) +0,785

11. Max Verstappen (Red Bull) +0,815

12. Sergio Perez (Red Bull) +1,060

13. Valtteri Bottas (Sauber) +1,079

14. Kevin Magnussen (Haas) +1,221

15. Alex Albon (Williams) +1,256

16. Nico Hülkenberg (Haas) +1,407

17. Logan Sargeant (Williams) +1,981

18. Esteban Ocon (Alpine) +1,990

19. Guanju Džov (Sauber) +2,401

20. Pierre Gasly (Alpine) +3,405

Drugi trening Leclercu, Verstappen le nekaj bliže

Max Verstappen v petek ni bil med hitrejšimi, a vemo, kako je bilo v Imoli. Foto: Reuters Morda pa le tli upanje za Hamiltona in njegove navijače. Brez zmage je že dobri dve leti. Hiter je bil tudi na drugem treningu, na drugem mestu. Z najboljšim časom dneva 1:11,278 je bil hitrejši samo Leclerc, ki si še toliko bolj želi zmago na domačem dvorišču. Že tretji Fernando Alonso (Aston Martin) je zaostal skoraj pol sekunde. Tako kot že prejšnji petek v Imoli se je s svojim dirkalnikom znova boril Verstappen, ki je na četrtem mestu zaostal dobre pol sekunde. McLaren na drugem treningu ni bil v ospredju, Norris kot boljši od dvojice na petem mestu že z več kot šestimi desetinkami zaostanka. Po četrtkovem dežju na Azurni obali sta petkova treninga minila na suhi stezi in brez večje drame, so pa bili nad mestom ves čas oblaki.

V soboto opoldne sledi še en prosti trening, precej bolj zares bo šlo v soboto v kvalifikacijah ob 17. uri. Osma dirka sezone bo v nedeljo ob 15. uri.

VN Monako, 2. trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:11,278

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,188

3. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,475

4. Max Verstappen (Red Bull) +0,535

5. Lando Norris (McLaren) +0,675

6. Carlos Sainz (Ferrari) +0,684

7. Lance Stroll (Aston Martin) +0,784

8. Sergio Perez (Red Bull) +0,821

9. Alex Albon (Williams) +0,979

10. George Russell (Mercedes) +0,982

11. Juki Cunoda (RB) +1,071

12. Oscar Piastri (McLaren) +1,088

13. Kevin Magnussen (Haas) +1,195

14. Esteban Ocon (Alpine) +1,276

15. Nico Hülkenberg (Haas) +1,291

16. Daniel Ricciardo (RB) +1,299

17. Pierre Gasly (Alpine) +1,472

18. Logan Sargeant (Williams) +1,512

19. Valtteri Bottas (Sauber) +1,779

20. Guanju Džov (Sauber) +2,495