Dvojna zmaga McLarna, bizaren razplet dirke za Verstappna

S štarta je najbolje potegnil Oscar Piastri, slabše pa Lando Norris (oba McLaren). Levo od Britanca se je na dolgi štartni ravnini postavil Max Verstappen (Red Bull), desno pa George Russell (Mercedes). Nizozemec je imel hitrejšo zunanjo linijo in tako je v prvi zavoj zapeljal kot drugi za vodilnim Piastrijem. Norris je bil tretji, zunanjo linijo je izkoristil Lewis Hamilton (Ferrari) in prišel mimo Russella. Tega je krog pozneje prehitel še Charles Leclerc (Ferrari).

Verstappen je bil s taktiko postanka več hitrejši od McLarna. Foto: Reuters Leclerc je imel boljši ritem od Hamiltona, a so se pri Ferrariju šele po petih krogih odločili, da zamenjajo mesti. Ko sta že izgubila stik s prvimi tremi. Ob manjši obrambi pnevmatik je Norris v 13. krogu prišel mimo Verstappna. Krog pozneje je aktualni svetovni prvak že zapeljal na prvo menjavo pnevmatik in zdelo se je, da bo na taktiki treh postankov. Res je bil že po 29. od 66 krogov drugič v boksih. Na polovici dirke sta bila Piastri in Norris osem sekund pred Verstappnom, ki je s postankom več in z novejšimi gumami dirkal hitreje. Bil je sedem sekund pred Leclercom in že več kot 15 pred Hamiltonom in Russellom.

Po opravljenih predvidenih postankih, dveh pri McLarnu, Ferrariju in Mercedesu in tretjem pri Verstappnu, se vrstni red na prvih štirih mestih ni spremenil, je pa Russell prišel pred Hamiltona. Dirkaču Red Bulla se je drugačna taktika podrla 10 krogov pred ciljem. Ko je odpovedal dirkalnik Andrei Kimiju Antonelliju (Mercedes) in ga je parkiral na nevarnem mestu, je vodstvo tekmovanja na stezo poslalo varnostni avto. Vsi najboljši so zapeljali na dodaten postanek. Razlike so se tako stopile, a pri Red Bullu so ostali brez nerabljenih rdečih ali rumenih pnevmatik. In Verstappnu so nadeli bele (trde), ostali pred njim in za njim pa so imeli za preostalih šest krogov hitrejše mehkejše gume.

Oscar Piastri je s peto zmago v sezoni še nekoliko povečal prednost v skupnem seštevku prvenstva. Foto: Reuters

Na letečem štartu je Leclerc prehitel Verstappna. Foto: Reuters Ko se je varnostni avto umaknil, sta McLarna brez težav zadržala prvi dve mesti, Verstappna pa je zaneslo na pospeševanju iz zadnjega zavoja in Leclerc ga je prehitel že na štartni ravnini. V prvem zavoju je prvaka skušal prehiteti še Russell, a je prišlo do stika. Lahko sta nadaljevala na četrtem oziroma petem mestu. Ekipa je Nizozemcu sporočila, da mora Britanca spustiti predse, češ da je pridobil mesto v izletni coni. In ko ga je skušal spustiti naprej, sta zadela še enkrat (bočno s pnevmatikami). Precej bizarno. Nato ga je le spustil predse.

Verstappen je nato dobil še 10 sekund kazni. In po pribitku je nazadoval na končno 10. mesto. Ob obeh dirkačih McLarna je bil tako na zmagovalnem balkonu še Leclerc. Russell je osvojil četrto mesto, na peto pa se je s prehitevanjem Hamiltona tri kroge pred koncem prebil Nico Hülkenberg (Sauber). Izjemen dosežek za ekipo, ki je imela na prvih dirkah najpočasnejši dirkalnik. S sedmim mestom je znova navdušil novinec Isack Hadjar (Racing Bulls), z devetim pa je do prvih točk sezone prišel veteran Fernando Alonso (Aston Martin).

VN Španije, Barcelona:



1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren) +2,4

3. Charles Leclerc (Ferrari) +10,4

4. George Russell (Mercedes) +11,3

5. Nico Hülkenberg (Sauber) +13,6

6. Lewis Hamilton (Ferrari) +15,5

7. Isack Hadjar (Racing Bulls) +16,0

8. Pierre Gasly (Alpine) +17,8

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +21,5

10. Max Verstappen (Red Bull) +21,8*

11. Liam Lawson (Racing Bulls) +25,5

11. Gabriel Bortoleto (Sauber) +25,9

13. Juki Cunoda (Red Bull) +28,8

14. Carlos Sainz (Williams) +29,3

15. Franco Colapinto (Alpine) +31,8

16. Esteban Ocon (Haas) +32,1

17. Oliver Bearman (Haas) +37,0

Odstop: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Alex Albon (Williams)

Ni nastopil (poškodba zapestja): Lance Stroll (Aston Martin)

* 10 sekund pribitka zaradi trčenja z Russellom.



Skupni seštevek (9/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 186 točk

2. Lando Norris (McLaren) 176

3. Max Verstappen (Red Bull) 137

4. George Russell (Mercedes) 111

5. Charles Leclerc (Ferrari) 94

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 71

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 48

8. Alexander Albon (Williams) 42

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 21

10. Esteban Ocon (Haas) 20



1. McLaren Mercedes 362 točk

2. Ferrari 165

3. Mercedes 159

4. Red Bull Racing Honda 144

5. Williams Mercedes 54

6. Racing Bulls Honda 28