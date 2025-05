To se je v 75 letih formule 1 zgodilo šele tretjič

Svetovno prvenstvo formule 1 se samo pet dni po VN Monaka nadaljuje s še eno klasiko, veliko nagrado Španije v Barceloni, v petek sta na sporedu treninga, v soboto trening in kvalifikacije, deveta dirka sezone pa bo v nedeljo ob 15. uri. Dirkališče Catalunya v Montmelu najverjetneje zadnjič gosti špansko veliko nagrado, saj bo naslednje leto prvič na koledarju ulična dirka v Madridu. Po tretjini prvenstva prva dva na lestvici dirkačev ločijo le tri točke. To sta ekipna kolega Oscar Piastri in Lando Norris.

Zadnje tri dirke v Barceloni je dobil Max Verstappen. Foto: Guliverimage Na dirkališču Catalunya v Montmelu pri Barceloni običajno zmaguje ekipa, ki ima najboljši dirkalnik. V prejšnjih treh letih je bil to Max Verstappen z Red Bullom, prej petkrat zapored Lewis Hamilton z Mercedesom. Leta 2016 je Verstappen na tej progi prvič zmagal, zdaj ima že 65 zmag in štiri naslove svetovnega prvaka. Letos ima najhitrejši dirkalnik McLaren, ki pa je bil že lani v Barceloni na prvem štartnem mestu.

Oscar Piastri in Lando Norris sta dobila šest od dozdajšnjih osmih dirk. Sta prvi in drugi v skupnem seštevku, ločijo pa ju samo tri točke. Zanimiv statistični podatek: šele tretjič v zgodovini sta po osmih dirkah na vrhu lestvice ekipna tekmeca v razmiku treh točk ali manj. Prejšnjič je bilo tako leta 2010, ko so tri točke ločile prav tako dirkača McLarna Lewis Hamiltona in Jensona Buttona. In pa prvič leta 1961 Phila Hilla in Wolfganga von Tripsa (Ferrari). Takrat je bila med njima le ena točka, osma dirka pa je bila zadnja v sezoni.

Skupni seštevek pred VN Španije (8/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 161 točk

2. Lando Norris (McLaren) 158

3. Max Verstappen (Red Bull) 136

4. George Russell (Mercedes) 99

5. Charles Leclerc (Ferrari) 79

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 63

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 48

8. Alexander Albon (Williams) 42

9. Esteban Ocon (Haas) 20

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 15



1. McLaren Mercedes 319 točk

2. Mercedes 147

3. Red Bull Racing Honda 143

4. Ferrari 142

5. Williams Mercedes 54

6. Haas Ferrari 26

Barcelona naj bi bila podobna Imoli

Max Verstappen se nadeja, da bo Red Bullov dirkalnik konkurenčen kot v Imoli, kjer je pred dvema tednoma zmagal. Foto: Reuters "Prva tretjina sezone je bila odlična. Res se ne morem pritoževati. Rezultati so bili dobri, vodim na prvenstvu. Večina dirk je bila dobrih, a vedno lahko še kaj izboljšamo," je ob prihodu v Barcelono dejal Piastri, ki je dobil štiri letošnje dirke. Sam se je za volanom še najslabše počutil v nedeljo v Monte Carlu, ko je bil tretji. Zmagal je Norris. Oba imata zdaj po šest zmag v formuli 1.

Še najmanj dominanten je bil McLaren pred dvema tednoma na veliki nagradi Emilije Romanje. In Verstappen, ki je trenutno edini, ki točkovno sledi McLarnovima dirkačema, se nadeja, da bo Barcelona podobna prav Imoli. "Monako je zgodovina, o tem ni treba več govoriti. Upam, da bom tu bolj konkurenčen. Moralo bi biti podobno Imoli." V Monte Carlu je bil četrti.

Med Norrisom in Piastrijem je na ulični dirki končal Charlesa Leclerc (Ferrari). Monačan ne verjame v ponovitev Monaka: "Moramo biti realni in si postaviti realna pričakovanja. Žal je slika taka, da nam bo tu zelo težko." Če se tudi Ferrari spomni na Imolo: tam je bil po slabih kvalifikacijah nato na dirki četrti s Hamiltonom in šesti z Leclercom.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Španije:



2024 – Max Verstappen (Red Bull)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Časovnica VN Španije:



Petek, 30. 5.

13.30 1. trening

17.00 2. trening



Sobota, 31. 5.

12.30 3. trening

16.00 kvalifikacije



Nedelja, 1. 6.

15.00 dirka