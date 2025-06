V kolesarski ekipi Bahrain Victorious so danes na drugi etapi dirke Po Sloveniji stavili na svojega nemškega sprinterskega asa Phila Bauhausa, ki je v Rogaški Slatini slavil že dve zmagi, a dirka se je razpletla drugače in čast ekipe je reševal 19-letni slovenski up Jakob Omrzel, ki so mu sicer zaupali vlogo kapetana oziroma prvega aduta moštva za boj za skupno zmago na 31. slovenski pentlji.

"Na klance je šel danes res zelo težak tempo in na koncu se je ustvarila selekcija šestih najboljših, med katerimi sem se znašel tudi sam. Tega nismo pričakovali, smo pa vseeno vedeli, da se lahko zgodi, tega nismo izključevali," je za RTV Slovenije dogajanje v zaključku 163-kilometrske etape od Velenja do Rogaške Slatine opisoval novomeški najstnik, ki je lani zmagal na mladinski izvedbi brutalne klasike Pariz–Roubaix in kolesarski svet glasno opozoril na svoj prihod.

"Dober občutek je bil biti med takšnimi imeni"

"Na klancih sem bil zraven, in ko se je potegnilo, sem šel tudi sam. Enostavno se je tako izteklo," je malce nepričakovan razplet etape, v katerem so glavnini s sprinterji pobegnili bolj gorski specialisti Rui Oliveira, Felix Grossschartner, Tao Geoghegan Hart, Sjoerd Bax, Fabio Christen in Anders Johannessen. "Dober občutek je bil biti med takšnimi imeni," je še pristavil 19-letnik, ki je po lanskem uspehu na mladinskem Severnem peklu preživel še pravo kalvarijo, ko se je huje poškodoval v trčenju z redarjem na septembrski dirki Giro della Lunigiana v Italiji.

Ostal brez vode in s krči

"Nekako so me noge izdale in nisem imel več moči, da bi pritiskal." Foto: Jure Banfi V tekmovalni pogon se je vrnil marca letos na Rodosu, 21. aprila pa na prestižni enodnevni kolesarski dirki Giro del Belvedere, namenjeni kolesarjem do 23 let, osvojil odlično drugo mesto. Vodstvo ekipe Bahrain Victorious mu je pred dirko Po Sloveniji izkazalo posebno zaupanje in ga na domačo dirko poslalo kot kapetana močne ekipe. Danes je zaupanje upravičil. "Moja predstava je bila kar dobra, da. Tudi v sprintu sem še mislil, da imam možnosti, hotel sem sprintati, pa nisem imel več nog. V zadnje pol ure nisem imel vode, zato so se mi pojavili krči. Nekako so me noge izdale in nisem imel več moči, da bi pritiskal," je še pojasnil petouvrščeni z etape, ki je zdaj na šestem mestu v skupnem seštevku tudi najvišje uvrščeni Slovenec.

Včeraj je pred ciljem prve etape na Škofljici padel, ko ga je spodneslo v enem od ovinkov. "V začetku današnje etape sem še čutil nekaj bolečin v kolku, ki pa so nato čez dan izginjale," je pomiril svoje navijače. Kot glavni slovenski adut za zmago na letošnji dirki Po Sloveniji ga najresnejši preizkus čaka v soboto na kraljevski etapi. Danes je oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.

