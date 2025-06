Sedemindvasetletni Novozelandec Paul Wright je eden od treh tujcev v prenovljeni slovenski kontinentalni kolesarski ekipi Factor Racing. Wright, ki je v začetku leta nekoliko presenetljivo postal državni prvak Nove Zelandije v cestnem kolesarstvu, te dni nastopa na dirki Po Sloveniji, kjer bo skušal nase opozoriti v kateri od etap. Po ogledu tras na papirju se mu zdi najbolj zanimiva zadnja, s ciljem v Novem mestu in še prej vzponom na Trško goro. V intervjuju za Sportal je spregovoril o ozadju prestopa v nekdanjo Savo Kranj in največjih spremembah v zadnjem obdobju. Wright je brat biatlonca Campbella Wrighta, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju osvojil dve srebrni medalji.

Foto: Ana Kovač Slovenije ste zdaj že dodobra vajeni, pa tudi na dirki Po Sloveniji ste že nastopali. Spomini?

Da, na dirki po Sloveniji sem že nastopal (leta 2022, op. a.), ampak z drugo ekipo (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), in to v obdobju, ko nisem več čutil nekega navdušenja nad kolesarstvom. Imel sem najslabše možno kolo, o pravilni prehrani ni nihče niti razmišljal, tako da … takrat nisem rad dirkal, danes pa kolesarstvo spet obožujem.

Kakšne so vaše ambicije na dirki Po Sloveniji, s kakšnim rezultatom bi bili zadovoljni?

Želim se izkazati na kateri od etap. Ne vem, bomo videli. Vse bom dal od sebe, to je najpomembneje. Lepo bi bilo, če bi mi kaj uspelo, morda celo to, da stopim na zmagovalni oder. Bomo videli.

Katera etapa vam na papirju najbolj ustreza?

Kar nekaj jih je. Etapa s ciljem v Novem mestu je precej dobra. Enkrat sem jo že odpeljal, a sem takrat končal nekje okoli 120. mesta. Upam, da mi bo šlo letos bolje. Bomo videli, kako se bo razpletlo.

Kako domači ste s Trško goro?

Da, že večkrat sem opravil ta vzpon, težko je in strmo. A če se bom počutil dobro, upam, da se lahko izkažem. Bomo videli, kaj se bo zgodilo.

Kaj pa kraljevska etapa s ciljem na Golteh?

Potrudil se bom, ne bom se kar izločil, je pa problem v tem, da tehtam 70 kilogramov, nekateri fantje pa jih imajo le 50, kar se na vsakem klancu še kako pozna.

Wright na predstavitvi prenovljene ekipe Factor Racing v začetku leta. Foto: Ana Kovač

V letošnji sezoni ste prestopili v kranjsko kontinentalno ekipo Factor Racing. V spomladanskem delu sezone ste večkrat opozorili nase, tudi stopili na zmagovalni oder. Verjetno ste zadovoljni z razvojem sezone?

Da, precej v redu gre. Nekaj časa sem potreboval, da sem se navadil na sistem dirkanja, zagotovo pa ne škodi, če imaš tako dobro kolo, kot jih imamo mi v klubu, in pravo prehrano. Če dirkaš na slabem kolesu, je zgodba precej drugačna. Vem, da nekateri pravijo, da to ni pomembno, a to pravijo samo tisti, ki v življenju še niso vozili slabega kolesa (smeh).

Katera letošnja dirka je bila za vas najbolj nagrajujoča?

Morda državno prvenstvo, kjer sem zmagal, kar pa zadeva dirke v Evropi, je to zagotovo Dirka po Srbiji, kjer sem zmagal v 3. etapi (in bil drugi v skupnem seštevku, op. p.). Ekipa je fantastično opravila svoje delo, vso etapo so vozili spredaj, naredili so vse, kar smo se dogovorili, in na koncu sem ravno zato, zaradi njih, čeprav nisem imel dobrih nog, dobil etapo.

Foto: Ana Kovač

Kako ste sploh prišli do ekipe Factor Racing?

Dolga zgodba. Leta 2023 sem vozil za novozelandsko prokontinentalno kolesarsko ekipo Bolton Equities Black Spoke in ko je prenehala obstajati, sem prestopil v nemško ekipo REMBE Pro Cycling Team Sauerland. Tam so se zavedali, da bodo v letošnji sezoni obdržali samo nemške kolesarje, a nam tega vse do zadnjega niso povedali, kar je seveda super (sarkastično).

Ker sem v zadnjem delu sezone vseeno dosegal nekaj dobrih rezultatov, me je športni direktor želel podpreti pri iskanju nove ekipe. Rekel je, naj poskusim še enkrat, da vidim, kam me lahko pripelje. Začel je klicati vse, ki jih je poznal, in spraševal, ali bi me kdo vzel.

Takrat nisem imel pojma, kdo je Jošt Zevnik ali kaj je ekipa Factor Racing. Moj športni direktor pa je Jošta poznal še iz časov, ko sta sodelovala v ekipi Israel. Predstavil mu je moj primer, Jošt pa me je povabil v ekipo. Rekel je, da mi ne morejo ponuditi bogastva, jaz pa sem si v tistem trenutku želel samo eno stvar – hitro kolo, da bi se lahko dokazal na državnem prvenstvu. In tako se je najino sodelovanje začelo.

Jošt Zevnik Foto: Ana Kovač

In to očitno več kot dobro, saj ste v začetku februarja postali državni prvak Nove Zelandije v cestnem kolesarstvu. Je bil uspeh presenečenje tudi za vas?

Kaj pa vem. Trasa cestne dirke mi je bila pisana na kožo in vedel sem, da je mogoče. Kot največjega tekmeca sem smatral Corbina Stronga (Israel–Premier Tech), ker je dober v takih zaključkih, potem sem v sklepnih krogih že čutil, da sem najhitrejši v ubežni skupini. Edini, ki me je skrbel, je bil moj prijatelj Ben Oliver, gorski kolesar, ki je na koncu osvojil drugo mesto … Mislil sem si, no, mogoče bi bilo bolje, če ga ne bi bilo (smeh), nato pa sem deset kilometrov pred ciljem pospešil, se jim odpeljal in na koncu zmagal.

V vaši karieri je bilo kar nekaj vzponov in padcev. Jošt Zevnik je v intervjuju za Sportal izjavil, da ste vedno, ko ste dobro dirkali, imeli težave s kolesom ali pa se je zgodil padec, ter da bi brez teh težav že lani dosegli bistveno boljše rezultate in bi vas verjetno v svoje vrste zvabila katera druga ekipa. Kaj bi rekli, da je bilo ključno za preobrat?

Mislim, da je bilo ključno to, da sem nekje v drugi polovici lanske sezone postal sam svoj trener. Moj prejšnji športni direktor me je k temu nagovarjal že prej in lani sem končno poskusil. V mojem primeru se to obnese, ker sam sebe najbolj poznam. Moje pravilo je, da dva dneva treniram trdo in potem dva dneva bolj sproščeno ter nato vse to ponovim.

Foto: Ana Kovač

Izhajate iz športne družine z zanimivimi interesi. Vi ste kolesar, vaš brat Campbell Wright pa biatlonec. Predvidevam, da je kolesarstvo med Novozelandci bolj znano in priznano kot biatlon.

Biatlona na Novi Zelandiji skoraj nihče ne pozna, pa tudi kolesarstvo ni ne vem kako priljubljeno. V Novi Zelandiji je šport številka ena zagotovo ragbi, vse ostalo je v ozadju.

Ekipa Factor Racing na 31. dirki Po Sloveniji:



Kolesarji:

Paul Wright (NZ)

Adam Bradač (Češ)

Henrique da Silva (Bra)

Jaka Marolt (Slo)

Nejc Komac (Slo)

Aleksander Sven Mernik (Slo)

Gal Oblak (Slo)



Športni direktor:

Aljaž Kostelec

