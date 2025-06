Nizozemec se bliža slovenskemu rekordu, Luka Mezgec ponosen na ekipo

"Vedeli smo, da moramo na ravnini pred zadnjima dvema ovinkoma zadržati kar najboljšo pozicijo, malce pa smo se borili s fanti iz UAE Emirates. Max (Walscheid, op. p.) je imel idealno linijo skozi zadnji ovinek, jaz pa sem bil malce stisnjen med tekmeca iz UAE in mi je ušel na zadnji ravnini. Ampak sem našel dobro pozicijo, sprintal in k sreči je bilo dovolj za zmago. Danes nisem imel najboljšega dne na kolesu, v zadnjih dneh sem bil bolan, ampak sem se dobro pozdravil. Najpomembneje je, da smo izpeljali načrt, imeli smo skoraj popolno etapo," je bil v izjavi za RTV Slovenije zadovoljen 31-letni nizozemski zmagovalec, ki bo jutri tako v drugi etapi 31. dirke Po Sloveniji nosil zeleno majico vodilnega.

Bo že letos zrušil rekord?

S svojo šesto zmago na največji slovenski kolesarski dirki se je približal rekordu Boštjana Mervarja, ki je v času svoje kariere na dirki Po Sloveniji zbral sedem zmag. Bo torej Nizozemec že letos izenačil ali celo presegel dosežek Dolenjca? "Da, da, še nekaj etap je, ki nam zelo ustrezajo, danes je bilo pomembno, ker je bil finale povsem primeren za nas. Skoraj vse delo smo opravili sami in zmago smo si zaslužili," se je še smejalo Groenewegnu. Njegov zadnji pomočnik v zaključnem sprintu Maximilian Walscheid se je v Logatcu kakšnih 60 kilometrov pred ciljem zašel na tleh, a malce obtolčen le lahko pomagal v zaključku etape.

Luka Mezgec je poveljeval sprinterskemu vlaku. Foto: Aleš Fevžer

Mezgec ponosen na ekipo

Sprinterskemu vlaku moštva Jayco AlUla je poveljeval prekaljeni 36-letni Kranjčan Luka Mezgec. "Uspelo je, je bilo pa malo težje, ker skozi cel dan nismo dobili nobene pomoči in je v bistvu Jelte (Krijnsen, op. p), ki je prvo leto med profesionalci, preživel cel dan in vsa čast mu. Ni bilo lahko, sam je opravil res vrhunsko delo. V zaključku pa se je izšlo, kot smo bili dogovorjeni. Nekako sem vedel, da moramo zadnjih pet kilometrov, ko pridemo na to ravno cesto proti Škofljici, ostati v zavetrju na 20. poziciji in čakati do zadnjega. Ko sem slišal, da smo vsi nabrani skupaj, smo se prerinili v ospredje, kmalu me je zamenjal Bob Donaldson, kakšna dva kilometra pred ciljem pa sem vedel, da imamo dovolj moči. Ko smo prišli v ospredje, sem gledal, kdaj se nam bodo pridružile preostale ekipe, pa se to ni zgodilo do zadnjega kilometra in pol, potem pa smo do konca 'odprli'. Ključna točka so bili tisti ovinki 500 metrov pred ciljem, kjer smo bili vsi spredaj," je za nacionalno televizijo zaključek opisal Mezgec in dodal: "Zmaga je zelo pomembna za moralo, za energijo in z mislimi smo že na jutrišnji etapi."

Tilen Finkšt je bil danes najboljši Slovenec. Foto: Aleš Fevžer

"Bilo je kaotično"

Najboljši Slovenec v prvi etapi pa je bil danes član novomeške ekipe Adria Mobil, 27-letni Tilen Finkšt. "V zaključku je bilo kaotično, malo je bilo peska po cesti in je bilo nevarno, bilo je nekaj padcev, ta zadnja ravnina pa je bila kar v redu," je povedal sedmouvrščeni sprinter dneva. "V glavi sem imel samo to, da čim manj zaviram in zvozim. To je ključ do uspeha," je še dodal.

