Za uspešno kolesarsko dirko ne zadošča le moč v nogah – ključna je podpora na štirih kolesih

Foto: Emil Frey Avtocenter d.o.o.

Ko ob cestah navdušeno spremljamo napade kolesarjev, šprinte do cilja in nepozabne vzpone, le redko pomislimo na to, da v ozadju poteka še ena, povsem drugačna dirka. To je dirka logistike, usklajenosti in hitrih odzivov – in v njenem središču so avtomobili.

Spremljevalna vozila so hrbtenica vsake profesionalne kolesarske dirke. Brez njih bi bila izvedba tekmovanja, kot je dirka Po Sloveniji, preprosto nemogoča. Delujejo kot mobilne pisarne, servisne delavnice, reševalna vozila, komunikacijska vozlišča in pogosto celo kot zaščitni ščit za kolesarje.

Mobilna podpora, ki poganja dirko

Vrhunska kolesarska dirka ni le športni izziv, ampak je tudi logistični podvig, ki zahteva brezhibno usklajenost na cesti in v zakulisju. Na letošnji dirki Po Sloveniji sodeluje več kot 80 spremljevalnih vozil, od katerih jih je več kot 40 zagotovil Emil Frey Avtocenter, član skupine Emil Frey. Vozila različnih znamk – Alfa Romeo, Citroën, DS, Honda, Fiat, Jeep, Mitsubishi, Mercedes-Benz in Peugeot – so skrbno izbrana in tehnično prilagojena za zelo specifične naloge.

Od vozil za sodniške ekipe, medije, tehnično podporo in logistične operacije do spremstva z rezervnimi deli – vsak avtomobil v konvoju ima točno določeno nalogo in vlogo. Skupaj z vozili kolesarskih ekip sestavljajo popolnoma usklajeno in prilagodljivo mobilno enoto, ki diha z dirko – kilometre pred glavnino, ob njej in tik za njo.

Vozila, ki spremljajo dirko, opravljajo več nalog hkrati – zagotavljajo tehnično pomoč, skrbijo za varnost na trasi in omogočajo natančno usklajevanje vseh vključenih ekip. Foto: Emil Frey Avtocenter d.o.o.

Skupaj do novih zmag. Zmagovalna ponudba izbranih vozil v Emil Frey Avtocentru. Do 30. junija vas v vseh prodajnih salonih Emil Frey Avtocenter čaka ponudba vozil po izjemno ugodnih cenah, z bonom za nakup dodatne opreme ali izdelkov iz butika. Preverite ponudbo: https://www.emilfrey.si/zmagovalna-ponudba.

Ključne naloge spremljevalnih vozil

Spremljevalna vozila zagotavljajo nemoten potek dirke ter skrbijo za varnost tekmovalcev in učinkovito podporo ekipam in organizatorjem. Brez njih bi bila izvedba profesionalnih dirk praktično nemogoča, saj so ključna za:

Tehnično podporo: Ekipe se zanašajo na spremljevalna vozila, opremljena z rezervnimi kolesi, orodjem in dodatno opremo, saj lahko le s hitro intervencijo preprečijo, da bi manjša mehanska okvara ogrozila ves njihov trud in strategijo.

Ekipe se zanašajo na spremljevalna vozila, opremljena z rezervnimi kolesi, orodjem in dodatno opremo, saj lahko le s hitro intervencijo preprečijo, da bi manjša mehanska okvara ogrozila ves njihov trud in strategijo. Medicinsko pomoč: Padci in nesreče so žal del tega športa, zato morajo biti reševalna vozila ves čas na voljo ter pripravljena na takojšen odziv, da zagotovijo hitro oskrbo in varnost kolesarjev.

Padci in nesreče so žal del tega športa, zato morajo biti reševalna vozila ves čas na voljo ter pripravljena na takojšen odziv, da zagotovijo hitro oskrbo in varnost kolesarjev. Organizacijo in varnost: Za nemoten potek dirke so ključni tudi sodniki in organizatorji, ki iz spremljevalnih vozil nadzorujejo dogajanje na cesti. Skrbijo za usklajevanje dirke, zagotavljajo spoštovanje pravil ter s svojo prisotnostjo prispevajo k varnosti in urejeni organizaciji tekmovanja.

Ko šteje vsaka sekunda, je podpora iz avtomobila neprecenljiva. Foto: Saša Despot / Emil Frey Avtocenter d.o.o.

Poleg številnih nalog morajo spremljevalna vozila izpolnjevati tudi vrsto zahtev, da lahko učinkovito podpirajo dogajanje na trasi. V ospredju sta zanesljivost in vzdržljivost – vozila morajo brezhibno delovati na dolgih razdaljah, v razgibanem terenu in v vseh vremenskih razmerah. Prostornejša vozila omogočajo varen in praktičen prevoz rezervnih delov, tehnične opreme in članov ekip, medtem ko njihova okretnost pride do izraza na ozkih, zavitih cestah, kjer šteje vsak manever.

Ker dirka zahteva popolno usklajenost med sodniki, ekipami in organizatorji, so vozila opremljena z napredno komunikacijsko tehnologijo. Ta omogoča stalen in zanesljiv stik z režijo dirke, kar je ključno za hitro odzivanje in natančno izvedbo vseh nalog v času poteka dirke.

Emil Frey Avtocenter – zanesljiv partner dirke

Uspešna organizacija kolesarskih dirk zahteva zanesljive partnerje, med katerimi ima Emil Frey Avtocenter posebno vlogo. Že vrsto let sodeluje pri zagotavljanju spremljevalnih vozil dirke Po Sloveniji ter z izbiro tehnično brezhibnih in funkcionalno prilagojenih vozil skrbi za ključno logistično podporo na 800 kilometrov dolgi trasi.

Jožko Tomšič, generalni direktor Emil Frey Slovenija, poudarja pomen sodelovanja: "Dirka ni izziv le za kolesarje, je tudi preizkus uigranosti vseh, ki delujemo v ozadju. V Emil Frey Avtocentru nismo samo logistični partner, temveč zanesljiv in nepogrešljiv člen ekipe, ki skrbi, da vse poteka brez problemov – tako na cestah kot v ozadju."

Fotogalerija 1 / 12 / 12

Naročnik oglasnega sporočila je EMIL FREY AVTOCENTER D.O.O.