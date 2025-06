Mezgečevi brezhibni, etapna zmaga Dylanu Groenewegnu

Zmagovalec prve etape 31. kolesarske dirke Po Sloveniji je nizozemski sprinterski as Dylan Groenewegen (Jayco AlUla). Uvodna etapa letošnje slovenske pentlje se je začela na Tartinijevem trgu v Piranu, po 168,7 kilometrih pa končala v Škofljici, ki je sploh prvič v zgodovini gostila največjo slovensko kolesarsko dirko. Groenewegen je s kolegi iz moštva Jayco AlUla, v prvi vrsti Luke Mezgeca, opravičil vlogo favorita in bo jutri nosil zeleno majico vodilnega na dirki.

Nizozemec je v zaključnem sprintu premagal Nemca Phila Bauhausa (Bahrain – Victorious) in Španca Manuela Penalverja (Polti – VisitMalta). Najboljši Slovenec je bil danes Tilen Finkšt (Adria Mobil) na sedmem mestu, mladi Žak Eržen (Bahrain – Victorious) pa je bil deveti. Erženov moštveni kolega Jakob Omrzel je padel v enem od ovinkov dobrih sedem kilometrov pred ciljem in je nato do cilja lovil glavnino.

Danes je bilo na razgibani trasi od Obale do Škofljice še nekaj padcev, k sreči so se končali brez hujših posledic, sicer pa je prvi dan letošnje dirke zaznamoval beg četverice. V tem so se znašli Švicar Fabio Christen (Q36.5) ter Slovenci Matic Žumer (Adria Mobil), Jaka Marolt (Factor Racing) in Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana). Christen je dobil edini gorski cilj dneva ter vse tri leteče cilje in bo jutri nosil modro majico najboljšega hribolazca na dirki.

Žumer in Marolt sta v begu vztrajala do devetih kilometrov do cilja, nato so v ospredje stopila sprinterska moštva. Groenewegen je prišel do šeste zmage na dirki Po Sloveniji in mu zdaj le še ena manjka do izenačitve rekorda Boštjana Mervarja.

Jutrišnja druga etapa bo malce bolj razgibana kot današnja. Kolesarje bo popeljala od Velenja prek Celjske koče (7,8 km, 6,1 %) do Rogaške Slatine (162,7 km). Tam je ponavadi prišlo do sprinta vsaj večje skupine. Druga od petih etap se bo začela ob 11.07 in končala okoli 15. ure.

Cilj: Jayco AlUla je opravila izjemno delo, tudi z izdatno pomočjo Luke Mezgeca, prve etapne zmage na 31. dirki Po Sloveniji pa se je tako veselil Nizozemec Dylan Groenewegen!



1. Christen 5 točk

2. Žumer 3

3. Marolt 1 40 km do cilja: Glavnina se je ubežnikov približala na minuto in 35 sekund. Kolesarji se približujejo Ljubljani. 52 km do cilja: Kolesarji so že na Vrhniki, ubežna četverica ima še 1:47 prednosti pred glavnino, na čelu katere tempo zdaj narekujeta Robert Donaldson (Jayco AlUla) in Tim Declercq (Lidl – Trek). Vseh pet kolesarjev, ki je v Logatcu pristalo na tleh, med temi Nemec Walscheid, nadaljuje z dirko. 62 km do cilja: V Logatcu je prišlo do množičnega padca v glavnini, na tleh se je znašel tudi Maximilian Walscheid, ki bi moral biti eden ključnih pomočnikov Dylana Groenewegna v ekipi Jayco AlUla za zaključni sprint v Škofljici. "Down like skittles" 🫣



1. Christen 5 točk

2. Štajnar 3

3. Marolt 1 136 km do cilja: Gorski cilj na Črnem Kalu je dobil Švicar Fabio Christen (Q36.5), ki ima zdaj minuto in 15 sekund prednosti pred Žumrom, Maroltom in Štajnarjem, medtem ko je Nemec Grixa izgubil stik z zasledovalno skupino. Glavnina vozi že skoraj štiri minute za čelom dirke. Izidi gorskega cilja, Črni Kal (II: kategorija):

1. Fabio Christen (Q36.5) 6 točk

2. Jaka Marolt (Factor Racing) 4

3. Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana) 2 140 km do cilja: V lov za vodilnim Švicarjem so se podali Slovenci Matic Žumer (Adria Mobil), Jaka Marolt (Factor Racing) in Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana) ter Nemec Jarno Grixa (Benotti Bethold). Nadoknaditi morajo okoli 20 sekund, medtem je glavnina zdaj že dobro minuto za vodilnim ubežnikom. Kolesarji se že vzpenjajo na Črni Kal (8 km, 4,7 %). Foto: zajem zaslona 148 km do cilja: Fabio Christen (Q36.5) je po letečem cilju ostal pred glavnino in ima zdaj kakšnih deset sekund prednosti. 156 km do cilja: Glavnina je še strnjena. Medtem so kolesarji opravili s prvim letečim ciljem, dobil pa ga je Švicar Fabio Christen (Q36.5). Izidi letečega cilja, Koper-Žusterna (12,5 km):

1. Fabio Christen (Q36.5) 5 točk

2. Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) 3

Pred etapo

Današnja etapa bo kolesarje iz Pirana popeljala prek Črnega Kala do Postojne. Od tam bo cesta zavila proti Vrhniki, v času prometne konice, na kar so posebej opozorili organizatorji dirke, pa bo karavana dobrih 30 kilometrov pred ciljem zavila v Ljubljano ter se nato podala proti Škofljici.

Tam je po povsem ravninskih zadnjih 55 kilometrih pričakovati sprint glavnine. Med favoriti sta večkratna etapna zmagovalca slovenske pentlje, Nizozemec Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) in Nemec Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Ekipa emiratov stavi na Kolumbijca Juana Sebastiana Molana, medtem ko močna zasedba Lidl-Trek upe polaga v mladega Nemca Tima Torna Teutenberga.

Od 17 Slovencev trije prihajajo iz ekip svetovne serije. Luka Mezgec bo pomagal Groenewegnu v sprinterskem vlaku, mlada Slovenca Žak Eržen in Jakob Omrzel pa sta del ekipe Bahrain-Victoriousa.

Preostali slovenski kolesarji so razporejeni v treh zasedbah slovenskih kontinentalnih ekip. To so Adria Mobil, Factor Racing in Pogi Team Gusto Ljubljana.

Slovenska pentlja bo trajala vse do nedelje, kraljevska bo sobotna etapa na Golte, premiki v skupnem seštevku pa bodo mogoči tudi zadnji dan s ciljem v Novem mestu.

Današnja etapa se bo začela ob 11.45, v cilju v Škofljici pa najboljše pričakujejo okoli 16. ure.