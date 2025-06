Še malo in odštevanje do začetka 31. dirke Po Slovenije se bo končalo. Boj za zeleno majico se bo v sredo, 4. junija, začel z etapo od Pirana do Škofljice in končal v nedeljo s ciljem v Novem mestu. Kraljevska etapa bo sobotna, z vzponom na Golte, s katerim se bodo v okviru dirke My Tour of Slovenia še prej spopadli rekreativci. Zaradi spremenjenega termina, ki ga je določila Mednarodna kolesarska zveza (UCI), - preizkušnja je na sporedu teden dni prej kot po navadi - na startni listi ni veliko zvezdniških imen, so pa številni kolesarji, ki bi jim dirka lahko služila kot odskočna deska. Med njimi je tudi 19-letni Jakob Omrzel, ki velja za enega največjih upov slovenskega kolesarstva. Dirko bodo kot predpripravo na Tour de France izkoristili Britanec Tao Geoghegan Hart, zmagovalec italijanskega Gira 2020, ter sprinterski tandem Dylan Groenewegen in Luka Mezgec (oba Jayco AlUla).