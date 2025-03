Čeprav so organizatorji zaradi spremembe termina dirke Po Sloveniji, ki bo letos namesto tretji teden junija potekala že med 4. in 8. junijem, naleteli na kar nekaj težav, pa je direktor dirke Bogdan Fink našel tudi pozitivne posledice. "Brez spremembe termina na startu ne bi imeli ekipe Visma | Lease a Bike in Lidl-Trek," je pojasnil v pogovoru s slovenskimi novinarji na predstavitvi trase 31. izvedbe dirke Po Sloveniji.

Ko je direktor dirke Po Sloveniji Bogdan Fink lani izvedel, da je največja slovenska kolesarska dirka izpadla iz tradicionalnega termina (od leta 2005 je dirka običajno potekala v tretjem tednu junija) in je prestavljena že na prvi junijski teden, kar je le tri dni po koncu italijanskega Gira, je bil milo rečeno ne preveč zadovoljen. Sprememba termina bo najbrž vplivala tudi na kakovost na startni listi, a je Fink v pogovori z mediji vseeno našel pozitivno stran terminske spremembe.

Foto: Ana Kovač

"Brez spremembe termina na startu ne bi bilo ekipe Visma in Lidl-Trek"

"Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha, in vsaka stvar je za nekaj dobra. Brez tega na startu ne bi imeli ekip Visma in prvič tudi kolesarjev ekipe Lidl-Trek, ki namesto na dirko po Norveški prihajata na dirko Po Sloveniji," je povedal Fink. "Prihajajo tudi ostale prokontinentalne ekipe, tako da bo konkurenca na isti ravni kot prejšnja leta, je pa res, da smo bili bolj navajeni na prejšnji termin."

Fink je še izpostavil, da se letos izteče triletno obdobje za izvedbo dirke ranga proSeries in WorldTour, tako da je "na nas, da naredimo dobro in varno dirko, da zadovoljimo vsem standardom in poskrbimo za nagradni sklad, kot ga določa UCI, da se lahko pogajamo za naprej."

Foto: Ana Kovač

Dirka Po Sloveniji ostaja v terminu, ko je Slovenija najbolj zelena

O spremembi termina na poznejši ali zgodnejši termin ne razmišljajo, saj mora že zaradi samega slogana dirke Fight For Green (Borba za zeleno) ta potekati v terminu, ko je Slovenija najbolj zelena. "Slovenija pa je najbolj zelena junija in ne februarja," je bil kratek Fink, ki ga je pri dogovarjanju glede termina najbolj zmotilo to, da UCI ne daje poudarka tradiciji, ampak na koledar uvršča nove dirke (na novo je na koledar umeščena enodnevna dirka svetovne serije v Koebenhavnu 22. junija), ki dobijo prednost pred tradicionalnimi dirkami. Napovedal je, da se bodo za vrnitev v stari termin (tretji teden junija) še pogajali.

31. izdaja dirke Po Sloveniji bo potekala med 4. in 8. junijem 2025. Dirka se bo začela na Tartinijevem trgu v Piranu in končala tradicionalno v Novem mestu. Kolesarji bodo prevozili 799 kilometrov in nekaj več kot 12 tisoč višinskih metrov.

Zaradi Roland Garrosa krajša zadnja etapa

Sprememba termina je prinesla tudi nekaj težav okoli termina prenosa dirke na Eurosportu (letos bo na Eurosportu 11 ur prenosa, Slovenska turistična organizacija pa bo za promocijo poskrbela s kar 250 oglasi o Sloveniji in slovenskih destinacijah). V istem terminu kot letošnja dirka Po Sloveniji poteka tudi Odprto prvenstvo Francije (moški finale bo na sporedu prav v nedeljo, 8. junija, na zadnji dan dirke), zato so organizatorji v luči neposrednega prenosa na Eurosportu zadnjo etapo (od Litije do Novega mesta) skrajšali na 124 kilometrov.

"Ta etapa bi morala biti precej daljša, z več višinski metri, nekaj podobnega kot lani, saj smo imeli destinacije, ki so želele biti naš partner ali pa so tradicionalno zraven, pa se ni izšlo," je povedal Fink.

Trška gora bo tudi letos del zadnje etape dirke Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Trasa, ki omogoča, da se dokažejo vsi profili kolesarjev

Na kompliment, da je letošnja trasa še posebej atraktivna, kar je na novinarski konferenci izpostavil tudi predsednik KD Rog in športni direktor ekipe UAE Emirates Andrej Hauptman, je Fink odvrnil, da se vedno trudijo, da bi bile trase čim bolj atraktivne, je pa na koncu vedno tako, da dirko naredijo tekmovalci.

"Letošnja trasa prinaša pet dni resnega dirkanja brez počitka. Na tej trasi imajo vsi tekmovalci, ne glede na to, ali so sprinterji, hribolazci ali all-arounderji, možnost, da naredijo rezultat. Naše vodilo pri pripravi trase je, da je dirka energična in da je veliko menjav v vodstvu, in to je trasa, ki vse to omogoča," je prepričan Fink.

Znane so ekipe, imena kolesarjev tik pred začetkom dirke

O imenih kolesarjev, ki prihajajo v Sloveniji, Fink še ni mogel govoriti, saj imajo za zdaj dosežen samo dogovor z ekipami, ni pa še znano, kdo bodo kolesarji, ki bodo nastopili na slovenski dirki. Na startni listi bodo kolesarji iz petih ekip svetovne serije (Lidl-Trek, Bahrain Victorious, Jayco AlUla, Visma | Lease a Bike in UAE Emirates – ekipo bo kot športni direktor vodil Jan Polanc), iz 11 prokontinentanih ekip in iz treh slovenskih kontinentalnih ekip (Factor Racing, Adria Mobil, Pogi Team Gusto Ljubljana).

Leta 2013 je bil Vršič nazadnje cilj etape dirke Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Vršiča tudi letos ne bo, bodo pa kolesarji spet zavili na Golte

Dirka se bo 4. junija začela v Piranu in 8. junija končala v Novem mestu, kraljevska sobotna etapa pa se bo končala na Golteh, ki bo najvišja točka letošnje dirke. Vršiča, ki si ga mnogi slovenski navijači tako zelo želijo videti na trasi, tudi letos ne bo. Bo dirka Po Sloveniji še kdaj zavila na Vršič? "V organizacijskem odboru bomo počakali na to, da se uredi cesta, potem pa se bomo pogovarjali, kako naprej," je bil skrivnosten Fink. Je pa razkril, da so letošnjo traso začeli snovati že leta 2023, kar nekaj trase pa imajo pripravljene tudi že za leto 2026.

Golte so leta 2016 že gostile cilj etape, takrat je belo majico najboljšemu mlademu kolesarju Eganu Bernalu predal Primož Roglič. Foto: www.alesfevzer.com

Ženska dirka Po Sloveniji? Fink: Razmišljamo o tem ...

Povedal je še, da se z ekipo intenzivno pripravljajo tudi na varnostni vidik dirke (vsi, ki so v karavani – motoristi, vozniki – imajo vsako leto izobraževanje in licenco) in pustil nekaj upanja, da bi se dirki Po Sloveniji kdaj pridružila tudi ženska edicija. "Razmišljamo o tem, kaj več pa težko povem."

