Vroči junijski dnevi na slovenskih cestah

Za razliko od preteklih let bo letos sprememba glede začetka kolesarske dirke Po Sloveniji, ki se bo začela že 4. junij in končala po petih etapah tradicionalno v Novem mestu. Organizator bo danes na novinarski konferenci, ki jo bomo na Sportalu ob 11. uri predvajali v živo, razkril trase in tudi že povedal, katere World Tour ekipe bodo nastopile.