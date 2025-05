Si predstavljate, da bi vsaj za en dan vozili kot kolesarski profesionalci? V družbi Kristijana Korena in Roberta Kranjca. Brez skrbi za promet, ob robu ceste pa navijači in narava? Vse to vas čaka 7. junija na posebni rekreativni preizkušnji My Tour of Slovenia , kjer boste lahko preizkusili traso kraljevske etape Dirke po Sloveniji – še preden se bodo na istem asfaltu spopadli največji asi kolesarstva.

Poglejte si, kaj vas lahko čaka na posebnih cestah. Kranjec in Koren sta predstavila pasti:

Ko združita moči nekdanji profesionalni kolesar Kristijan Koren in legendarni smučarski skakalec Robert Kranjec, ki je po koncu svoje športne kariere postal zagrizen kolesarski rekreativec, nastane nekaj posebnega. Med ogledom trase sta podala kup uporabnih nasvetov, poskrbela pa tudi za nekaj smeha, kar si poglejte v spodnjem videu.

Včasih ne uspe vse v prvo, ampak smeh je pol zdravja ...

Prvi test nog, srca in glave rekreativne dirke bo Kranjski Rak – s 5,1 kilometra in resnim naklonom bo hitro raztegnil skupino. Tam bo organizirana tudi posebna nagrada za najboljše hribolazce – gorski cilj z razglasitvijo kralja in kraljice vzpona. "Za nas rekreativce je pomembno, da najdemo svoj ritem," pravi Kranjec, ki je po končani skakalni karieri veliko časa posvetil kolesarjenju.

Sledi krajši, a tehnično zahtevnejši spust proti Črnivcu, kjer bo na približno 35. kilometru prva okrepčilna postaja. V tem delu trasa prečka kamniško občino in nato nadaljuje skozi Novo Štifto in Gornji Grad proti Nazarjam, kjer bo še druga, zadnja okrepčilna postaja pred sklepnim vzponom na Golte, dolgim 13,8 kilometra in s povprečnim naklonom 7,4 odstotka, ki ponekod preseže 12 odstotkov. Cilj navduši s čudovitim panoramskim razgledom in poplača trud.

"V teh zaključnih 13 kilometrih bom skušal moči čim bolj enakomerno porazdeliti, da pridem gor z nasmehom," pravi Kranjec.

Ta dogodek ni dirka proti času. To je praznik kolesarstva. Je priložnost, da skupaj z drugimi navdušenci okusite profesionalno izkušnjo na brezhibno organizirani trasi. Brez skrbi za promet, brez motenj. Samo vi, vaše kolo in pot do cilja. "Zdaj pa 7. junija vsi rekreativni kolesarji vabljeni v Mozirje. Ob devetih se štarta in se začne trasa My Tour of Slovenia. Važno je sodelovati, ni važen čas," pravi Koren, medtem ko je Kranjec dodal: "Se vidimo na trasi in srečno vsem!"