Anže Ravbar deseti v prvi etapi Avenirja

Slovenski kolesar Anže Ravbar je v prvi etapi dirke Tour de l'Avenir za mlajše člane zasedel deseto mesto. Vodstvo v skupnem seštevku je po sobotni zmagi v gorskem prologu zadržal Francoz Paul Seixas, na skupno 15. mesto pa je napredoval najboljši Slovenec Jakob Omrzel.

Etapa se je po dokaj razgibanem koncu trase od Aosta do Saint-Galmiera (188,6 km) končala s sprintom večje skupine, v kateri je bil najmočnejši Britanec Noah Hobbs. Drugi je bil Italijan Davide Donati, tretji pa Mehičan Cesar Macias.

Ravbar je dosegel doslej najboljšo slovensko uvrstitev na letošnjem Avenirju, potem ko je bil deveti. V soboto je bil v prologu Omrzel 20., danes pa je bil 19-letni Dolenjec 22. in končal v času zmagovalca. V vodilni skupini 44 kolesarjev sta končala še Erazem Valjavec na 43. in Aljaž Turk na 44. mestu.

Sedem sekund je izgubil drugi izraziti favorit ob Seixasu, Belgijec Jarno Widar. Nekaj časa so izgubili tudi nekateri drugi.

V skupnem seštevku je še naprej prvi Seixas, ki ima enak čas kot Italijan Lorenzo Finn, na tretje mesto pa je napredoval Norvežan Joergen Nordhagen (+0:08). Omrzel, sicer državni prvak na cestni dirki med člani, na 15. mestu zaostaja 29 sekund, Valjavec je 29. (0:40), Ravbar pa 61. (+1:00).

Kolesarji na Avenirju dirkajo v dresih državnih reprezentanc, doslej pa je preizkušnjo v dolgoletni zgodovini od Slovencev dobil Tadej Pogačar (2018).

V slovenski reprezentanci, ki jo letos v Franciji vodi Martin Hvastija, sta ob Omrzelu, Ravbarju, Valjavcu in Turku še Jaka Marolt in Nejc Komac.

V ponedeljek bo na sporedu malce razgibana tretja etapa od Saint-Symphorien-sur-Coisa do Vitryja (136,7 km).

Results powered by FirstCycling.com

