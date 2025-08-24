Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
24. 8. 2025,
18.23

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Nejc Komac Jaka Marolt Aljaž Turk Erazem Valjavec Jakob Omrzel Anže Ravbar Tour de l'Avenir

Nedelja, 24. 8. 2025, 18.23

1 ura, 2 minuti

Tour de l'Avenir, 1. etapa

Anže Ravbar deseti v prvi etapi Avenirja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Anže Ravbar | Anže Ravbar je v prvi etapi Avenirja zasedel deseto mesto. | Foto Jaka Lopatič

Anže Ravbar je v prvi etapi Avenirja zasedel deseto mesto.

Foto: Jaka Lopatič

Slovenski kolesar Anže Ravbar je v prvi etapi dirke Tour de l'Avenir za mlajše člane zasedel deseto mesto. Vodstvo v skupnem seštevku je po sobotni zmagi v gorskem prologu zadržal Francoz Paul Seixas, na skupno 15. mesto pa je napredoval najboljši Slovenec Jakob Omrzel.

Etapa se je po dokaj razgibanem koncu trase od Aosta do Saint-Galmiera (188,6 km) končala s sprintom večje skupine, v kateri je bil najmočnejši Britanec Noah Hobbs. Drugi je bil Italijan Davide Donati, tretji pa Mehičan Cesar Macias.

Ravbar je dosegel doslej najboljšo slovensko uvrstitev na letošnjem Avenirju, potem ko je bil deveti. V soboto je bil v prologu Omrzel 20., danes pa je bil 19-letni Dolenjec 22. in končal v času zmagovalca. V vodilni skupini 44 kolesarjev sta končala še Erazem Valjavec na 43. in Aljaž Turk na 44. mestu.

Sedem sekund je izgubil drugi izraziti favorit ob Seixasu, Belgijec Jarno Widar. Nekaj časa so izgubili tudi nekateri drugi.

V skupnem seštevku je še naprej prvi Seixas, ki ima enak čas kot Italijan Lorenzo Finn, na tretje mesto pa je napredoval Norvežan Joergen Nordhagen (+0:08). Omrzel, sicer državni prvak na cestni dirki med člani, na 15. mestu zaostaja 29 sekund, Valjavec je 29. (0:40), Ravbar pa 61. (+1:00).

Kolesarji na Avenirju dirkajo v dresih državnih reprezentanc, doslej pa je preizkušnjo v dolgoletni zgodovini od Slovencev dobil Tadej Pogačar (2018).

V slovenski reprezentanci, ki jo letos v Franciji vodi Martin Hvastija, sta ob Omrzelu, Ravbarju, Valjavcu in Turku še Jaka Marolt in Nejc Komac.

V ponedeljek bo na sporedu malce razgibana tretja etapa od Saint-Symphorien-sur-Coisa do Vitryja (136,7 km).

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še:

Jakob Omrzel
Sportal Paulu Seixasu gorski prolog na Avenirju, Jakob Omrzel 20.
Nejc Komac Jaka Marolt Aljaž Turk Erazem Valjavec Jakob Omrzel Anže Ravbar Tour de l'Avenir
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.