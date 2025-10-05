Mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) je na šestdnevni dirki po Hrvaški zasedel končno sedmo mesto in osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Skupna zmaga je drugič zapovrstjo pripadla Američanu Brandonu McNultyju (UAE Team Emirates).

V boju za skupno zmago je odločitev padla v petkovi četrti etapi, ki jo je po samostojni vožnji v zadnjih 25 km s prednostjo 1:40 minute dobil 27-letni Brandon McNulty.

Petkovo etapo je na visokem šestem mestu končal 19-letni Jakob Omrzel in upravičil podpisano poklicno pogodbo, s katero bo v naslednjih štirih letih dirkal v svetovni seriji za ekipo Bahrajna. Na Hrvaškem ta teden v njej nastopa še kot član razvojne ekipe.

V letošnji sezoni je Omrzel med drugim zmagal na dirki po Italiji za mlade kolesarje, na domači pentlji je bil na visokem četrtem mestu, v Celju pa je na cestni dirki državnega prvenstva postal prvak med člani.

Brandon McNulty je še drugič zapored zmagal na hrvaški pentlji. Foto: Guliverimage

V skupnem seštevku je za McNultyjem drugo mesto zasedel Italijan Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), tretji pa je bil Poljak Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers). Omrzel je na sedmem mestu za Američanom zaostal 2:34 minute.

Za ekipo UAE Team Emirates-XRG je bila to že 89. zmaga v sezoni. Rekord je presegla pred slabima dvema tednoma. Pred tem je bila rekordna znamka ekipe HTC-Columbia iz leta 2009 s 86 zmagami.

Današnjo zadnjo etapo od Samobora do Zagreba (156,6 km) je precej motil močan dež. Tudi čase za seštevek so vzeli ob prvem prečkanju ciljne črte v Zagrebu.

Presenetljivo je etapo dobil Izraelec Oded Kogut (Israel-Premier Tech), za katerega je to šesta zmaga v karieri. Etapo je sklenil pred Francozom Paulom Magnierom (Soudal Quick-Step) in Nizozemcem Dannyjem van Popplom. Magnier je sicer dobil prvo, drugo, tretjo in peto etapo po Hrvaški.

Od Slovencev je bil danes najboljši Žak Eržen, ki je bil deveti. S tem je drugič na tej dirki zasedel mesto med prvo deseterico. V prvi etapi je bil sedmi. Omrzel je danes ciljno črto prečkal kot 24.