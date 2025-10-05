Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
5. 10. 2025,
15.55

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Žak Eržen Brandon McNulty Jakob Omrzel Dirka po Hrvaški

Nedelja, 5. 10. 2025, 15.55

1 ura, 30 minut

Dirko po Hrvaški, šesta etapa

Američan najboljši na Hrvaškem, Jakob Omrzel osvojil belo majico

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Jakob Omrzel | Jakob Omrzel je na dirki po Hrvaški osvojil osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja. | Foto Aleš Fevžer

Jakob Omrzel je na dirki po Hrvaški osvojil osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja.

Foto: Aleš Fevžer

Mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) je na šestdnevni dirki po Hrvaški zasedel končno sedmo mesto in osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Skupna zmaga je drugič zapovrstjo pripadla Američanu Brandonu McNultyju (UAE Team Emirates).

V boju za skupno zmago je odločitev padla v petkovi četrti etapi, ki jo je po samostojni vožnji v zadnjih 25 km s prednostjo 1:40 minute dobil 27-letni Brandon McNulty.

Petkovo etapo je na visokem šestem mestu končal 19-letni Jakob Omrzel in upravičil podpisano poklicno pogodbo, s katero bo v naslednjih štirih letih dirkal v svetovni seriji za ekipo Bahrajna. Na Hrvaškem ta teden v njej nastopa še kot član razvojne ekipe.

V letošnji sezoni je Omrzel med drugim zmagal na dirki po Italiji za mlade kolesarje, na domači pentlji je bil na visokem četrtem mestu, v Celju pa je na cestni dirki državnega prvenstva postal prvak med člani.

Brandon McNulty je še drugič zapored zmagal na hrvaški pentlji. | Foto: Guliverimage Brandon McNulty je še drugič zapored zmagal na hrvaški pentlji. Foto: Guliverimage

V skupnem seštevku je za McNultyjem drugo mesto zasedel Italijan Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), tretji pa je bil Poljak Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers). Omrzel je na sedmem mestu za Američanom zaostal 2:34 minute.

Za ekipo UAE Team Emirates-XRG je bila to že 89. zmaga v sezoni. Rekord je presegla pred slabima dvema tednoma. Pred tem je bila rekordna znamka ekipe HTC-Columbia iz leta 2009 s 86 zmagami.

Današnjo zadnjo etapo od Samobora do Zagreba (156,6 km) je precej motil močan dež. Tudi čase za seštevek so vzeli ob prvem prečkanju ciljne črte v Zagrebu.

Presenetljivo je etapo dobil Izraelec Oded Kogut (Israel-Premier Tech), za katerega je to šesta zmaga v karieri. Etapo je sklenil pred Francozom Paulom Magnierom (Soudal Quick-Step) in Nizozemcem Dannyjem van Popplom. Magnier je sicer dobil prvo, drugo, tretjo in peto etapo po Hrvaški.

Od Slovencev je bil danes najboljši Žak Eržen, ki je bil deveti. S tem je drugič na tej dirki zasedel mesto med prvo deseterico. V prvi etapi je bil sedmi. Omrzel je danes ciljno črto prečkal kot 24.

Jakob Omrzel
Sportal Omrzel med najboljšimi
Žak Eržen Brandon McNulty Jakob Omrzel Dirka po Hrvaški
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.