Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
3. 10. 2025,
16.23

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Brandon McNulty Dirka po Hrvaški Jakob Omrzel

Petek, 3. 10. 2025, 16.23

1 ura, 7 minut

Dirka po Hrvaški, četrta etapa

McNulty blizu skupni zmagi po Hrvaški, Omrzel med najboljšimi

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Jakob Omrzel | Omrzel je kot najboljši Slovenec ciljno črto prečkal kot šesti z zaostankom 2:21 minute za zmagovalcem. | Foto Ana Kovač

Omrzel je kot najboljši Slovenec ciljno črto prečkal kot šesti z zaostankom 2:21 minute za zmagovalcem.

Foto: Ana Kovač

Ameriški kolesar Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XR) je zmagovalec četrte etape dirke po Hrvaški. Na razgibani trasi od Krka do Labina je bil najboljši po samostojni vožnji v zadnjih 25 km. Dobro se je odrezal tudi slovenski državni prvak Jakob Omrzel, ki je bil na klancih med najboljšimi, etapo pa sklenil na šestem mestu.

Odločitev v četrti etapi je pričakovano padla na najtežjem klancu na dirki. Na Skitačo (3,4 km/11,1 %) je ekipa emiratov pospešila ritem in pripravila teren za McNultyja, ta pa se je otresel vseh tekmecev in do cilja dirkal povsem sam.

Na vrh Skitače sta skupaj prišla 19-letni Omrzel (Bahrain-Victorious) in Italijan Filippo Zana, nato pa ju je na spustu ujela skupina zasledovalcev. Sodelovanja med njimi ni bilo pravega, prednost Američana v ospredju pa je le še rasla.

Ciljno črto je McNulty za svojo 21. zmago v karieri in peto letos prečkal 1:40 minute pred tekmeci in si s tem že tako rekoč zagotovil drugo zaporedno zmago po Hrvaški.

Omrzel je kot najboljši Slovenec ciljno črto prečkal kot šesti z zaostankom 2:21 minute za zmagovalcem. Drugi je bil njegov ekipni kolega pri Bahrain-Victorious Italijan Edoardo Zambanini z zaostankom 1:40 minute, tretji pa Poljak Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers).

V skupnem seštevku ima McNulty 1:39 minute prednosti pred Zambaninijem, še deset sekund več pa zaostaja Kwiatkowski. Omrzel je napredoval na sedmo mesto, za Američanom pa zaostaja 2:34 minute.

V soboto bo na sporedu predzadnja etapa od Karlovca do Svete Nedelje (150,5 km).

Preberite še:

Žak Eržen
Sportal Eržen v prvi etapi hrvaške pentlje tik za najboljšimi
Lorenzo Finn
Sportal Lorenzo Finn do druge mavrične majice, Omrzel brez boja za kolajne
Harry Hudson
Sportal 18-letni Britanec do mavrice med mladinci, kaj pripravljajo Slovenci z izjemnim Omrzelom na čelu?
Brandon McNulty Dirka po Hrvaški Jakob Omrzel
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.