Avtor:
STA

Torek,
30. 9. 2025,
16.20

Žak Eržen Dirka po Hrvaški

Torek, 30. 9. 2025, 16.20

Žak Eržen v prvi etapi hrvaške pentlje tik za najboljšimi

Avtor:
STA

Žak Eržen | Foto Guliverimage

Žak Eržen

Foto: Guliverimage

Francoz Paul Magnier (Soudal Quick-Step) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Hrvaški. Na trasi od Splita do Sinja je po 162,5 km pričakovano prišlo do sprinta glavnine, v katerem je bil Magnier za las boljši od Nizozemca Dannyja van Poppla. Najboljši Slovenec je bil Žak Eržen na sedmem mestu.

Enaindvajsetletni Paul Magnier je v zadnjih tednih v sijajni formi. Od sredine septembra je zabeležil že šesto zmago. Štiri etapne je slavil po Slovaški pred slabima dvema tednoma, najboljši pa je bil še na VN Fourmiesa v domovini. Skupno je to njegova 11. zmaga v sezoni in 16. v karieri. Drugo mesto je pripadlo Dannyju van Popplu (Red Bull-BORA-hansgrohe), tretje pa Izraelcu Odedu Kogutu (Israel-Premier Tech). Dobro se je v sprintu odrezal tudi 19-letni Žak Eržen (Bahrain-Victorious), ki je bil sedmi.

V prvi trideseterici je končal tudi njegov ekipni kolega Jakob Omrzel, ki bo čakal na priložnosti v zahtevnejših etapah. Devetnajstletnik je letos v elitni ekipi Bahrain-Victorious dobil nekaj priložnosti kot del njene razvojne zasedbe, prihodnjo sezono pa bo polnopravni član svetovne serije, potem ko je pred dnevi podpisal prvo poklicno pogodbo.

Skupno je bilo na startnem seznamu dirke po Hrvaški, ki bo trajala do nedelje, 12 Slovencev, ciljno črto pa jih je na prvi etapi prečkalo 11. Sedmerica je sestavljala celotno ekipo Adrie Mobila, a je njen 18-letni član Nik Golob že prvi dan odstopil. Trije Slovenci so člani še druge slovenske ekipe v južni soseščini Pogi Team Gusto Ljubljana.

V sredo bo na vrsti druga etapa od Biograda do Novalje (114,5 km). Kljub dvema krajšima klancema je na Pagu pričakovati sprint glavnine.

