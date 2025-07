Mladi kolesarji z EP v Anadii brez odličja

Mlada Slovenca Žak Eržen in Nejc Peterlin sta na evropskem prvenstvu v dirkališčnem kolesarstvu v Anadii na Portugalskem zasedla peto mesto v madisonu med mlajšimi člani. Mladinca Bor Ebner in Tim Mervar sta bila v tej disciplini deveta, so sporočili iz slovenske krovne zveze.

Po rezultatsko slabši soboti je zadnji dan prvenstva slovenska reprezentanca nastopila na madisonih za mladince in mlajše člane. Zlasti Eržen je bil po neuspešnem omniumu dolžnik, Peterlin pa je že v petek z izvrstnim petim mestom na dirki na točke dokazal, da sodi v vrh med mlajšimi člani, so v sporočilu za javnost zapisali pri Kolesarski zvezi Slovenije.

Slovenska reprezentanca je s trinajsterico reprezentantov, med njimi je bila edina ženska mlajša članica Neža Zupanič, nastopila v vseh 11 disciplinah EP za mlade. Pri krovni zvezi so prepričani, da so bile dosegljive tudi medalje, zlasti v mladinski dirki na izločanje ter med mlajšimi člani na točke, a se v disciplinah, kjer odločajo malenkosti, letos ni izšlo.

Vendar pa je bilo prvenstvo za Slovenijo uspešno, saj so vsi nastopali v finalnih vožnjah, so ocenili pri KZS. Izjema so dirke z merjenjem časa, kjer pa so vseeno podirali rekorde v disciplinah, ki so pri nas še v povojih, a je napredek očiten.

