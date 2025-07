Američan je prišel v Rusijo, zdaj pa so ga poslali na fronto

Derek Huffman se je z ženo DeAnno in tremi hčerkami priselil v Rusijo marca letos. O izselitvi v Rusijo je premišljeval že maja 2023. Kot je povedal za RT, je bil ključni trenutek, ko sta z ženo izvedela, da je njuna hči Sophia od sošolke slišala za lezbijke. "Čeprav koncepta ni povsem razumela, je bilo to dovolj, da sva spoznala, da potrebujeva spremembo," je povedal.

Najprej je družina prišla na enotedenski obisk v Moskvo. "Mesto je bilo čistejše, varnejše in bolj organizirano, kot smo pričakovali. Najpomembneje pa je, da smo našli kraj, kjer so spoštovali naše vrednote in kjer smo se počutili kot doma," je dejal Derek ruskim medijem.

Derekova žena, učiteljica angleščine, je upala, da bo nadaljevala svojo kariero v Rusiji, medtem ko se je Derek odločil za podpis pogodbe o odhodu v vojsko. Pred odhodom v vojsko je zaprosil za državljanstvo.

"Želim prispevati in si zagotoviti mesto tukaj tako, da se pridružim ruski vojski. Končni cilj je, da se popolnoma vključimo v rusko družbo, pridobimo državljanstvo in si tukaj ustvarimo svetlo prihodnost," je še dejal Derek, ki predtem ni imel nobenih vojaških izkušenj.

Družina Huffman o svojem življenju v Rusiji javnost obvešča na številnih družbenih omrežjih, pojavljajo pa se tudi v ruskih propagandnih posnetkih:

We’re the Huffman family — Americans who moved to Russia 2 months ago! Derek (46) has a background in welding & construction, DeAnna (42) is a former teacher & floral designer, and we’re raising our 3 daughters (12, 11 & 10) while embracing a whole new life, language, and culture pic.twitter.com/1vUmbz0rTl