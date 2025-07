Britanka Anna Henderson (Lidl-Trek) je zmagovalka druge etape kolesarske dirke po Italiji. Na trasi od Clusoneja do Aprice je v prvi zasledovalni skupini ciljno črto prečkala tudi edina Slovenka na preizkušnji Urška Žigart. Zasedla je 22. mesto in v skupnem seštevku pridobila 28 mest.

Šestindvajsetletna Henderson je slavila sedmo zmago v karieri, po nedeljskem šestem mestu v uvodni vožnji na čas pa je prevzela tudi rožnato majico vodilne.

Etapa je bila razgibana, končala pa se je s sicer bolj položnim klancem do Aprice (12,9 km/3,9 %). V dvoboju za zmago je bila v sprintu Henderson hitrejša od Francozinje Dilyxine Miermont (Ceratizit Pro). Tretje mesto je z zaostankom 26 sekund zasedla domačinka Soraya Paladin (Canyon-Sram zondacrypto).

Britanka je z oblekla tudi rožnato majico. Foto: Guliverimage

Žigart (AG Insurance-Soudal) je etapo končala v prvi zasledovalni skupini 21 kolesark in posledično precej napredovala v skupnem seštevku po malce slabši vožnji na čas v Bergamu.

Urška Žigart je pridobila 28 mest. Foto: Guliverimage

Po dveh od osmih etap zdaj vodi Henderson, ki ima 15 sekund prednosti pred Švicarko Marlen Reusser (Movistar) in 31 pred Italijanko Eliso Longo Borghini (UAE Team ADQ). Žigart je 15. z zaostankom 1:30 minute.

V torek bo na sporedu 122 km dolga etapa od Vezza d'Oglia do Trenta. Edini klanec na prelaz Tonale (8,4 km/6,1 km) bodo tekmovalke opravile že po 17,5 km etape, nato pa sledi spuščanje in ravnina do Trenta.