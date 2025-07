Rogličeva vloga vredna vsakega milijona

Letošnji Tour de France je v znamenju fenomenalnega Tadeja Pogačarja, ki kolesari v svoji ligi. Vsa pozornost je uperjena vanj in na njegove izjemne predstave na kolesu. A si posebno pozornost v luči razpleta Toura zasluži tudi 35-letni Primož Roglič, ki je veliki mentor nadarjenemu Florianu Lipowitzu. Pri drugem slovenskem kolesarskem šampionu se za razliko od preteklosti ne govori o padcih, ki se jim spretno izogiba. Konec koncev je še v igri za stopničke. Kar nekajkrat pa so se na letošnjem Touru v tujih medijih spraševali, ali si res zasluži večmilijonsko plačo, ki mu jo je namenila ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe. Nekateri so se obregnili ob njegove neambiciozne izjave. Res je, da pri slednjih tudi ni posebej zgovoren in deluje nezainteresirano, a pri vsem tem nekateri spregledajo njegovo dejansko vrednost. Tisto, česar štoparica ne more izmeriti.

Vrednost 35-letnega Primoža Rogliča je tudi v nečem drugem. V tem, da je prav tako zaradi njega začel verjeti del generacije zdajšnjih šampionov in tistih v nastajanju. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, zdaj Florian Lipowitz in Giulio Pellizzari (oba Red Bull - BORA - hansgrohe). Zaradi njega so ekipe povrhu vsega postale boljše. Sistem se je nadgrajeval, ambicije so postajale večje.

Od smučarskega skakalca do arhitekta ekipne rasti

Prav njegova zgodba je vodila do preobrazbe ekipe Visma | Lease a Bike (nekdanji Jumbo-Visma), ki je iz solidne nizozemske zasedbe zrasla v globalno kolesarsko velesilo. Brez Rogliča danes morda ne bi govorili o Vingegaardu kot dvakratnem zmagovalcu Toura. Tudi Lipowitz, ki se bori za stopničke na Dirki po Franciji, in Pellizzari, dva največja mlada talenta ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, morda ne bi rasla tako hitro, če ne bi vsak dan opazovala Rogliča in srkala znanja iz vsake njegove poteze.

Enako nekako velja za Pogija. Ko je kot novinec vstopil v World Tour, je svojo samozavest, da lahko kot Slovenec osvoji Grand Tour, vsaj deloma črpal iz dejstva, da je to pred njim že uspelo Rogliču na Vuelti. In to ni le domneva. Pogačar je pred leti za L'Équipe povedal: "Rogličev navijač sem bil vse od njegovih prvih dosežkov. Med letoma 15 in 20 sem se drl pred televizijo in navijal zanj."

To je iskreno priznanje, kako globoko je Roglič vplival na generacijo, ki danes kroji svetovni vrh.

Prelomnice, ki so tlakovale pot

Ko je Roglič leta 2016 prišel v takratni LottoNL-Jumbo, v ekipi niso bili prepričani, kaj so dejansko dobili. Niso slutili, da so se z njegovim prihodom odprla vrata do nečesa posebnega. Do mednarodne slave in spremembe identitete ekipe.

Na svojem prvem Giru je blestel v kronometru in dobil etapo. Leto kasneje je kot prvi Slovenec slavil na etapi Toura. Leta 2019 je že postal četrti v skupnem seštevku Toura. A še pomembneje: dokazal je, da lahko Slovenec tekmuje z največjimi. In to brez popolne podpore ekipe. Takrat si je traso Toura ogledoval kar sam, brez strokovnega spremstva, ki je danes pri zvezdnikih samoumevno.

Foto: Guliverimage

Zmaga na Vuelti 2019 ni bila le osebna lovorika, bila je prelomnica za slovensko kolesarstvo. Pokazala je, da so največje sanje dosegljive. Kot prvi Slovenec je osvojil Grand Tour. Če gledamo nazaj v tisto leto, je bil sposoben osvojiti celo Tour de France, vendar na francoskih tleh ni nastopil, ampak je šel najprej na Giro, kjer je imel zdravstvene težave, nevšečnosti pa mu je povzročil tudi padec. Konkurenca na Touru je bila takrat takšna, da bi jo lahko premagal. Dejansko je bil močnejši. Kako močan je bil, je istega leta pokazal na Vuelti, ki jo je torej prvič osvojil – in nato še trikrat.

Pogačar je leta 2019 debitiral na največjem odru World Toura. Ker je ekspresno napredoval, je dobil priložnost že na Vuelti in jo končal kot tretji. Zagotovo mu je tudi Rogličeva suverena vožnja odprla oči, da Slovenec lahko. Da so velike sanje dosegljive.

In zgodilo se je. Pogi je naslednje leto začel nadvlado v kolesarstvu in v letih 2020, 2021, 2024 osvojil med drugim Tour de France, letos pa je na dobri poti, da ga še četrtič. A so se morale zgoditi tudi zmage Boruta Božiča na Vuelti leta 2009, Luka Mezgec in Jan Polanc sta pred Rogličem osvojila etapo na Giru ... Zgoditi sta se morala tudi Tadej Valjavec in Jani Brajkovič, ki sta kot prva Slovenca skušala poseči visoko na znamenitem Touru …

Zmagovalna miselnost je nalezljiva – Jonas se je je nalezel

Roglič je s svojo prezenco spremenil tudi dinamiko znotraj ekipe Jumbo-Visma. Ko so začeli verjeti, da lahko nekdanji skakalec poseže po zvezdah, so začeli rasti tudi njihovi apetiti. Zanj so začeli sestavljati moštvo. In s tem postavili temelje za prihodnje šampione.

Jonas Vingegaard se je veliko naučil od Rogliča. Tudi Pogačar je zaradi rojaka dobil dodaten zagon. Foto: Guliverimage

Najlepši primer tega je Jonas Vingegaard. Danec, ki je pred prihodom v Vismo leta 2019 še delal v ribarnici, je opazoval Rogliča, se učil, srkal izkušnje in dobil samozavest. Njegova neverjetna preobrazba je neposredno povezana s tem, kar mu je dal Roglič – izkušnje, zmagovalno miselnost in pot, kako se spopasti z izzivi Dirke po Franciji. Spoznal je težke in lepe trenutke. Brez njega morda danes ne bi nosil dveh rumenih majic.

Za mlade pri Red Bull - BORA - hansgrohe je kot bog

Kako so se Nizozemci odrekli Rogliču, je druga zgodba. A je slovenski šampion našel nov dom. Na letošnjem Touru se je veliko govorilo o njegovi večmilijonski plači pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe in o tem, kako nonšalantno odgovarja novinarjem na Touru. Mnogi se sprašujejo, ali si sploh zasluži takšno plačo.

Ralph Denk je ob prihodu Rogliča v moštvo Red Bull - BORA - hansgrohe izpostavljal veličino slovenskega kolesarja. Foto: Ana Kovač

Z njegovim prihodom pred dobrim letom so dobili zakladnico znanja. Spomnimo se, kako je šef Ralph Denk ob Primoževem prihodu z velikim navdušenjem govoril, kaj je Slovenec prinesel. Izpostavljal je, da s Primožem ne pridobivajo le kapetana za Grand Toure, ampak dobivajo zakladnico znanja, disciplino, perfekcionizem. Nekoga, ki zna zmagovati, a hkrati graditi kulturo znotraj ekipe. Od njega se ogromno učijo. Tudi njih dviguje vse višje in verjamejo, da lahko spišejo še večje zgodbe. Z njim so se veselili zmage na Vuelti leta 2024. Če ne bi bilo padcev, bi najverjetneje osvojil tudi Giro letos, a tega ne bomo nikoli vedeli.

A še pomembneje, z njim rastejo novi obrazi svetovnega kolesarstva.

Na letošnjih pripravah na Majorki sta Lipowitz in Pellizzari v pogovoru s slovenskimi novinarji brez zadržkov govorila o Rogliču kot o bogu. Osebi, ki je nad vsemi, ki jo spoštujejo in od katere želijo izvedeti čim več. Da bosta kot gobi srkala njegovo znanje.

Vsega 21-letni Pellizzari je bil letos njegov osrednji pomočnik v gorskem delu Gira in po odstopu Rogliča končal na izjemnem šestem mestu. Morda so vsi ti padci vplivali, da Primož na Touru ni na želeni ravni – štirikrat je namreč padel na Dirki po Italiji, kar je zagotovo pustilo posledice pri pripravi na osrednji dogodek leta. In kolikor Primoža poznamo, nikoli ne vemo, kakšne bolečine trpi in kakšne so posledice padcev. O tem ne govori na glas.

Florian Lipowitz je dobro na poti na premiernem Touru. Foto: Guliverimage

Tudi Lipowitz, še nedavno biatlonec, zdaj že vozi v ospredju krstnega Toura. In za mentorstvo se zahvaljuje prav Rogliču. Šele leta 2020 je začel kolesariti v avstrijski ekipi Tirol, kjer ga je treniral slovenski trener Gregor Gazvoda, ki je danes prvi mož razvojne ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe. Danes je na Touru v igri za zmagovalni oder, saj je na odličnem tretjem mestu. V začetku leta se mu niti sanjalo ni, da bi bil lahko tako visoko. Venomer je izpostavljal in še zdaj izpostavlja Primoža Rogliča kot nekoga, ki ga spoštuje in ima glavno besedo.

Od njega se uči, kako razmišljati šampionsko. Povsem od blizu vidi, kako se Roglič, ki je spisal posebno zgodbo v kolesarstvu, pripravlja na etape, kako deluje, ko ni na kolesu, kako razmišlja. Povhu vsega tudi zaradi njega verjame, da bo njegova preobrazba iz zimskega športnika v kolesarja lahko imela lep zaključek.

Spoštovan, pa čeprav v svojih izjavah včasih ne pove prav veliko

Njegova zakladnica znanja ima posebno težo in tega so se pri Red Bull - BORA - hansgrohe dobro zavedali, ko so ga pripeljali v svoje vrste.

21-letni Giulio Pellizzari je pomagal Rogliču na letošnjem Giru. Foto: Guliverimage Vse to so razlogi, zakaj je vsak evro njegove plače upravičen in zakaj je Roglič v svetu kolesarstva deležen tolikšnega spoštovanja, četudi v svojih izjavah ne pove veliko in pogosto deluje nezainteresirano.