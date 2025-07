Pogačar začuden: Ni bilo pošteno, kar so pri Vismi naredili svojemu Jonasu

Zmagovalec 15. etape Toura je postal Bellgijec Tim Wellens, pomočnik Tadeja Pogačarja v ekipi UAE Emirates. Slovenski as je bil po etapi navdušen nad njegovo zmago, a hkrati presenečen nad taktično potezo moštva Visma | Lease a Bike, ki je v težavah pustilo svojega vodjo Jonasa Vingegaarda. Veseli se ponedeljkovega prostega dne, nato pa bo pedala zavrtel v zadnji teden Toura in se podal proti četrti skupni zmagi na dirki vseh dirk.

Vodilni v skupnem seštevku Dirke po Franciji Tadej Pogačar je bil po koncu 15. etape vidno zadovoljen, kot da bi zmago dosegel sam. V pogovoru za slovensko nacionalno televizijo je izžareval veselje nad velikim uspehom moštvenega kolega Tima Wellensa, ki si je po etapnih zmagah na Giru in Vuelti zdaj priboril še prvo zmago na Touru – največjo v karieri in skupno peto na vseh treh Grand Tourih.

"Res sem neizmerno vesel za Tima. Skoraj sem brez besed. Ta zmaga je res nekaj posebnega," je dejal nasmejani Pogačar, ki je z Wellensom v preteklosti prevozil že veliko ključnih kilometrov, predvsem pa mu Belgijec vseskozi stoji ob strani in mu pomaga na vsakem koraku.

Ni se mu zdelo pošteno, kar so Jonasu delali njegovi

A je imela etapa, ki se je končala z zmagoslavjem ekipe UAE Emirates, tudi temnejši in precej bolj dramatičen začetek. Že zgodaj se je zgodil množični padec, v katerem sta se znašla tudi Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), Pogačarjev največji tekmec za rumeno majico, in tretji Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe). Pogačar je bil v tistem trenutku v ospredju, skupaj z Wellensom in še nekaj kolesarji Visme.

Tadej je počakal Vingegaarda, Lipowitza in druge, ki so padli. Foto: Guliverimage

Športni direktor UAE Emirates Andrej Hauptman je po radijski zvezi poudaril, naj počakajo nesrečnike, kar je Pogi nemudoma storil. Dobro ve, da so tudi njega v sredini etapi počakali. A je bil začuden nad potezo ekipe Visma | Lease a Bike: "Seveda je bilo nekaj nesreče za večino kolesarjev, ki se borijo za skupno zmago. Skupaj z Jonasom. S Timom sva bila v ospredju. Skušala sva umiriti zadeve. A trije kolesarji Visme so kljub padcu svojega kapetana začeli napadati, poskušali pobegniti. To se mi ni zdelo pošteno do Jonasa. Vesel sem, da so Jonas in drugi prišli nazaj brez poškodb in varno ujeli skupino," je komentiral Pogačar in podal iskren pogled na potezo tekmecev.

Ocena? 9/10.

Pred jutrišnjim prostim dnem ima Pogačar lepo prednost, zato bo lahko mirneje vstopil v zadnji teden. V skupnem seštevku namreč vodi s štirimi minutami in 13 sekundami prednosti pred Vingegaardom. Tretji Lipowitz zaostaja že sedem minut in 53 sekund, na šestem mestu pa je še en Slovenec, Primož Roglič, ki ima pribitek desetih minut in 34 sekund.

"Prva dva tedna Toura bi ocenil z devet od deset. Ena točka manj zaradi izgube Joãa Almeide. Sicer pa vrhunsko! Zelo se veselim ponedeljkovega dneva počitka," je za RTV SLO pogovor zaključil vodilni kolesar letošnje Dirke po Franciji.