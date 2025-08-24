Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
24. 8. 2025,
18.42

Nedelja, 24. 8. 2025, 18.42

Žak Eržen s petim mestom v Nemčiji do izida kariere na tej ravni

Žak Eržen | Žak Eržen je v Nemčiji prišel do izida kariere. | Foto Guliverimage

Žak Eržen je v Nemčiji prišel do izida kariere.

Foto: Guliverimage

Slovenec Žak Eržen (Bahrain-Victorious) je v zadnji etapi dirke po Nemčiji, ki spada v drugi najvišji rang kolesarstva, zasedel peto mesto in prišel do uspeha kariere. Etapa od Halleja do Magdeburga (163,7 km) je pripadla Britancu Matthewu Brennanu, skupno pa je slavil danes drugi Norvežan Soeren Waerenskjold.

Eržen je v dosedanjem poteku letošnje sezone tekmoval na dveh dirkah svetovne serije (sprint Koebenhavna, Brugge-De Panne) ter dveh preizkušnjah serije Pro, in sicer po Sloveniji ter ta teden po Nemčiji.

Potem ko je na domači pentlji prvo etapo v Škofljici končal na devetem mestu, je tokrat v zadnji etapi nemške pentlje prišel do petega mesta in s tem najboljšega izida na tej ravni tekmovanj.

Letos je dobil dve dirki nižjega ranga, konec marca je slavil na domači VN Adrie Mobila, sredi maja pa še na trofeji Arvedi v Italiji.

Bilo je dramatično:

Dirka po Nemčiji je v skupnem seštevku pripadla Waerenskjoldu (Uno-X Mobility), za katerega je bila to 18. zmaga v karieri. Za 19. je bil danes malce prekratek v sprintu manjše skupine, ugnal ga je mladi zvezdnik Brennan (Visma-Lease a Bike). Dvajsetletni Britanec je v svoji prvi poklicni sezoni slavil že 11. zmago.

Tretje mesto v etapi je pripadlo Italijanu Jonathanu Milanu (Lidl-Trek), pred Erženom pa je ciljno črto prečkal le še Belgijec Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), letos že zmagovalec dveh preizkušenj svetovne serije.

Skupno je bil drugi Brennan z zaostankom 25 sekund za Waerenskjoldom, tretji pa je bil Brennanov ekipni kolega, Belgijec Wout Van Aert (+0:33).

Results powered by FirstCycling.com

