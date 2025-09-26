Italijan Lorenzo Finn, ki je lani v Zürichu osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka, je mavrično majico osvojil tudi med kolesarji do 23 let. Na 164,6 kilometra dolgi in zelo selektivni trasi je v zadnjem krogu ugnal Švicarja Jana Hubra, tretji je bil Avstrijec Marco Schrettl. Glavni slovenski up Jakob Omrzel je osvojil 14. mesto.

Državni prvak v članski konkurenci Jakob Omrzel je bil pred preizkušnjo eden najbolj izpostavljenih kolesarjev, a na dirki z 11 zahtevnimi krogi ob koncu ni mogel slediti najboljšim. Devetnajstletni Novomeščan, ki bo prihodnjo sezono dirkal v svetovni seriji z Bahrain-Victoriousom, je bil večino dirke ob najboljših, napadati pa ni poskušal. V zadnjih 45 kilometrih ni mogel slediti napadom najmočnejših, stik z drugo zasledovalno skupino pa je izgubil v predzadnjem krogu.

Jakob Omrzel je cestno dirko v kategoriji U23 končal na 14. mestu. Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Ciljno črto je prečkal kot 14. z zaostankom štirih minut in 32 sekund za Finnom. Zadnji je prvič napravil selekcijo v skupini favoritov slabih 50 kilometrov pred ciljem, ko se je prebil na čelo dirke k tedanjima ubežnikoma, kasneje pa je še enkrat pospešil in s sabo odpeljal le Hubra.

Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Skupaj sta nato nadaljevala preizkušnjo do zadnjega kroga, Italijan pa je z napadom 6,6 kilometra pred koncem za sabo pustil Švicarja za naslov še med kolesarji do 23 let. Lani je bil namreč mladinski svetovni prvak v Zürichu, postal pa je prvi po Slovencu Mateju Mohoriču z zaporednima naslovoma v mladinski konkurenci ter med mlajšimi člani.

Finn je za Italijo osvojil sedmo zlato kolajno, pred njim je nazadnje leta 2021 v Flandriji slavil Filippo Baroncini. Drugo mesto je danes zasedel Huber, ki je za zmagovalcem zaostal 31 sekund, od trojice zasledovalcev pa je bron z napadom v zadnjem krogu osvojil Schrettl (+1:13).

Anže Ravbar Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Kako so se na progi znašli Slovenci?

Na dirki so od Slovencev nastopili še Anže Ravbar (26. mesto), Jaka Marolt (43. mesto), Erazem Valjavec (44. mesto) in Nejc Komac, ki je po opravljenem delu odstopil.

Danes so tekmovali tudi mladinci. Svetovni prvak je postal Britanec Harry Hudson. Od Slovencev je do cilja na 48. mestu (+11:06) prišel le Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič in Gal Stare pa sta odstopila.

V soboto bosta na vrsti preizkušnji mladink (Eva Terpin) in članic (Urška Žigart), v nedeljo pa bo vrhunec SP s cestno dirko članov, na kateri bo naslov prvaka branil slovenski as Tadej Pogačar.

