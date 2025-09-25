Uroš Murn, selektor slovenske kolesarske reprezentance, ki jo v nedeljo čaka cestna dirka svetovnega prvenstva v ruandskem Kigaliju, je razkril karte devetčlanske ekipe. Na prizorišču je potrdil, da bo na zahtevni, 267,5 kilometra dolgi progi vse podrejeno Tadeju Pogačarju, ki si želi ubraniti lanski naslov prvaka iz Züricha.

"Imamo le en načrt, le en cilj, in sicer, da Tadej ubrani naslov. O taktiki, ki jo imam v glavi, ne bi. Tuji mediji berejo slovenske in tako se hitro razve. Večina reprezentantov se nam je pridružila danes, jutri pride še Primož Roglič, skupaj si bomo ogledali vzpon na Mont Kigali in potem izdelali taktični načrt," je na novinarski konferenci dejal selektor Uroš Murn, ki trdno verjame, da se bo tudi drugi slovenski zvezdnik Roglič prilagodil taktičnim zamislim in Pogačarju pomagal v boju za naslov.

"V osnovi verjamem, da bo Roglič v zaključku dobra moč Pogačarju"

"Scenarijev je lahko veliko, v kakšnem lahko svojo priložnost vidi tudi Primož. Tudi lani jo je imel. Če bi bil dovolj pripravljen, bi lahko osvojil srebrno ali bronasto kolajno. Imel je avtocesto do odličja. Letos naj bi bil bolje pripravljen, v osnovi pa verjamem, da bo v zaključku dobra moč Pogačarju. Tudi drugi fantje so še bolj pripravljeni in tudi motivirani kot lani, tako da smo optimisti," je svoje mnenje glede Rogliča in ekipe podal selektor.

Selektor Uroš Murn je pred nedeljo optimističen. Foto: Daniel Novaković/STA

Pogačar: Tu sem predvsem zaradi cestne dirke in ne zaradi kronometra

"Nekateri fantje so mi potrdili, da se odlično počutijo, da so v formi, tako da imam vse potrebno, da napadem zlato kolajno," je optimističen branilec naslova. Foto: Guliverimage Pogačar nedeljskega kronometra, na katerem je zasedel četrto mesto, še ni povsem pozabil, zagotovo pa ga bo, če na cestni dirki ubrani naslov in še naprej na dirkah vozi v mavrični majici, v kateri se odlično in posebno počuti.

"Tu sem predvsem zaradi cestne dirke in ne zaradi kronometra. Na cestnem kolesu se precej bolje počutim in ne bojte se, da je vožnja na čas pokazala slabšo formo. V kronometru si na cesti eno uro, na cestni dirki šest ur, to mi precej bolj ustreza. Drugi teden tu se tudi precej bolje počutim, opravil sem dva kakovostna treninga izven mesta, na precej boljšem zraku, kot je v samem Kigaliju. Noge se mi dobro vrtijo, pripravljen sem, za sabo bom imel tudi eno najboljših ekip. Nekateri fantje so mi potrdili, da se odlično počutijo, da so v formi, tako da imam vse potrebno, da napadem zlato kolajno," je optimističen branilec naslova.

"Zagotovo je med težjimi, ki sem jih kdaj vozil"

Štirikratni zmagovalec dirke po Franciji poudarja, da je krožna proga, na kateri bodo morali kolesarji premagati 6000 višinskih metrov, zahtevna, da mu je všeč, želel pa bi si, da bi bil vzpon na Mont Kigali na sporedu ob koncu in ne na sredini preizkušnje.

"Po vzponu je veliko časa, da te ujamejo nazaj. Upam, da bo to v čim večjemu številu uspelo tudi našim kolesarjem in da bom imel v zaključku čim boljšo pomoč. Dirka pa je težka toliko, kot jo naredimo tekmovalci. Zagotovo je med težjimi, ki sem jih kdaj vozil, je pa ni možno primerjati z nobeno v Evropi. Tudi nadmorska višina je vplivala v kronometru, vendar sem se zdaj tudi nanjo povsem navadil," je o progi spregovoril Pogačar.

Primož Roglič Foto: Guliverimage

"Veliko bo nevarnih kolesarjev, vsi bodo gledali"

Slovenski as na pomoč klubskih kolegov iz ekipe UAE Emirates ne računa, verjame pa, da bodo igrali veliko vlogo na dirki. Mehičana Isaaca del Torra in Francoza Pavla Sivakova omenja kot ena glavnih konkurentov, poleg njiju pa v najožji krog favoritov uvršča še svetovnega prvaka v kronometru Remca Evenepoela in Britanca Toma Pidcocka.

"Pa še bi lahko našteval. Veliko bo nevarnih kolesarjev, vsi bodo gledali in nadzorovali nas. Mi pa se ne smemo osredotočati na druge, ampak misliti samo na svoje taktične naloge. Vsekakor bo težje kot lani, a motivi so ogromni in verjamem, da jih lahko spremenimo v zmago," meni Pogačar, ki bo računal na pomoč Rogliča, Mateja Mohoriča, Domna Novaka, Luke Mezgeca, Matevža Govekarja, Gala Glivarja, Jake Primožiča in Matica Žumra.

"Vsak par nog še kako veliko pomeni. Vsak lahko še kako pomaga. Število pomočnikov pa je tudi mentalna prednost," je Pogačar izrazil zadovoljstvo, da je njegova ekipa lahko tako številčna.