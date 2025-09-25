Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Branilec naslova in selektor pred cestno dirko svetovnega prvenstva

Tadej Pogačar pripravljen na eno težjih dirk, ki jih je kdaj vozil: Ni je mogoče primerjati z nobeno v Evropi

Tadej Pogačar Ruanda 2025 | Tadej Pogačar pripravljen na eno težjih dirki, ki jih je kdaj vozil: Ni je mogoče primerjati z nobeno v Evropi. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar pripravljen na eno težjih dirki, ki jih je kdaj vozil: Ni je mogoče primerjati z nobeno v Evropi.

Foto: Guliverimage

Uroš Murn, selektor slovenske kolesarske reprezentance, ki jo v nedeljo čaka cestna dirka svetovnega prvenstva v ruandskem Kigaliju, je razkril karte devetčlanske ekipe. Na prizorišču je potrdil, da bo na zahtevni, 267,5 kilometra dolgi progi vse podrejeno Tadeju Pogačarju, ki si želi ubraniti lanski naslov prvaka iz Züricha.

