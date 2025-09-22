Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Roglič: Tadeju moramo dati prostor, da mu ne bomo v napoto

Primož Roglič Zürich 2024

Foto: Reuters

Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič, ki se je odločil izpustiti kronometer na letošnjem svetovnem prvenstvu, bo v Kigali pripotoval šele dva dneva pred cestno dirko, ki bo na sporedu v nedeljo, 28. septembra. V pogovoru za 24ur.com je poudaril, da bi brez pomislekov podpisal lanski razplet iz Züricha, ko je Tadej Pogačar osvojil mavrično majico svetovnega prvaka.

Primož Roglič je trenutno na 14-dnevnih pripravah v višavju Sierra Nevade, kjer se pripravlja na zaključek sezone. "Doma imamo kar pestro, zato se zelo težko pripravim na dirke. Če želim na zadnjih dirkah sezone nastopiti čim bolje, sem moral v noge spraviti še blok treningov," je pojasnil Zasavec, ki bo do konca sezone poleg svetovnega prvenstva nastopil še na italijanskih klasikah.

Kronometer? Nisem bil najbolj zdrav.

Pojasnil je tudi, zakaj se ni odločil za nastop na kronometru, kjer je imela Slovenija dve mesti. "Preprosto mi zdravje ni omogočilo, da bi lahko dal kaj več od sebe. Nisem bil najbolj zdrav, (po Touru) ni bilo vse najbolj optimalno. Potreboval sem svoj čas, moral se se sestaviti in resetirati. Zdaj sem se spet spravil v pogon, da se pripravim na cestno dirko."

Urška Žigart
Sportal Urška Žigart: To niso bile samo besede. Res verjamejo vame in v to, da si zaslužim priložnost.

Del devetčlanske izbrane vrste Slovenije

Roglič bo tako v nedeljo del močne slovenske reprezentance, ki bo imela na startu kar devet kolesarjev – poleg njega in Pogačarja še Domna Novaka, Gala Glivarja, Mateja Mohoriča, Matevža Govekarja, Luko Mezgeca, Jako Primožiča in Matica Žumra.

"Posebna čast je, da se na startu lahko pojavimo z devetimi kolesarji, in mislim, da bi vsi takoj podpisali za lanski izid v Zürichu (naslov svetovnega prvaka, op. a.). Dirka bo zagotovo zelo zahtevna, glede na to, kako Tadej zadnje čase leti, pa mu moramo le dati prostor, da mu ne bomo v napoto. Za vse nas pa bo velika borba že priti do cilja," je prepričan Roglič, ki je priznal, da je glede prizorišča prvenstva tudi sam imel veliko vprašanj.

Primož Roglič

V Afriki zgolj tri noči

"Ogromno je bilo vprašajev, nihče ni vedel, v kaj se spušča. Ravno danes sem dobil sporočila iz ekipe, da je vse dobro. V Afriki bom preživel samo tri noči, kar pomeni minimalno tveganje. Moram biti tam in dati vse najboljše, tako za sebe kot za ekipo. Govoril sem že z nekaj ljudmi, ki so v Afriki; delujejo zdravi, normalni, tudi internet imajo," se je pošalil.

Zasavec se zaveda, da bo nedeljska preizkušnja zahtevna in nepredvidljiva. "Dirka je tako zahtevna (267,5 km), da je vsako napovedovanje samo govorjenje na pamet. Moja naloga je, da se optimalno pripravim, potem pa bomo videli, kako bo šlo. Svetovno prvenstvo v Kigaliju je zame velik izziv, jaz pa imam rad izzive."

Tudi tokrat ni želel napovedovati razpleta. "Ko so na startu močne ekipe in je veliko govorjenja, je precej nehvaležno ugibati. A v resnici je enostavno, vse se pokaže na cesti. Tam se prej ali slej vidi, kdo je močan in kdo je dober. Naj nam bo glavni motiv in cilj, da vsak poskuša narediti svoje najboljše."

