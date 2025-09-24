Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sreda,
24. 9. 2025,
14.30

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Jakob Omrzel Primož Roglič Primož Roglič svetovno prvenstvo v kolesarstvu Tadej Pogačar Tadej Pogačar Ruanda 2025

Sreda, 24. 9. 2025, 14.30

10 minut

Pogačar niti na brutalno zahtevni trasi ni izgubil ravnotežja ali smisla za humor #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Kigaliju v Ruandi je danes na sporedu mešana ekipna tekma v vožnji na čas, kolesarji in kolesarke, ki na tej preizkušnji niso nastopali, pa so današnji dan izkoristili za ogled trase za cestno preizkušnjo. Tadej Pogačar, ki je očitno hitro prebavil poraz na kronometru, kjer je za las zgrešil bronasto kolajno, si je dal duška na vzponih in del prevozil kar na zadnjem kolesu.

V Kigaliju v Ruandi, ki gosti prvo člansko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na afriški celini, je vsak dan več kolesarskih zvezdnic in zvezdnikov. Večina slovenske reprezentance je že na prizorišču, v petek pa se jim bo pridružil še Primož Roglič, ki bo v nedeljo eden glavnih slovenskih adutov v boju za mavrično majico svetovnega prvaka.

Tadej Pogačar na ogledu trase svetovnega prvenstva v družbi moštvenega kolega pri UAE Emirates Isaaca del Tora | Foto: Guliverimage Tadej Pogačar na ogledu trase svetovnega prvenstva v družbi moštvenega kolega pri UAE Emirates Isaaca del Tora Foto: Guliverimage

Kolesarji in kolesarke so danes že opravili ogled trase. Jutri bo na sporedu cestna dirka za mlajše članice (119,3 km), kjer Slovenija ne bo imela svoje predstavnice. V petek bodo ob 8. uri na 119,3 kilometra dolgo traso krenili mladinci (Gal Stare, Vanja Kuntarič Žibert in Bastian Petrič), ob 12. uri pa jim bodo na 164 kilometrov dolgi preizkušnji sledili mlajši člani. Slovenijo bodo zastopali Jakob Omrzel, Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Nejc Komac in Jaka Marolt.

Gal Stare bo eden od slovenskih adut na tekmi mladincev. | Foto: Kolesarska zveza Slovenije Gal Stare bo eden od slovenskih adut na tekmi mladincev. Foto: Kolesarska zveza Slovenije Sobota bo v znamenju kolesark. Ob 8.20 bodo startale mladinke (Eva Terpin), ob 12.05 pa se bodo na progo podale še članice, kjer bo Urška Žigart naskakovala najvišjo slovensko žensko uvrstitev na svetovnih prvenstvih.

Tudi Jakob Omrzel je že na prizorišču svetovnega prvenstva. Dirka ga čaka v petek. | Foto: Kolesarska zveza Slovenije Tudi Jakob Omrzel je že na prizorišču svetovnega prvenstva. Dirka ga čaka v petek. Foto: Kolesarska zveza Slovenije Vrhunec prvenstva bo nedeljska članska cestna dirka, kjer bo v značilnih zelenih dresih nastopilo kar devet slovenskih kolesarjev: prvi favorit za zmago Tadej Pogačar, Primož Roglič, Domen Novak, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matej Mohorič, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumer.                  

SPORED SVETOVNEGA PRVENSTVA V CESTNEM KOLESARSTVU, KIGALI:                                          
Datum Čas Disciplina Nastopajoči
26. 9. 8.00 Cestna dirka – mladinci Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič, Gal Stare
26. 9. 12.00 Cestna dirka – mlajši člani Jakob Omrzel, Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Jaka Marolt, Nejc Komac
27. 9. 8.20 Cestna dirka – mladinke Eva Terpin
27. 9. 12.05 Cestna dirka – članice Urška Žigart
28. 9. 9.45 Cestna dirka – člani Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Gal Glivar, Jaka Primožič, Matic Žumer

Preberite še:

Tadej Pogačar
Sportal Hudomušni Tadej Pogačar išče načine, kako biti še hitrejši
Vuelta Juan Ayuso
Sportal Za Pogačarjevega moštvenega kolega ni dvoma: Cilj je mavrična majica
Michiel Mouris
Sportal Nizozemsko zmagoslavje med mladinci, Vanja Kuntarič Žibert 26., Bastian Petrič 40.
Marianne Voss
Sportal Olimpijska podprvakinja se je po kaotičnih dneh odpovedala SP
david
Sportal Lapsus: predsednik Mednarodne kolesarske zveze za zmago čestital Pogačarju!
marolt
Sportal 20-letni Gorenjec užival na vročem stolu vodilnega #video
Primož Roglič Zürich 2024
Sportal Roglič: Tadeju moramo dati prostor, da mu ne bomo v napoto

Jakob Omrzel Primož Roglič Primož Roglič svetovno prvenstvo v kolesarstvu Tadej Pogačar Tadej Pogačar Ruanda 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.