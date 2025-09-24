Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Kigaliju v Ruandi je danes na sporedu mešana ekipna tekma v vožnji na čas, kolesarji in kolesarke, ki na tej preizkušnji niso nastopali, pa so današnji dan izkoristili za ogled trase za cestno preizkušnjo. Tadej Pogačar, ki je očitno hitro prebavil poraz na kronometru, kjer je za las zgrešil bronasto kolajno, si je dal duška na vzponih in del prevozil kar na zadnjem kolesu.

V Kigaliju v Ruandi, ki gosti prvo člansko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na afriški celini, je vsak dan več kolesarskih zvezdnic in zvezdnikov. Večina slovenske reprezentance je že na prizorišču, v petek pa se jim bo pridružil še Primož Roglič, ki bo v nedeljo eden glavnih slovenskih adutov v boju za mavrično majico svetovnega prvaka.

Tadej Pogačar na ogledu trase svetovnega prvenstva v družbi moštvenega kolega pri UAE Emirates Isaaca del Tora Foto: Guliverimage

Kolesarji in kolesarke so danes že opravili ogled trase. Jutri bo na sporedu cestna dirka za mlajše članice (119,3 km), kjer Slovenija ne bo imela svoje predstavnice. V petek bodo ob 8. uri na 119,3 kilometra dolgo traso krenili mladinci (Gal Stare, Vanja Kuntarič Žibert in Bastian Petrič), ob 12. uri pa jim bodo na 164 kilometrov dolgi preizkušnji sledili mlajši člani. Slovenijo bodo zastopali Jakob Omrzel, Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Nejc Komac in Jaka Marolt.

Gal Stare bo eden od slovenskih adut na tekmi mladincev. Foto: Kolesarska zveza Slovenije Sobota bo v znamenju kolesark. Ob 8.20 bodo startale mladinke (Eva Terpin), ob 12.05 pa se bodo na progo podale še članice, kjer bo Urška Žigart naskakovala najvišjo slovensko žensko uvrstitev na svetovnih prvenstvih.

Tudi Jakob Omrzel je že na prizorišču svetovnega prvenstva. Dirka ga čaka v petek. Foto: Kolesarska zveza Slovenije Vrhunec prvenstva bo nedeljska članska cestna dirka, kjer bo v značilnih zelenih dresih nastopilo kar devet slovenskih kolesarjev: prvi favorit za zmago Tadej Pogačar, Primož Roglič, Domen Novak, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matej Mohorič, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumer.

SPORED SVETOVNEGA PRVENSTVA V CESTNEM KOLESARSTVU, KIGALI:

Datum Čas Disciplina Nastopajoči 26. 9. 8.00 Cestna dirka – mladinci Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič, Gal Stare 26. 9. 12.00 Cestna dirka – mlajši člani Jakob Omrzel, Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Jaka Marolt, Nejc Komac 27. 9. 8.20 Cestna dirka – mladinke Eva Terpin 27. 9. 12.05 Cestna dirka – članice Urška Žigart 28. 9. 9.45 Cestna dirka – člani Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Gal Glivar, Jaka Primožič, Matic Žumer

Preberite še: