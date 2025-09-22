Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
19.11

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Ruanda 2025 Remco Evenepoel Tadej Pogačar Tadej Pogačar napaka David Lappartient

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 19.11

1 ura, 10 minut

Lapsus: predsednik Mednarodne kolesarske zveze za zmago čestital Pogačarju!

Avtor:
A. T. K.

Tadej Pogačar | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Napake so del vsakdana, a kadar se zgodijo ljudem na najvišjih položajih, dobijo povsem drugačno težo. Tako je bilo tudi po nedeljski vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Kigaliju, ko je predsednik Mednarodne kolesarske zveze David Lappartient v navdušenju ob razpletu zmotno čestital Tadeju Pogačarju namesto pravemu zmagovalcu Remcu Evenepoelu, ki je prepričljivo opravil s konkurenco.

david | Foto:

"Čestitke Marlen Reusser in Tadeju Pogačarju! Z dvema fantastičnima predstavama sta uspela osvojiti prvi mavrični majici na svetovnem prvenstvu v Ruandi," je na svojem Facebook profilu zapisal predsednik Mednarodne kolesarske zveze David Lappartient. Napako je sicer hitro popravil (ali pa je to storila njegova medijska ekipa), a ni mogel preprečiti, da objava ne bi postala viralna.

Za prvega kolesarja sveta, ki včeraj ni skrival razočaranja – do brona ga je ločila le dobra sekunda in pol, povrhu pa ga je dva kilometra pred ciljem prehitel Remco Evenepoel, ki je startal dve minuti in pol za njim –, bo to zagotovo dodatna motivacija pred nedeljsko cestno dirko, kjer bo znova v vlogi favorita. Že danes je bil na treningu videti odlično razpoložen.

Ruanda 2025 Remco Evenepoel Tadej Pogačar Tadej Pogačar napaka David Lappartient
