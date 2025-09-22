Evenepoel o Pogačarju: To sploh ni pomembno

Belgijski kolesar Remco Evenepoel je v nedeljo v kronometru na svetovnem prvenstvu v Kigaliju v Ruandi poteptal tekmece in osvojil še svoj tretji naslov v kronometru na največjem odru. Kolesarski navdušenci so si še posebej zapomnili dogodek 2,1 kilometra pred ciljem, ko je Belgijec na trasi ujel in tudi prehitel četrtouvrščenega Tadeja Pogačarja.

Remco Evenepoel je na impresiven način osvojil zlato na svetovnem prvenstvu v vožnji na čas v Ruandi. Belgijski favorit je na zahtevni progi, dolgi 40,6 kilometra, povsem poteptal konkurenco. Belgijec je v nedeljo popoldne v Kigaliju na hriboviti progi dosegel čas 49:46, s čimer je bil minuto in 14 sekund hitrejši od drugouvrščenega Avstralca Jaya Vina ter dve minuti in 36 sekund hitrejši od svojega rojaka Ilana Van Wilderja, še slabi dve sekundi več je zaostal Tadej Pogačar.

Olimpijski prvak je postal eden od le štirih kolesarjev, ki so trikrat ali večkrat osvojili mavrično majico za kronometer poleg Tonyja Martina, Fabiana Cancellare in Michaela Rogersa. Le Evenepoel, Martin in Rogers so zmagali trikrat zapored. "V veliko čast mi je, da lahko stopim tja s Tonyjem in Michaelom. Prihodnje leto se bom verjetno moral še enkrat potruditi, ker želim biti prvi, ki bo dosegel štiri zaporedne zmage," je dejal zadovoljni Evenepoel.

Ujel in prehitel Pogačarja

25-letni kolesar je na poti do zmage v izjemno hitri vožnji dobra dva kilometra pred ciljem prehitel zmagovalca Dirke po Franciji Tadeja Pogačarja, ki je štartal dve minuti in 30 sekund pred njim. Pogačar, ki v nedeljo, dopolnil 27 let, je končal le dobro sekundo za stopničkami, po koncu pa je priznal, da trenutki, ko ga je Belgijec na trasi dohitel, zagotovo niso bili prijetni.

O dogajanju tik pred ciljem je spregovoril tudi Evenepoel. "Na tak dan sploh ni pomembno, kdo je spredaj. Želel sem le čim bolj potisniti od prvega vzpona naprej in si poskušati opomoči na spustih. Seveda sem na zadnjem vzponu po tlakovanih cestah, ko sem videl, da se precej hitro približujem cilju, vedel, da moram pospešiti, ampak moram reči, da sem vedel, da bo na zadnjem delu res težko, zato nisem hotel prekoračiti omejitve, ker sem vedel, da bo zadnjih 400 metrov težkih," je dogajanje orisal Belgijec.

Belgijec je še povedal, da je že od prvih kilometrov vedel, da ima dober dan. "Na prvem ravnem delu se je zdelo precej dobro. Čutil sem, da obračam noge in držim tempo, ne da bi prekoračil omejitev," je dejal Belgijec, ki se je že od starta pognal s polno paro in bil že na prvem vmesnem času daleč pred vsemi.

"Potem je bil prvi vzpon dneva precej težek, skupaj z zadnjima dvema, zato sem tam potisnil korak naprej. Po tem prvem vzponu sem videl, da imam precej veliko razliko, zato sem želel le ohraniti tempo, ki bi ga lahko zdržal do dna (predzadnjega vzpona, op. p.) Côte de Péage, nato pa sem se na vsakem vzponu preprosto lotil s polno paro."

Ilan Van Wilder: Tega res nisem pričakoval

Belgijski uspeh je s tretjim mestom dopolnil Ilan Van Wilder, ki je bil na koncu za slabi dve sekundi hitrejši od Pogačarja, ki je tako ostal brez odličja. "Tega, iskreno povedano, nisem pričakoval. Povedal sem, da ciljam na uvrstitev med deseterico, kar je previdna ambicija. Morda sem upal na uvrstitev med peterico. V nekem trenutku sem mislil, da bom končal ravno tam, potem pa sem videl, da so razlike vse večje in večje. Sam sem odlično razporedil moči skozi celotno traso in prav temu lahko pripišem svoje tretje mesto," je bil presrečen Van Wilder.

