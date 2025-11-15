Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
15. 11. 2025,
21.16

43 minut

Eneja Ozbič Primc Tanja Marc svetovno prvenstvo balinanje

Sobota, 15. 11. 2025, 21.16

43 minut

Macon, SP v balinanju

Marc in Ozbič Primc svetovni prvakinji v balinanju, Sloveniji še srebro in bron

STA

Tanja Marc in Eneja Ozbič Primc svetovni prvakinji | Tanja Marc in Eneja Ozbič Primc sta svetovni prvakinji. | Foto BZS

Tanja Marc in Eneja Ozbič Primc sta svetovni prvakinji.

Foto: BZS

Tanja Marc in Eneja Ozbič Primc sta na svetovnem prvenstvu za članice in mešane discipline v francoskem Maconu osvojili naslov svetovnih prvakinj v igri dvojic. Uspeh so dopolnili Jacqueline Košir in Eneja Ozbič Primc s srebrom v štafetnem zbijanju ter Tanja Marc in Marko Švara z bronom v mešanem natančnem zbijanju.

Tanja Marc in Eneja Ozbič Primc sta v igri dvojic suvereno opravili s skupinskim delom tekmovanja, v petek sta v dramatičnem četrtfinalu strli odpor domačink Floraine Amar in Brune Le Noblet z 9:7.

V sobotnem dopoldanskem polfinalu sta bili z 12:6 boljši od Italijank Valentine Basei in Caterine Venturini, v popoldanskem finalu pa sta po slabih 40 minutah s 13:0 nadigrali Turkinji Buket Öztürk in Emine Dursun.

"Že na začetku svetovnega prvenstva so me prevevali izjemni občutki, saj mi je v veliko čast zastopati Slovenijo na tako velikem tekmovanju. Če bi mi kdo pred potjo v Francijo ponudil takšen izkupiček, bi seveda takoj podpisala, saj še vedno gojim veliko spoštovanja do igralk, ki so v preteklosti osvajale naslove in medalje," je za Balinarsko zvezo Slovenije pojasnila Eneja Ozbič Primc.

"V začetnih minutah finala dvojic je bilo prisotne nekaj nervoze. S Tanjo se zelo dobro razumeva in si zaupava, tako da je trema hitro izginila in igra je stekla po najinih željah," je še dodala slovenska balinarka.

"Zaupala sem v Enejo in v svoje bližanje, saj sem že v prejšnjih tekmah prikazala nekaj dobrih iger. Verjela sem v to, da sva zmožni priti do zlata, nikakor pa si nisem mislila, da bova finale zaključili tako hitro, saj sem računala na močnejši odpor Turkinj," pa je dodala njena zlata soigralka Marc.

V soboto sta v velikem finalu štafetnega zbijanja nastopili Jacqueline Košir in Eneja Ozbič Primc, s 37:46 sta izgubili proti Francozinjama Annaelle Barazzutti in Floriane Amar.

Za tretjo medaljo sta poskrbela Tanja Marc in Marko Švara v mešanem štafetnem zbijanju. Po sedmem mestu v kvalifikacijah ter četrtfinalni zmagi proti Franciji sta po polfinalnem porazu z Italijo osvojila bron.

Le točka je od zmagovalnega odra v mešanem štafetnem zbijanju ločila Rebecco Martulaš in Gašperja Povha, blizu medalji je bila v hitrostnem zbijanju Jacqueline Košir, med najboljših osem se je v igri v krog prebila Polona Premru, medtem ko je Ozbič Primc v igri posamezno s tekmovanjem zaključila v skupinskem delu.

Doslej so balinarke in balinarji osvojili 292 kolajn na svetovnih in evropskih prvenstvih ter na sredozemskih in svetovnih igrah, od tega kar 76 zlatih.

