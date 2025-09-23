Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., Pe. M.

Torek,
23. 9. 2025,
18.32

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
Vanja Kuntarič Žibert Bastian Petrič Tadej Pogačar Tadej Pogačar svetovno prvenstvo v kolesarstvu Ruanda 2025

Torek, 23. 9. 2025, 18.32

34 minut

Kigali, SP, vožnja na čas (mladinci, mladinke)

Nizozemsko zmagoslavje med mladinci, Vanja Kuntarič Žibert 26., Bastian Petrič 40.

Avtorji:
A. T. K., Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Michiel Mouris | Michiel Mouris je svetovni prvak v vožnji na čas med mladinci. | Foto Guliverimage

Michiel Mouris je svetovni prvak v vožnji na čas med mladinci.

Foto: Guliverimage

Tudi tretji dan svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Kigaliju v Ruandi je bil v znamenju kronometra. Naslov mladinske svetovne prvakinje je osvojila Nizozemka Megan Arens, naslov svetovnega prvaka med mladinci pa Nizozemec Michiel Mouris. Med mladinci sta nastopila tudi Slovenca, Vanja Kuntarič Žibert je bil 26., Bastian Petrič pa 40.

Z 22,6 kilometra dolgim kronometrom se je v Kigaliju med mladinci najhitreje spopadel Nizozemec Michiel Mouris (29:07,61), srebro je s slabimi sedmimi sekundami zaostanka osvojil Američan Ashlin Barry (29:14,45), bron pa Belgijec Seff Van Kerckhove (29:16,19).

Vanja Kuntarič Žibert je zasedel 26. mesto. | Foto: Guliverimage Vanja Kuntarič Žibert je zasedel 26. mesto. Foto: Guliverimage

Nastopila sta tudi dva Slovenca. Vanja Kuntarič Žibert je nekaj časa celo sedel na stolu vodilnega, na koncu pa zasedel 26. mesto, Bastian Petrič je bil 40.

Bastian Petrič je bil 40. | Foto: Guliverimage Bastian Petrič je bil 40. Foto: Guliverimage

Mladinke so morale opraviti z 18,3 kilometra dolgo preizkušnjo. Za sijajen nizozemski dan je poskrbela Megan Arens, srebrna je bila Španka Paula Ostiz, bronasta pa Norvežanka Oda Aune Gissinger. Slovenija med mladinkami ni imela svoje predstavnice.

Megan Arens je svetovna prvakinja med mladinkami. | Foto: Guliverimage Megan Arens je svetovna prvakinja med mladinkami. Foto: Guliverimage

Pogačar drži najboljši slovenski rezultat

Najboljši slovenski rezultat v Kigaliju je do zdaj dosegel Tadej Pogačar, ki je bil v nedeljo v kronometru četrti, le sekundo in pol oddaljen od bronaste medalje. Urška Žigart je v ženski preizkušnji zasedla 16. mesto, včeraj pa sta v kategoriji mlajših članov nastopila tudi Jaka Marolt in Nejc Komac iz ekipe Factor Racing ter osvojila 20. oziroma 37. mesto.

Datum Čas Disciplina Nastopajoči
21. 9. 10.10 Vožnja na čas – članice Urška Žigart
21. 9. 13.45 Vožnja na čas – člani Tadej Pogačar
22. 9. 13.35 Vožnja na čas – mlajši člani Jaka Marolt, Nejc Komac
23. 9. 14.00 Vožnja na čas – mladinci Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič
26. 9. 8.00 Cestna dirka – mladinci Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič, Gal Stare
26. 9. 12.00 Cestna dirka – mlajši člani Jakob Omrzel, Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Jaka Marolt, Nejc Komac
27. 9. 8.20 Cestna dirka – mladinke Eva Terpin
27. 9. 12.05 Cestna dirka – članice Urška Žigart
28. 9. 9.45 Cestna dirka – člani Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Gal Glivar, Jaka Primožič, Matic Žumer

Preberite še:

david
Sportal Lapsus: predsednik Mednarodne kolesarske zveze za zmago čestital Pogačarju!
marolt
Sportal 20-letni Gorenjec užival na vročem stolu vodilnega #video
Primož Roglič Zürich 2024
Sportal Roglič: Tadeju moramo dati prostor, da mu ne bomo v napoto
Tadej Pogačar
Sportal Na kronometru ni našel ritma: Naslednjo nedeljo bo veliko bolje
Tadej Pogačar, Ruanda 2025, kronometer
Sportal Remco Evenepoel še tretjič svetovni prvak, Tadej Pogačar za las brez odličja

Vanja Kuntarič Žibert Bastian Petrič Tadej Pogačar Tadej Pogačar svetovno prvenstvo v kolesarstvu Ruanda 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.