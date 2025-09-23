Nizozemsko zmagoslavje med mladinci, Vanja Kuntarič Žibert 26., Bastian Petrič 40.

Tudi tretji dan svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Kigaliju v Ruandi je bil v znamenju kronometra. N aslov mladinske svetovne prvakinje je osvojila Nizozemka Megan Arens , naslov svetovnega prvaka med mladinci pa Nizozemec Michiel Mouris . Med mladinci sta nastopila tudi Slovenca, Vanja Kuntarič Žibert je bil 26., Bastian Petrič pa 40.

Z 22,6 kilometra dolgim kronometrom se je v Kigaliju med mladinci najhitreje spopadel Nizozemec Michiel Mouris (29:07,61), srebro je s slabimi sedmimi sekundami zaostanka osvojil Američan Ashlin Barry (29:14,45), bron pa Belgijec Seff Van Kerckhove (29:16,19).

Vanja Kuntarič Žibert je zasedel 26. mesto. Foto: Guliverimage

Nastopila sta tudi dva Slovenca. Vanja Kuntarič Žibert je nekaj časa celo sedel na stolu vodilnega, na koncu pa zasedel 26. mesto, Bastian Petrič je bil 40.

Bastian Petrič je bil 40. Foto: Guliverimage

Mladinke so morale opraviti z 18,3 kilometra dolgo preizkušnjo. Za sijajen nizozemski dan je poskrbela Megan Arens, srebrna je bila Španka Paula Ostiz, bronasta pa Norvežanka Oda Aune Gissinger. Slovenija med mladinkami ni imela svoje predstavnice.

Megan Arens je svetovna prvakinja med mladinkami. Foto: Guliverimage

Pogačar drži najboljši slovenski rezultat

Najboljši slovenski rezultat v Kigaliju je do zdaj dosegel Tadej Pogačar, ki je bil v nedeljo v kronometru četrti, le sekundo in pol oddaljen od bronaste medalje. Urška Žigart je v ženski preizkušnji zasedla 16. mesto, včeraj pa sta v kategoriji mlajših članov nastopila tudi Jaka Marolt in Nejc Komac iz ekipe Factor Racing ter osvojila 20. oziroma 37. mesto.

Datum Čas Disciplina Nastopajoči 21. 9. 10.10 Vožnja na čas – članice Urška Žigart 21. 9. 13.45 Vožnja na čas – člani Tadej Pogačar 22. 9. 13.35 Vožnja na čas – mlajši člani Jaka Marolt, Nejc Komac 23. 9. 14.00 Vožnja na čas – mladinci Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič 26. 9. 8.00 Cestna dirka – mladinci Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič, Gal Stare 26. 9. 12.00 Cestna dirka – mlajši člani Jakob Omrzel, Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Jaka Marolt, Nejc Komac 27. 9. 8.20 Cestna dirka – mladinke Eva Terpin 27. 9. 12.05 Cestna dirka – članice Urška Žigart 28. 9. 9.45 Cestna dirka – člani Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Gal Glivar, Jaka Primožič, Matic Žumer

