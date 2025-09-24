Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Sreda,
24. 9. 2025,
10.05

Tadej Pogačar Juan Ayuso

Sreda, 24. 9. 2025, 10.05

43 minut

Kigali, svetovno prvenstvo v kolesarstvu

Za Juana Ayusa ni dvoma: Edini cilj je mavrična majica

A. T. K.

Juan Ayuso v Ruando prihaja s ciljem osvojitve mavrične majice svetovnega prvaka.

Juan Ayuso v Ruando prihaja s ciljem osvojitve mavrične majice svetovnega prvaka.

Foto: Reuters

V Kigaliju v Ruandi se z mešano ekipno vožnjo na čas (41,8 km) nadaljuje svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo vrhunec doseglo v nedeljo, 28. septembra, ko se bodo za naslov svetovnega prvaka pomerili člani. Stavnice največ možnosti za osvojitev mavrične majice pripisujejo branilcu naslova Tadeju Pogačarju in prepričljivemu svetovnemu prvaku v vožnji na čas Remcu Evenepoelu, prav lahko pa se zgodi, da bo smetano pobral nekdo tretji. Med kandidati se omenja Pogačarjev moštveni kolega Juan Ayuso, ki je po vseh peripetijah v letošnji sezoni še posebej motiviran, da dokaže svojo resnično vrednost.

Juan Ayuso je v pogovoru za Eurosport samozavestno razkril svoje visoke cilje. "Definitivno se vidim kot kandidata za naslov svetovnega prvaka. Lagal bi, če bi to zanikal. Postati svetovni prvak so moje sanje. Seveda je treba upoštevati številne dejavnike, a verjamem vase. Sicer sploh ne bi potoval (v Afriko, op. a.). Nisem se prijavil za srebrno medaljo. Glede na moč ekipe in dejstvo, da zastopam svojo državo, moram dati vse od sebe," je povedal 23-letni Španec, ki se dobro zaveda, kdo sta glavna favorita za nedeljsko cestno dirko, ki bo z dolžino 267,5 kilometra in 5.475 višinskimi metri izjemno zahtevna in selektivna.  

"Pričakujem, da bosta Remco in Tadej pokrivala drug drugega," je napovedal Ayuso, ki pravi, da bo na letošnjem prvenstvu nastopil z veliko več prepričanja in ambicij kot lani, ko je v Zürichu končal na zanj skromnem 26. mestu.

Tadej Pogačar
Sportal Hudomušni Tadej Pogačar išče načine, kako biti še hitrejši

"Mislim, da je bila Vuelta dobra priprava na svetovno prvenstvo, čeprav bi si želel, da bi bila manj obremenjena (z zakulisnim dogajanjem, op. a.)," je priznal Španec, ki bo po koncu sezone zapustil najuspešnejšo ekipo leta in se (najverjetneje) preselil v vrste Lidl-Treka.

Odločitev na gori Kigali?

Ayuso napoveduje, da se bo boj za naslov svetovnega prvaka odločil na najdaljšem vzponu trase, gori Kigali (5,9 km s povprečnim naklonom 6,9 %). "To se mi zdi popoln trenutek za napad," napoveduje Španec, ki bo imel v nedeljo ob sebi močno ekipo, kjer bo nesporni kapetan.

V reprezentanci Španije so Ayusov moštveni kolega Marc Soler, Ivan  Romeo, Carlos Verona, Carlos Canal, Roger Adrià, Raúl García Pierna in Abel Balderstone.

