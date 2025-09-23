Slovenska kolesarja Urška Žigart in Tadej Pogačar sta misli z vožnje na čas na svetovnem prvenstvu v Ruandi, na kateri sta zasedla 16. in četrto mesto, že preusmerila na cestno dirko, ki ju čaka v soboto oziroma nedeljo. "Dolg dan v Ruandi z njim, ki vedno išče načine, kako iti še hitreje," je po novem dnevu na afriških cestah na družbenem omrežju zapisala Žigart in delila hudomušno fotografijo Pogačarja.

Cestna dirka za članice bo v soboto ob 12.05, ko bo slovenske barve znova zastopala le Žigart, moška, na kateri bo Pogačar branil naslova, pa bo v nedeljo (9.45).

Na štartu bodo še Primož Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Gal Glivar, Jaka Primožič in Matic Žumer