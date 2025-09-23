Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Tadej Pogačar

Tadej Pogačar v Ruandi s hudomušnim pristopom išče načine, kako biti še hitrejši

Tadej Pogačar se po kronometru v Ruandi pripravlja na nedeljsko dirko, na kateri bo napadal nov naslov svetovnega prvaka.

Tadej Pogačar se po kronometru v Ruandi pripravlja na nedeljsko dirko, na kateri bo napadal nov naslov svetovnega prvaka.

Foto: Guliverimage

Slovenska kolesarja Urška Žigart in Tadej Pogačar sta misli z vožnje na čas na svetovnem prvenstvu v Ruandi, na kateri sta zasedla 16. in četrto mesto, že preusmerila na cestno dirko, ki ju čaka v soboto oziroma nedeljo. "Dolg dan v Ruandi z njim, ki vedno išče načine, kako iti še hitreje," je po novem dnevu na afriških cestah na družbenem omrežju zapisala Žigart in delila hudomušno fotografijo Pogačarja.

