Kar se je že nekaj časa nakazovalo, je danes postalo uradno. 23-letni španski kolesar Juan Ayuso, trenutno moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates, je podpisal petletno pogodbo z ameriško profesionalno ekipo Lidl-Trek.

Španski kolesarski zvezdnik Juan Ayuso, ki je čutil, da v ekipi številnih talentov UAE Emirates, ne dobi dovolj priložnosti, je pristal na snubljenje ameriške ekipe Lidl-Trek, ki je ob vstopu sponzorja Lidl v njihovo finančno konstrukcijo močno okrepila svoje vrste.

Ayuso, ki bo njihov adut za etapne dirke, je podpisal petletno pogodbo. "Zelo sem navdušen," je povedal ob podpisu pogodbe, ki prinaša pomemben korak v njegovi karieri. "Pridružitev ekipi Lidl-Trek zame pomeni začetek pomembnega novega poglavja v karieri, motiviran sem, da kot kolesar še naprej rastem. Spremembe vedno prinesejo novo energijo in ambicije, zato komaj čakam, da začnem."

Nad prestopom je navdušen tudi Luca Guercilena, generalni menedžer Lidl-Treka. "Juan je eden največjih mladih talentov v kolesarstvu. Že zdaj je eden najboljših hribolazcev in kronometristov na svetu, kar je res izjemna kombinacija. Pri 23 letih ima še ogromno prostora za napredek, mi pa smo zavezani temu, da mu zagotovimo vso podporo, ki jo potrebuje, da doseže svoj polni potencial. Njegov prihod je pomemben korak v naši dolgoročni viziji, zato se zelo veselimo, kaj lahko skupaj dosežemo v prihodnjih letih."

Španec je trenutno na svetovnem prvenstvu v Kigaliju v Ruandi, kjer odkrito cilja na naslov svetovnega prvaka.

